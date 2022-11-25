Софт поставят на госзакупки

Как выяснил “Ъ”, Минцифры готовит альтернативный механизм поддержки IT-компаний, которые хотят получить господдержку на замещение иностранного софта. Правительство готовит две «дорожные карты», в рамках которых предложит российским разработчикам преференции на рынке госзакупок. Исходно министерство планировало финансировать их проекты через гранты Российского фонда поддержки информационных технологий (РФРИТ) и фонда «Сколково». Однако, по информации “Ъ”, выделенных средств не хватает на все одобренные проекты. Эксперты отмечают, что поддержка через госзакупки «не отвечает признакам конкурентного рынка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство готовит новые механизмы поддержки российских разработчиков программного обеспечения (ПО), говорят два источника “Ъ” на IT-рынке. Один из них уточняет, что аппарат замглавы Минцифры Максима Паршина разрабатывает две «дорожные карты»: «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО, предполагает поддержку разработчиков операционных систем, офисных пакетов, систем управления базами данных и т. д.) и «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО, будет включать в себя меры поддержки разработчиков систем проектирования, PLM, BIM и т. д.).

О разработке «дорожных карт» знает и председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Я предполагаю, что Минцифры планирует продолжить работу по финансированию проектов по импортозамещению ключевого зарубежного ПО, но уже в расширенном варианте»,— говорит он, добавляя, что источник финансирования этих мероприятий пока неясен.

По словам собеседника, близкого к Минцифры, «дорожные карты», помимо финансовых мер поддержки IT-компаний в виде грантов и льготных кредитов, будут предполагать и новые преференции на рынке госзакупок.

«Нам пообещали схему "рынок в обмен на инвестиции". Суть в том, что разработчик по соглашению с правительством за собственные средства создает или дорабатывает свой программный продукт под требования основных отраслевых заказчиков. Взамен заказчики на этапе закупок будут обязаны выбрать тот продукт, который финансировался за счет средств разработчика»,— объясняет собеседник “Ъ”. В Минцифры на запрос не ответили.

Комплексно имтортозамещением зарубежного ПО правительство занялось летом. По поручению премьера Михаила Мишустина при Минцифры были организованы индустриальные центры компетенций (ИЦК, объединяют представителей разных отраслей, которым необходимо заместить зарубежный софт) и центры компетенций разработки (ЦКР, объединяют российских разработчиков софта по классам). По замыслу министерства, экспертные группы в этих структурах должны отобрать перспективные проекты, готовые заместить зарубежное ПО.

На импортозамещение ПО, в том числе через ИЦК, выделено 37,1 млрд руб. до 2024 года, говорил в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из 230 проектов ИЦК одобрение получили 162, из 105 проектов ЦКР было одобрено 35, следует из данных, представленных 17 ноября Максимом Паршиным. По его словам, одобренные проекты получат гранты со стороны РФРИТ и фонда «Сколково»: «Это произойдет до конца года, идет работа по оформлению результатов».

При этом источники “Ъ” на IT-рынке утверждают, что механизм финансирования проектов через ИЦК и ЦКР «дал сбой».

Топ-менеджер российской IT-компании, входящий в одну из профильных рабочих групп в Минцифры, поясняет “Ъ”, что фактически разработка новых «дорожных карт» потребовалась потому, что у фондов не хватит средств на все проекты: «Многие компании похвалили за подготовленные проекты и финансово-экономическое обоснования, но сказали, что денег нет».

Исполнительный директор «СиСофт разработки» Михаил Бочаров положительно относится к инициативе Минцифры поддерживать разработчиков при госзакупках: «Схема выглядит жизнеспособной — сейчас российским разработчикам нужен не только гарантированный сбыт, но и верификация функционала софта со стороны рынка и министерства».

Введение подобных преференций и преимуществ при проведении закупок в рамках 44-ФЗ в чистом виде не отвечает признакам конкурентного рынка, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. По его мнению, такой подход может отразиться и на качестве закупаемого ПО, и на цене закупки: «Но в данном случае такие правила игры предлагается установить исходя скорее из политических соображений и необходимости в авральном режиме импортозамещать ключевое зарубежное ПО, чем из соображений поддержания конкуренции».

Тимофей Корнев, Никита Королев