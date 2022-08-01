Алкоголь не льется в Россию

Пессимистичные прогнозы участников алкогольного рынка о резком падении импорта из-за кризиса в связи с военной операцией РФ на Украине оправдываются. По итогам первого полугодия ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. Основная причина — санкции и отказ от поставок крупнейших производителей. Теперь ассортимент будет пополняться за счет новых российских напитков, а также импорта рома, на ввозе которого кризис почти не сказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам первой половины 2022 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился на 34,4%, до 32,65 млн л год к году, следует из данных, представленных “Ъ” участниками рынка. Официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны. Заметнее всего, по данным участников рынка, в первой половине года снизился импорт виски — 48,4%, до 11,8 млн л год к году. Ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, до 9,02 млн л, ликеров — на 36,6%, до 2,25 млн л, джина — на 26,6%, до 874,05 тыс. л, водки — на 41,7%, до 965,5 тыс. л. Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5%, до 4,83 млн л. Почти не изменились поставки рома, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году.

Импорт крепких алкогольных напитков в Россию в январе—июне 2022 года Выйти из полноэкранного режима Категория Объем поставок (млн л) Динамика год к году (%) Виски 11,8 -48,4 Коньяк, бренди 9,02 -11,3 Ром 2,89 -1,8 Ликеры 2,25 -36,6 Водка 0,96 -41,7 Джин 0,87 -26,6 Текила, настойки, биттеры и др. 4,83 -34,5 Всего 32,65 -34,4 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

В марте участники рынка предсказывали снижение импорта алкоголя в Россию на 20–40% из-за начала военных действий РФ на Украине. США в рамках санкций против РФ запретили отгрузки всего спиртного в страну, а ЕС — поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. Глобальные компании — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) и другие — приостановили продажи либо объявили об уходе из РФ.

Президент Ladoga Вениамин Грабар указывает, что весь март почти вся отрасль ничего не ввозила из-за неясности перспективы. В Алкогольной сибирской группе (АСГ) подсчитали, что из-за санкций США, отказа от поставок компаний из Шотландии и Ирландии с рынка РФ может уйти около 70% импортного виски. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин уточняет, что в первую очередь речь идет о брендах среднего ценового сегмента. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что менее выраженное снижение ввоза коньяка, видимо, связано с большой долей в импорте поставщиков из Армении.

По словам Александра Липилина, у Fort по итогам первого полугодия импорт крепкого алкоголя снизился на 10% год к году, так как портфель представлен виски и ромом в высоком ценовом сегменте — от 9 тыс. руб. за бутылку, и поставщики продолжили работать с компанией. У Ladoga импорт остался на прошлогоднем уровне, мартовский простой компенсировался в мае и июне, но складской запас стал ниже нормативного, говорит господин Грабар. Импорт АСГ сократился на 48% год к году, компенсировать объемы в группе планируют за счет новых брендов, детали пока не раскрывают. Другие крупные импортеры Beluga Group, Simple Group, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») комментарии не предоставили.

Как отмечает Александр Ставцев, на фоне текущих сложностей импортеры могут активизировать закупки рома, многие бренды которого из Латинской Америки в России представлены слабо. А сокращение ассортимента виски может быть компенсировано в том числе местным производством, добавляет он. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что компания в начале осени запустит коллекцию джинов под брендом Lockwood и заканчивает создание новых марок виски William Watt и Eldermen. Ladoga расширяет линейку джина Barrister, а также готовит к запуску ром «Арматор» и бурбон Tavern Hound, говорит Вениамин Грабар. Новые бренды виски, джина и рома планирует запустить и ГК «Руст». По прогнозам господина Ставцева, текущий кризис также открывает возможности для увеличения доли собственных торговых марок (СТМ) сетей, которая до сих пор сдерживалась инвестициями в ритейле крупных брендов. Согласно NielsenIQ, на весну 2022 года почти 50% продаж крепкого алкоголя в России занимали десять крупнейших игроков, 3,2% приходилось на СТМ.

Анатолий Костырев