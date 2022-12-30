На кого работает трудовой фронт

Капитал — будь он человеческий, или финансовый — имеет обыкновение бежать при серьезной опасности. Российско-украинский конфликт подтолкнул массовый исход из РФ не только некоего абстрактного международного или отечественного бизнеса, но и вполне реальных трудовых ресурсов, людей и их денег. Политика властей РФ в отношении эмигрантов, многие из которых все еще пытаются работать на российскую экономику, становится все более противоречивой. Между тем страны—реципиенты россиян и их ресурсы скорее поддерживают, подчас получая миллиарды долларов и увеличивая темпы роста ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сколько точно человек уехали из России в течение 2022 года, какого возраста, специальностей, социального статуса — до сих пор неизвестно даже приблизительно. В начале сентября Росстат сообщил, что к этому времени из страны выехали с теми или иными целями 419 тыс. человек, причем чистый отток составил 96 тыс. человек (в 2021 году за тот же период наблюдался чистый приток в 113 тыс. человек при 202 тыс. выехавших).

Но сами по себе эти цифры мало что значат, поскольку из них невозможно вычленить реальные миграционные потоки. Да и статистика приведена до начала мобилизации, давшей основной толчок к бегству молодых, трудоспособных мужчин, часто с семьями. Независимый демограф Алексей Ракша говорит о разбросе оценок числа граждан, покинувших РФ в 2022 году, от 450 тыс. до 800 тыс. человек: «Мы, возможно, никогда не узнаем точно, сколько уехало, сколько вернулось или еще вернется».

А те далече

Отсутствие адекватной статистики не позволяет экспертам и бизнесменам даже приблизительно оценить общие потери российского бизнеса от утечки кадров. Чаще всего собеседники «Ъ» просто цитируют профессора географического факультета МГУ Наталью Зубаревич: «Отток человеческого капитала станет мощным и долгим ударом по российской экономике». Половина компаний, участвовавших в ноябрьском опросе Института экономической политики Егора Гайдара, ждет снижения объемов производства даже при достаточном росте спроса из-за нехватки персонала, выбывшего из-за отъезда из страны или мобилизации.

Полностью заменить утерянных специалистов мешает существовавший в РФ и до начала военных действий дефицит кадров из-за демографического провала конца 1990-х—начала 2000-х годов. По подсчетам главы аналитического отдела HeadHunter Натальи Даниной, число россиян в возрасте 20−24 лет, едва превышает 7 млн человек — в 1,7 раза меньше, чем в 2012 году.

Системных ответов на вопрос, как вернуть в страну уехавших и удержать уезжающих, судя по всему, нет ни у государства, ни у бизнеса.

Весной чиновники начали с уговоров, обещаний и пряников. Но достаточно быстро в риторике появился кнут, порождая столкновения между подходами и ветвями власти.

Не успели, например, в Госдуме заявить о необходимости запретить удаленную работу IT-специалистов в ряде отраслей, как глава Минцифры Максут Шадаев поспешил с пояснениями, что эта идея только отпугнет российских разработчиков. За границей, по его словам, находятся около 100 тыс. специалистов, из которых 80% работают на российские компании удаленно: найти замену будет сложно, на рынке и без того кадровый дефицит.

Минфин еще в июле разработал законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 30% для сотрудников российских компаний, работающих из-за рубежа. Но уже осенью в министерстве дали задний ход, говоря максимум о росте НДФЛ до 15%. Выдыхать, впрочем, рано — в конце года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что там работают над ростом налогов для уехавших.

С удвоенным ростом

Где и на кого теперь работает покинувший Россию трудовой капитал? Основные направления релокации хорошо известны — Турция, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия. Но даже если они были базовыми пунктами выезда, дальнейшие миграционные потоки отследить сложно. Зато можно, например, отметить экономические успехи тех же Армении и Грузии в этом году.

По данным миграционной службы Армении, в январе-сентябре в страну въехало около 780 тыс. граждан РФ, а к середине осени там на длительное время оставалось порядка 40 тыс. россиян — это примерно 1,3% от населения. В Грузии, по разным оценкам, может находиться 130–140 тыс. россиян, что эквивалентно 3,5–3,7% населения страны.

По данным Bloomberg, к декабрю армянский драм укрепился по отношению к доллару на 20%, грузинский лари — на 16%, и далеко не последним фактором стал приток россиян и их денег.

Согласно информации Центробанка Армении, на который ссылается Bloomberg, за январь—октябрь из РФ в страну переведено $2,8 млрд. Министр финансов Армении Тигран Хачатрян в середине декабря говорил, что по итогам трех кварталов «рост экономической активности» составил 14,1%, ВВП увеличился на 12,6% (в 2021 году — на 5,7%). На 2023 год чиновник ожидает роста ВВП на 13,2%. В России в январе—сентябре ВВП упал на 1,6%, по итогам года ожидается снижение на 2,5–3%.

По словам экономиста Айказа Фаняна, в Армении прежде всего растут ресторанный и гостиничный бизнес, розничная торговля, рынок недвижимости. Армения популярна и как направление релокации бизнеса целиком, особенно связанного с информационными технологиями: местные власти еще в 2015 году освободили IT-компании от налога на прибыль, а для их сотрудников снизили подоходный налог.

По данным Банка Грузии, в эту страну из РФ переведено с января по ноябрь $1,75 млрд (в 4,7 раза больше год к году), причем четко видна первая волна, с апреля по июнь ($678 млн), и «послемобилизационная» — с сентября по ноябрь ($790 млн). В ноябре 2021 года переводы из России составляли только 16,6% от всех переводов в Грузию, в ноябре 2022 года — уже 60,66%. Общий приток средств увеличился в 1,5 раза. Парламент Грузии только за четвертый квартал дважды корректировал бюджет 2022 года, каждый раз улучшая прогноз экономического роста: сначала в октябре с 6% до 8,5%, затем в декабре до 10%. В Грузии, как и в Армении, одним из сегментов, который показал рост после приезда российских релокантов, стала недвижимость. По данным Colliers Georgia, за год спрос в стране на новостройки среднего ценового сегмента в стране удвоился, а в премиум-сегменте вырос на 167%.

Высокая степень разведения

Гораздо менее заметным в общих масштабах экономики, но внушительным в абсолютных цифрах оказался поток россиян в Казахстан. По данным министра труда и социальной защиты страны Тамары Дюйсеновой, из в целом 400 тыс. россиян, въехавших в Казахстан с начала 2022 года, к концу ноября в стране остались 100 тыс. человек. Это примерно 0,5% ее населения.

Рост денежных переводов из России наблюдался и в Казахстане. По расчетам Ranking.kz, сделанными на основе данных Нацбанка страны, из РФ за январь—октябрь пришло около $662 млн — в 6,7 раза больше год к году, но все же в разы меньше, чем поступления в Армению и Грузию.

Незаметно и влияние российской иммиграции и на ВВП Казахстана: в 2021 году он вырос на 4%, прогноз на 2022 год — 2,3–2,8%. Что не удивительно, в абсолютных значениях ВВП страны (около $190 млрд в 2021 году) на порядок больше, чем у Армении ($13,8 млрд) и Грузии ($18,7 млрд). Шансов всерьез изменить его у приезжающих россиян пока нет. Экс-советник главы Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов уверен, что на экономику страны, которая «встроена в мировой рынок газа и нефти», намного заметнее влияет его конъюнктура, чем приток релокантов.

По двум другим популярным направлениям отъезда — Турции и ОАЭ — данных и того меньше, хотя в этих странах для россиян в упрощенном порядке выдаются виды на жительство. Некое представление можно подчерпнуть из оценок консультантов недвижимости. Так, по данным Kalinka, с января по октябрь 2022 года россияне заключили в Турции 11,3 тыс. сделок, в Дубае — 10,6 тыс. Но число российских релокантов, снимающих, а не покупающих жилье, наверняка больше.

Ждать серьезного влияния эмиграции людей и релокации бизнеса на эти экономики еще наивнее, чем в случае Казахстана. ВВП Турции превышает $800 млрд, ОАЭ — $350 млрд. Но при этом в последнем направлении движутся наиболее состоятельные россияне и крупные бизнесы, принося с собой уже вполне ощутимые инвестиции в виде девелоперских проектов, новых ресторанов и банков.

Халиль Аминов, Александра Мерцалова, Георгий Двали, Тбилиси, Аршалуйс Мгдесян, Ереван, Александр Константинов, Астана