Рецептурные лекарства сменили интернет-провайдера

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов может пройти в РФ с 1 января 2023 года. В ближайшие две недели регламентирующие его документы подготовит Минздрав. В пилоте примут участие три российских региона, где ранее были запущены электронные рецепты,— Москва и Московская и Белгородская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Минздрава Михаилу Мурашко удалось перехватить у возглавляемого Максимом Решетниковым Минэкономики инициативу в определении правил игры на фармрынке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Главе Минздрава Михаилу Мурашко удалось перехватить у возглавляемого Максимом Решетниковым Минэкономики инициативу в определении правил игры на фармрынке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, с 1 января 2023 года в РФ может стартовать эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Об этом “Ъ” рассказали несколько участников отрасли и подтвердил источник в правительстве.

Напомним, сейчас в РФ легализована онлайн-торговля безрецептурными лекарственными средствами — норма появилась в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств» в начале 2020 года. Тогда правительство объясняло ее появление необходимостью обеспечить гражданам доступ к терапии во время эпидемии коронавируса. По мере распространения технологических платформ, способных обеспечить обращение и контроль электронных лекарственных рецептов (первая из них была запущена в Белгородской области), в Белом доме начали обсуждать перспективу распространения практики онлайн-продаж и на препараты, требующие рецепта.

Изначально ведомством, ответственным за эксперимент, было назначено Минэкономики, которое после года работы над проектом пилота предложило провести его в рамках «цифровой песочницы», предусмотренной принятым в начале 2021 года ФЗ-258 «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций». Использование положений этого закона как основы пилота неизбежно сделало бы возможным участие в нем маркетплейсов, не имеющих необходимой для доставки лекарств экспертизы, рассказывает “Ъ” участник аптечного рынка. Однако, как стало известно “Ъ”, против этого высказалось государственно-правовое управление президента (ГПУ), обосновав свои возражения тем, что ЭПР не может вводиться в случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью потребителя. Позицию ГПУ 18 июля публично поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, которая принимала участие в дискуссии о перспективах пилотного проекта на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам под председательством Владимира Путина. Тогда же президент поручил доработать документ в течение двух недель и внести его в правительство.

Как пояснил источник “Ъ” в Белом доме, после заседания совета и согласительного совещания в аппарате правительства главным ведомством, ответственным за пилот, стал Минздрав, поскольку «позиции Минэкономики были раскритикованы ГПУ». Как стало известно “Ъ”, ведомство уже подготовило первую версию законопроекта о проведении пилота и разослало ее коллегам по Белому дому. По ней пилот будет запущен с 1 января 2023 года сроком на год в Москве, Московской и Белгородской областях. Их выбор, как пояснил источник “Ъ” в правительстве, был обоснован тем, что на этих территориях уже работают платформы электронных рецептов, которые позволят обеспечить их идентификацию при онлайн-заказе и доставке препаратов. В перспективе, по словам источника “Ъ”, их также можно было бы подключить к федеральному регистру медицинских назначений — он, напомним, был предложен Минздравом для решения проблемы передачи информации о выписанных рецептах из региона в регион (подробнее см. “Ъ” от 14 апреля). Так же, как и в первоначальной версии проекта пилота, онлайн-продажа будет невозможна для препаратов, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие средства или объемную долю этилового спирта свыше 25%, радиофармацевтических и иммунобиологических лекарств.

Отметим, впрочем, что участники рынка относятся к возможности участия маркетплейсов в будущем пилоте скорее положительно. «Вопрос об участниках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств — это вопрос о безопасности здоровья россиян. Маркетплейс по определению не может играть основную роль в этом процессе, поскольку по лицензионным требованиям ответственными за реализацию препаратов являются аптеки, однако он может выступать их партнером, предоставляющим покупателям доступ к онлайн-витрине»,— отмечает глава аптечной ассоциации «Союзфарма» Мария Литвинова.

«Если витрины агрегаторов выпадают из эксперимента, по сути, участвовать в нем смогут только те аптеки, которые имеют свой собственный сайт сети, для остальных, кто подключился к онлайн-продажам через маркетплейс, доступ будет закрыт. Однако механизм реализации безрецептурных лекарств также разрабатывал Минздрав (с 9 сентября маркетплейсы могут принимать участие в торговле безрецептурными препаратами.— “Ъ”), и мы думаем, что эти нюансы будут учтены и для рецептурных препаратов»,— сообщил “Ъ” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Как напоминает директор компании «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов, чтобы проект работал полноценно, необходимо внедрение системы электронного рецепта. «Цифровой формат рецепта исключает возможность подделки и позволяет подтвердить подлинность выписанного лекарственного препарата от врача. Сейчас электронные рецепты пытаются внедрять более 30 регионов РФ, и в перспективе, когда эксперимент закончится, дистанционная продажа рецептурных лекарств сможет достаточно быстро распространиться на большую часть страны»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова, Олег Сапожков