Нефть продается с лимитом

Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть. Его обсуждали всю осень и сошлись на $60 за баррель. Сырье дороже этой планки нельзя будет страховать и перевозить, сообщил Брюссель. Кроме того, 5 декабря Европа отказывается от российской нефти — в силу вступает эмбарго, в котором сделано исключение лишь для трубопроводных поставок по «Дружбе». Так энергоносители поступают в Венгрию, Чехию и Словакию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

От поставок из Москвы отказались или уменьшили их большинство стран Запада. По задумке, ценовой потолок должен влиять на стоимость российской нефти для других государств. Подробности — в справке “Ъ FM”:

О планах внедрить потолок цен на российские энергоносители западные политики говорили еще в первой половине 2022 года. Основная цель, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еще сильнее ударить по доходам России и снизить ее способность проводить спецоперацию на Украине. Польша и страны Балтии настаивали на потолке в $30 за баррель, а страны, активно участвующие в перевозке нефти, в том числе Греция и Мальта, требовали не опускать планку ниже $70. К итоговому решению в $60 присоединились государства G7 и Австралия. В октябре ЕС постановил, что любой танкер, который хотя бы раз перевезет российскую нефть по более высокой цене, никогда больше не сможет быть застрахован в западных компаниях. Их доля на этом рынке превышает 90%. Впрочем, позднее Европа пересмотрела это правило: страховать нельзя будет те танкеры, которые специально нарушили ценовой потолок, и запрет будет действовать три месяца после нарушения. Готовясь к этому Россия, судя по всему, пытается создать «теневой флот», к такому выводу пришли западные СМИ. Речь идет о скупке старых танкеров для перевозки нефти дороже $60. Страховать их планируется и в своей юрисдикции.

В Кремле неоднократно заявляли, что не будут поставлять сырье странам, которые присоединились к механизму. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что Россию не интересует ценовое эмбарго, ведь правительство договаривается с «партнерами напрямую».

Впрочем, российская нефть стремительно дешевела перед объявлением эмбарго и потолка цен. По данным агентства Argus, 30 ноября партии Urals отгружались за $48 за баррель, что намного ниже ограничения Запада. Правда, это цена без учета расходов на фрахт, перевозку и страхование.

Что будет с российской нефтью? Удастся ли ЕС и «семерке» достичь своей цели? И как потолок цен повлияет на доходы России и бюджет? “Ъ FM” обсудил это с замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергеем Кондратьевым: «Если мы говорим про краткосрочный эффект, то в декабре-январе российский экспорт может снизиться, и, конечно, вырастут спреды к ценам Brent и других маркерных сортов для российской Urals.

Что касается среднесрочной динамики, то здесь многое будет зависеть от спроса и предложения, а также от позиции ОПЕК+. Возможно и повторение ситуации лета-осени 2022 года.

Цена сначала будет близка к потолку, а потом может оказаться и выше его, если России удастся успешно перенаправить потоки на новые рынки.

В 2022 году было изменено бюджетное правило. Сейчас оно состоит в том, что у нас нет как таковой цены, а есть 8 трлн руб. нефтегазовых доходов, которые бюджет может потратить в любом случае.

При этом доходы сверх должны направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для сбережения. Выполнение плана по сбору 8 трлн руб. более чем вероятно, особенно с учетом инициатив, которые Минфин внес в этот бюджет по дополнительным сборам НДПИ с "Газпрома", с производителей и экспортеров СПГ. Поэтому если мы говорим с вами про базовую цифру, то я не вижу какой-то большой угрозы для российского бюджета».

Евросоюз установил 45-дневный переходный период после введения санкций, он относится к российской нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января. К концу ноября стало понятно, что ценовой потолок будет даже выше текущей цены Urals. По прогнозам агентства Argus, в 2023 году ее средняя стоимость окажется в районе $57 за баррель.

Впрочем, причина не столько в потолке цен, сколько в грядущей мировой рецессии, считает главный экономист «ПФ Капитал» и бывший советник министра экономразвития Евгений Надоршин.

А значит, говорить о последствиях таких санкций не имеет смысла, заключает он: «Сейчас вообще трудно понять, насколько адекватны котировки по Urals, которые попадают в СМИ. Это не биржевой товар, и цены по нему всегда собирались с брокеров. Получается, что стоимость может оказаться нерепрезентативной.

Если же исходить из них, да, они ниже заложенных в бюджет и чуть выше, чем потолок. Учитывая, что мировая экономика, кажется, продолжает замедляться, совершенно нормально, если энергоресурсы кому-то перестают быть сильно необходимы.

Хорошо видно, что Китай, который в очередной раз начинает вводить локдауны, сталкивается с серьезными проблемами в части экономического роста. Возможно, что экономика КНР сейчас, находится в рецессии. Похоже, нет никаких причин считать, что котировки будут оставаться выше потолка на обозримом горизонте. Гораздо выше, мне кажется, вероятность, что они окажутся ниже $60 за баррель. В этом смысле для России в моем базовом прогнозе на 2023 год от таких ограничений ничего не изменится — ни по наполняемости бюджета, где будет дефицит, ни по курсу национальной валюты, где будет удешевление рубля, ни по ценам на нефть, которая будет стоить дешевле, чем в 2022 или в 2021 году».

В Госдепе США заявили, что потолок цен может корректироваться, если он не будет достигать своей цели — сокращения доходов России. ОПЕК+ на фоне введения таких санкций решил сохранить текущий план по снижению добычи нефти. Экспортеры оставили в силе сокращение на 2 млн баррелей в сутки.

Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает это позитивным сигналом для Москвы: «Для нас самое главное, чтобы слухи про увеличение добычи так и остались слухами. Рынок пока не видит каких-то ощущений того, что российская нефть исчезает из продажи, иначе бы росли цены, то есть, по всей видимости, участники рынка — как потребители, так и поставщики — полагают, что российское топливо, несмотря на введенное эмбарго и потолок цен, так или иначе будет приходить на мировые площадки.

Что касается договоренности об уменьшении добычи, думаю, страны ОПЕК+ пока не готовы на такой полномасштабный демарш. Я считаю, что текущую ситуацию уже можно назвать российским успехом и на этом успокоиться как минимум на время».

Вице-премьер Александр Новак 4 декабря анонсировал запрет на продажу нефти по потолку цен. Он отметил, что Россия готова сократить добычу, если европейские покупатели начнут применять лимит. Но как именно будет реализован запрет, пока неясно.

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Даниил Бабкин, Андрей Загорский