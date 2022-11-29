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Коммерсантъ FM
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Одежда до востребования

«Почта России» решила доставлять товары с европейских маркетплейсов

Уход с рынка РФ европейских маркетплейсов не стал абсолютной преградой для россиян, привыкших покупать товары на этих интернет-площадках. Все больше сервисов предлагают посреднические услуги при оформлении заказов у западных онлайн-ритейлеров. Вслед за частными структурами доставкой товаров из ЕС и Великобритании решила заняться «Почта России», через которую можно будет купить одежду, в частности, из Asos и Net-a-Porter. Но эксперты не ждут, что такие услуги станут массовыми, из-за проблем с оплатой заказов и сохраняющимися сложностями доставки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Почта России» запустила доставку из европейских маркетплейсов, включая Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike, рассказали “Ъ” в компании. Летом на платформе «Почта Global» также появилась возможность заказать товары из интернет-магазинов США.

После регистрации на сайте «Почты Global» пользователь получает адрес склада в Европе для оформления доставки, объясняет представитель сервиса. При наличии иностранной банковской карты покупатель может оформить заказ самостоятельно, а после его оплаты добавить ссылку на товары в личном кабинете «Почты Global» для доставки. Для оплаты покупок с помощью российских банковских карт потребуется вносить ссылки на товары в личном кабинете и оплачивать счет. Сотрудник «Почты Global» уточнит наличие товара в зарубежном интернет-магазине, после чего оформит покупку.

Оплаченный заказ поступает на склад в Берлине, откуда отправляется в Россию. Срок доставки — от 14 дней. Комиссия сервиса составит 10% от стоимости заказа или минимум $7, говорится на сайте платформы. Возврат товаров можно оформить только до их отправки в Россию.

В мае другой оператор доставки — СДЭК также объявил о запуске сервиса для заказов товаров из-за рубежа. Управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров отмечает, что спрос на заказы растет в 2–3,5 раза ежемесячно. По его словам, около 40% покупок российских пользователей за рубежом приходится на одежду и обувь Zara, Uniqlo, H&M, около 20% — на электронику Apple и Dyson. Гендиректор шопинг-сервиса BUYMI Светлана Нелюбина отмечает, что с момента запуска платформы осенью покупатели чаще всего заказывают одежду и обувь на Farfetch и Net-a-Porter. Она добавляет, что для оплаты покупок через BUYMI клиент может выпустить виртуальную платежную карту зарубежных банков.

У «Почты России» больше необходимой инфраструктуры для выстраивания эффективной логистики, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Партнер Data Insight Борис Овчинников отмечает, что для развития нового сервиса «Почте России» необходимо предусмотреть удобный интерфейс для аудитории, привыкшей к покупкам в европейских интернет-магазинах. Среди дополнительных рисков эксперт не исключает и возможность блокировки платформы в ЕС и Великобритании, так как подобный сервис, по сути, представляет собой обход ограничений, выставляемых зарубежными брендами.

В целом при текущем курсе валюты спрос россиян на заказы из-за рубежа сохраняется, говорит Михаил Бурмистров. На этом фоне рынок трансграничной торговли активно осваивают и российские маркетплейсы, например, Ozon через свое подразделение Ozon Global, добавляет эксперт. Борис Овчинников соглашается, что после приостановки работы и ухода с российского рынка части иностранных брендов потенциальный спрос на онлайн-покупки из Европы вырос.

При этом он не ожидает, что сервисы, выступающие посредниками при покупке на маркетплейсах Европы, станут массовыми в силу существующих проблем с оплатой заказов и доставкой. О сохраняющейся проблеме с организацией логистики между Европой и Россией говорит и Дмитрий Пивоваров. По его словам, средний срок доставки заказов CDEK.Shopping составляет 30 дней. При этом в предновогодний период он может быть увеличен из-за высокого спроса и загрузки операторов, добавляет господин Пивоваров. Впрочем, в BUYMI сложностей с доставкой товаров пока не фиксируют. Ее средний срок у сервиса, по словам Светланы Нелюбиной, составляет две недели.

Алина Савицкая

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