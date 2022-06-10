Карьерная не задалась

На фоне военных действий на Украине Япония запрещает ввоз в Россию новых экспортных позиций. В частности, под запрет с 17 июня попадет экспорт грузовиков, бульдозеров, подъемного оборудования, экскаваторов и самосвалов. Япония — крупнейший в стоимостном выражении экспортер бульдозеров в Россию и ведущий поставщик карьерных самосвалов. В целом на страну приходится порядка 16–18% всей используемой в России строительной техники, выпадение столь крупного поставщика неминуемо увеличит стоимость строительных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрет на поставки в Россию японских экскаваторов будет проблематично обойти с помощью параллельного импорта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Запрет на поставки в Россию японских экскаваторов будет проблематично обойти с помощью параллельного импорта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Япония запретит экспорт в Россию 67 новых наименований продукции и оборудования. «В связи с решением Кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники»,— цитирует ТАСС министра экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуду.

Согласно списку, опубликованному на сайте министерства, запрет коснется древесины и изделий из нее, паро- и газогенераторов и их комплектующих, паровых турбин, двигателей, насосов, кондиционерного оборудования, грузовиков, подъемного оборудования, бульдозеров, экскаваторов, печатных, прядильных и вязальных машин, электрооборудования и так далее.

Японские санкции затронули сразу несколько крупных сегментов — под запрет на поставку в РФ попали как минимум бульдозеры всех видов, экскаваторы и самосвалы.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что в 2021 году Япония была крупнейшим (в стоимостном выражении) импортером бульдозеров в Россию: «Всего было импортировано 652 бульдозера на $214 млн». Также Япония оставалась крупнейшим поставщиком карьерных экскаваторов (для добычи) — 165 штук на $115 млн и одним из крупнейших поставщиков обычных экскаваторов — 4,2 тыс. штук на $112 млн, продолжает он. Весь сегмент колесных экскаваторов в РФ по итогам 2021 года составил 949 машин, гусеничных — 6,6 тыс., следует из данных профильного комитета Ассоциации европейского бизнеса. Господин Бабанский поясняет, что в карьерах используются гусеничные экскаваторы, но с ковшом, как правило, больше четырех кубометров, а «обычными» считаются как колесные, так и гусеничные с ковшом меньше четырех кубометров. Также в прошлом году из Японии в РФ было поставлено 445 карьерных самосвалов на $147 млн, говорит аналитик.

Поставки спецтехники иностранных марок в РФ ограничены с начала военных действий на Украине. В рамках пятого пакета санкций ЕС запрещен экспорт в РФ колесных самоходных бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом, экскаваторов, одноковшовых погрузчиков, а также гусеничных тракторов и самосвалов.

Наиболее критичный эффект от запретов со стороны Японии и ЕС будет для сегмента карьерных экскаваторов, полагает Дмитрий Бабанский: «Это практически полностью прекратит поставки гидравлических карьерных экскаваторов». Есть некоторые китайские альтернативы, говорит он, также российский вариант поступал в опытно-промышленную эксплуатацию, но с тех пор новостей нет. В то же время в сегменте самосвалов, например, есть альтернативы в виде «БелАЗа».

Генеральный директор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, что на Германию, Японию, Корею и США приходится 85% задействованной в строительстве техники, на Японию — 16–18%.

Господин Котровский отмечает высокую сложность обхода этих санкций путем «серых схем»: поставки спецтехники легко отслеживать из-за таких обязательных компонентов, как программное обеспечение и ресурсные запчасти.

Также, отмечает он, большая часть спецтехники не находится в собственности российских компаний, а берется ими в аренду, и теперь вопрос в том, что будет с теми компаниями, которые выстраивали сложный механизм по предоставлению этой техники. Лизинговые контракты встанут из-за форс-мажорных обстоятельств, что не может не повлиять на стоимость, притом что, как отмечает господин Котровский, три четверти строительных работ в России — это госзаказ, который старается работать на уровне «себестоимость минус». При этом объем работ должен расти: помимо 12 нацпроектов, утвержденных в 2018 году, напоминает он, сегодня существует поручение президента о приведении всех дорог в нормативное состояние и явная строительная экспансия в направлении Луганска и Донецка.

Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина