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«Северсталь» может потерять половину выручки из-за введения блокирующих санкций США в отношении семьи и активов основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова. Подобные санкции делают крайне сложными экспортные поставки даже в условно дружественные страны. Помимо «Северстали» под ограничения попали Nordgold и «Свеза». Юристы отмечают, что единственным примером выхода из-под блокирующих санкций США остается «Русал», но такое решение объяснялось существенной долей компании на мировом рынке алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мордашов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Мордашов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минфин США внес в SDN-list крупного российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевые активы: «Северсталь», золотодобывающую компанию Nordgold, а также «Севергрупп», через которую он контролирует «Силовые машины» и крупную лесопромышленную компанию «Свеза». Также в санкционный список попали сыновья господина Мордашова Никита и Кирилл и мать других его детей Марина Мордашова.

Минфин дал контрагентам «Северстали» срок до 31 августа на сворачивание текущих сделок, по Nordgold — до 1 июля. Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США. Учитывая роль американской финансовой системы в международных расчетах, такой вид санкций обычно означает фактическую невозможность вести международную торговлю.

4 миллиарда долларов составила чистая прибыль «Северстали» по итогам 2021 года.

До сих пор крупнейшей российской компанией, попадавшей под такие ограничения, был «Русал» в 2018 году. Компании удалось выйти из-под санкций по итогам переговоров с Минфином США, который согласился их снять при условии сокращения доли основателя «Русала» Олега Дерипаски, который остался под санкциями. Сговорчивость американских властей была обусловлена значимой ролью «Русала» на мировом рынке алюминия.

«Северсталь» — одна из крупнейших в РФ металлургических компаний, в 2021 году она выпустила 11,65 млн тонн стали при общем производстве в РФ 76 млн тонн, а также получила $6 млрд EBITDA и $4,08 млрд чистой прибыли. После того как в начале марта санкции против Алексея Мордашова ввел ЕС, компании пришлось прекратить экспорт стали в Европу, на которую приходилось 32% выручки. Доля российского рынка в 2021 году составляла 52%.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев 26 мая говорил о планах увеличить экспорт в Северную Африку, Индию и страны Юго-Восточной Азии, но теперь они под вопросом. «Северсталь» пока не комментировала санкции.

Внутренний рынок, который теперь, видимо, станет основным для «Северстали», тоже сокращается. Worldsteel ожидает падения потребления в стране в этом году на 20%, до 35,1 млн тонн, хотя глава Минпромторга Денис Мантуров ожидает однозначных цифр снижения. «Северсталь» 30 мая заявляла, что ожидает снижения выпуска в июне на 20–40%.

Nordgold, где контроль был недавно передан Марине Мордашовой, владеет активами не только в России, но и в Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Канаде. Компания в 2021 году произвела 1,024 млн унций золотого эквивалента, получила $943,2 млн скорректированной EBITDA и $374,5 млн чистой прибыли.

По мнению Сергея Гришунина из НРА, выделение африканского бизнеса в отдельную компанию вряд ли будет хорошим решением, так как африканские активы без опоры на инфраструктуру российской компании могут утратить управляемость. Эксперт считает, что продажи золота можно осуществлять вне биржи, так что фундаментальных проблем со сбытом не должно быть, но, возможно, потребуется давать скидку покупателям.

Поскольку под санкции попал «Севергрупп», они также автоматически распространятся на дочерние структуры, в том числе крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза» и машиностроительный холдинг «Силовые машины». Выручка «Свезы» в 2021 году составила 57,1 млрд руб. Компания уже столкнулась с проблемами на фоне санкций ЕС, согласно которым под эмбарго попал ввоз почти всей лесопродукции из России.

Помимо этого США увеличили до 50% ввозную пошлину на российскую фанеру. «Свезе» пришлось с 1 по 6 июня приостановить работу своего пермского комбината «в связи с необходимостью оптимизации производственных процессов и перераспределения объемов поставок».

«Силовые машины» уже находятся под санкциями ЕС с 2017 года, а в 2018 году были внесены в SDN-list США из-за скандала, связанного с перепоставкой газовых турбин Siemens в Крым. У «Силовых машин» есть 35% в СП с немецкой Siemens Energy — «Сименс технологии газовых турбин», компания уже несколько лет не может договориться о выходе из этого СП.

«Экспорт продукции компаний Алексея Мордашова, в том числе “Северстали”, за рубеж возможен, например, в страны, которые сами находятся под санкциями, как Иран. Западные компании же могут продолжить закупку продукции “Северстали” и Nordgold при условии получения специальной лицензии или разрешения»,— указывает юрист КА Pen & Paper Кира Винокурова. Она отмечает, что азиатский рынок «при всей своей видимой самостоятельности часто сам соблюдает санкции США, особенно это касается публичных китайских компаний».

Юрист подчеркивает, что само по себе снижение доли санкционного лица в контролируемых компаниях не является безусловным основанием для снятия санкций.

Она напоминает, что в случае с «Русалом» это стало возможно после изменения корпоративной структуры, однако надо учитывать, что «доля зависимости иностранных рынков, в частности США, от продукции En+ и “Русала” была крайне высокой и введенные санкции негативно отразились на экономике США». По мнению эксперта, ограничения могут быть сняты «в случае заинтересованности США» либо может быть выдана временная генеральная лицензия, позволяющая взаимодействие с «Северсталью».

Евгений Зайнуллин, Анна Занина, Татьяна Дятел