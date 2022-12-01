Банки провели работу над убытками

ЦБ РФ раскрыл результаты работы банковского сектора в январе-октябре. Общий убыток кредитных организаций, который по итогам первого полугодия составлял 1,5 трлн руб., снизился более чем втрое, до 0,4 трлн руб. По мнению экспертов, банкам помогли масштабные послабления ЦБ, обесценение рубля, а также благоприятная конъюнктура долгового рынка. По итогам года участники рынка рассчитывают выйти в ноль. Однако потребность в докапитализации отдельных банков ЦБ оценивает в 0,7 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности по итогам третьего квартала, а также раскрыл результаты кредитных организаций (КО) по итогам десяти месяцев. Из них следует, что по итогам января-октября банки получили совокупный убыток 0,4 трлн руб. При этом по итогам второго квартала убыток превышал 1,23 трлн руб., а в первом квартале составлял 0,27 трлн руб.

Таким образом, за третий квартал и октябрь банки смогли отыграть большую часть убытка, полученного в первом полугодии.

При этом чистые процентные доходы (1,1 трлн руб.) и чистые комиссионные доходы (0,43 трлн руб.) оказались рекордными с начала 2019 года. Помимо этого, банки показали прибыль от операций с ценными бумагами (на фоне восстановления облигационного рынка) после убыточных первых двух кварталов. Сократились и резервы — с 0,6 трлн руб. во втором квартале до 0,4 трлн руб. по итогам третьего.

В целом регулятор уверен в стабильности банковской системы.

По результатам проведенного стресс-теста «по банковскому сектору на горизонте до конца 2023 года в случае продолжения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кредитного качества заемщиков банковский сектор в целом сохранит устойчивость», пишет ЦБ. «Лишь некоторым банкам в случае стресса может потребоваться докапитализация»,— уточняет регулятор, оценивая ее объем в 0,7 трлн руб.

Крупнейшему игроку сектора Сбербанку удалось по итогам десяти месяцев выйти на чистую прибыль, причем там утверждают, что уже не используют льгот ЦБ. Однако второй по размеру банк — ВТБ пока остается убыточным и не ждет прибыли по итогам года (см. “Ъ” от 11 ноября).

Эксперты уверены, что результаты банковского сектора были бы в разы хуже, если бы не масштабные послабления ЦБ, введенные после начала военных действий на Украине и масштабных санкций (см. “Ъ” от 25 ноября).

Опрошенные “Ъ” аналитики полагают, что в отсутствие жестких санкций против крупных банков сектор с учетом послаблений уже мог бы выйти на прибыль.

Восстановление финансового результата обусловлено сохранением способности банков к генерации чистого процентного и комиссионного дохода при сокращении влияния разовых негативных факторов — убытков от валютной переоценки и одновременного создания большого объема резервов, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень «Такая динамика может позволить свести результат банковского сектора по итогам года как минимум к нейтральному,— полагает он.— Вероятность этого достаточно велика: чистая прибыль банков только в октябре составила около 400 млрд руб., при этом улучшение финансовых результатов демонстрирует целый ряд участников рынка».

Также уменьшить убыток сектора позволила тенденция к ослаблению рубля в третьем квартале и октябре, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Поддержку оказал и рост чистого процентного дохода, поскольку в этот период банки снижали стоимость фондирования, а ставки по кредитам юрлицам, которые были повышены в начале года, еще не были пересмотрены в сторону уменьшения»,— добавляет она.

Существенное улучшение финансового результата обусловлено ростом процентной маржи, в том числе благодаря снижению стоимости фондирования в третьем квартале и восстановлению кредитной активности после спада весной, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Вероятность выхода банковского сектора на нулевой финансовый результат по итогам года увеличилась, подтвердил на пресс-конференции в четверг директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Михаил Доронкин полагает, что «в четвертом квартале сектор сохранит прибыльность и может по итогам года даже выйти в небольшой плюс».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова