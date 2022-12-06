В седанных условиях

Авторынок РФ в 2022 году сократится на 60%, составив 664–666 тыс. автомобилей, следует из прогноза “Ъ” и профильных аналитиков. Это на 1 млн машин меньше, чем годом ранее. В условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж: у дилеров теперь нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов. Аналитики отмечают, что цены теперь пойдут вниз только по мере насыщения рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упадут на 60,2%, составив около 663,9 тыс. машин, оценил “Ъ”. Расчеты основаны на статистике Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев, которая не включает отчеты о продажах Chery и ее бренда Exeed, а также BMW и Mercedes-Benz за октябрь и ноябрь. Продажи последних двух брендов в сумме составляли лишь 1,7 тыс. штук за третий квартал на фоне исчерпания складов и отсутствия новых поставок. “Ъ” не учитывал параллельный импорт, но использовал данные «Автостата» за октябрь—ноябрь по рынку легковых машин для оценки реализации Chery и Exeed, которые официально импортируются в РФ.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов также ожидает падения продаж в этом году на 60%, до 666 тыс. легковых машин и LCV. При этом эксперт тоже не закладывает активный всплеск спроса на автомобили в декабре — ранее традиционном сезоне предновогодних распродаж, ожидая их примерно на том же уровне, что и в ноябре (47 тыс. штук без учета вышеперечисленных брендов). «В условиях нехватки автомобилей на рынке дилеры не заинтересованы сливать склады, как это происходило прежде»,— отмечает он. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что традиционного декабрьского всплеска продаж на 25% ожидать не стоит, потому что ни один из факторов этой формулы не работает — в том числе нет необходимости выполнять планы по продажам.

Традиционных новогодних распродаж в этом году не ожидается, подтверждает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков. При этом он добавляет, что есть выгодные предложения на автомобили китайских брендов, которые действуют и сейчас. «Трафик в автосалонах, как и в течение ноября, умеренный, ажиотажа мы не наблюдаем,— продолжает господин Стариков,— но при этом среди клиентов фиксируем высокий спрос на те новинки, которые поступили к нам по параллельному импорту». По его словам, часть покупателей как раз откладывала приобретение автомобиля, ожидая новых поступлений и расширения ассортимента у дилеров. «При сохранении текущих условий авторынок в январе ожидает падение на фоне дефицита автомобилей,— прогнозирует господин Стариков.— Нехватка все еще ощутимая».

Глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников не видит всплеска продаж в декабре, но говорит о росте трафика в салонах на 19% по сравнению с ноябрем. «Это объясняется "отложенным спросом", сформировавшимся в сентябре после объявления частичной мобилизации, а также ожиданием традиционных скидок и опасением увеличения цен в новом году»,— отмечает он. Скидки сейчас есть, но не в таких объемах, как раньше, отмечает господин Решетников. Ситуация на авторынке в январе и в целом в 2023 году будет зависеть от объема предложения как новых, так и подержанных машин, их стоимости и реальных доходов россиян, заключает дилер.

В январе, по оценке Сергея Удалова, будет реализовано в районе 35 тыс. автомобилей на фоне сезонного спада. Владимир Беспалов также говорит о сезонном спаде активности в январе, ожидая снижения продаж до 35–40 тыс. легковых машин и LCV без учета параллельного импорта.

«В феврале реализация немного восстановится к предыдущим уровням, а к марту — улучшится за счет поставок китайских автомобилей»,— полагает аналитик.

Он отмечает, что сейчас концерны из КНР, в отличие от весны этого года, могут реально оценить свои возможности для роста на российском рынке, и их поставки вырастут. Кроме того, запустится в полной мере проект «Москвич», добавляет он. При этом АвтоВАЗ в таких условиях все равно сохранит основную долю рынка, продолжает он, потому что до насыщения далеко, а без этого цены не пойдут вниз: «Тем более, даже при выходе седанов из КНР на рынок из-за пошлин и утильсбора они не смогут предложить близкую к Lada ценовую нишу. Lada, в свою очередь, сможет увеличить интерес клиентов за счет Vesta и Largus, если те окажутся близки к автомобилям, предлагаемым Lada до нынешнего кризиса».

Сергей Удалов согласен, что «пока дефицит относительно бюджетных седанов — в том числе для каршеринга и такси — не будет устранен, цены вниз не пойдут». При этом эксперт не ожидает значительного роста поставок марок из КНР.

Ольга Никитина