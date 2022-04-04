Граждане схватились за старое

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За неделю перед обновлением условий госпрограммы льготной ипотеки банки резко увеличили ее выдачу. Эксперты объясняют всплеск в том числе задержками с оформлением кредитов на фоне «неопределенности» первых недель марта. С 1 апреля льготная ипотека будет дороже, но все еще почти вдвое дешевле обычной, так что можно ожидать сохранения популярности программы. У банков есть возможность распределить по ней еще 300 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В последнюю неделю марта банки выдали максимальное с середины 2021 года количество кредитов в рамках госпрограммы льготной ипотеки на новостройки — 12,8 тыс. шт. на 32,1 млрд руб., следует из данных «Дом.РФ». Доля одобренных заявок на кредиты составила 62,7%. Максимальный объем выданных ссуд пришелся на Сбербанк — за неделю 8,4 тыс. шт. на почти 20,9 млрд руб.

Предыдущий недельный максимум по объему кредитования по льготной программе был зафиксирован в последнюю неделю июня 2021 года, перед изменением ее условий. Тогда было выдано 16,4 тыс. кредитов на 64,4 млрд руб., а средний чек составил 3,93 млн руб., что стало пиковым значением за все время действия программы. После снижения максимальной суммы кредита до 3 млн руб. средний чек, по последним данным «Дом.РФ», опустился до 2,5 млн руб. На конец марта 2022 года по льготной программе на ипотеку в новостройках в целом выдано 751,1 тыс. кредитов на 2,2 трлн руб.

Текущий всплеск выдач также связан с обновлением условий программы. С 1 апреля 2022 года максимальная ставка по кредитам вырастает до 12% годовых, что почти вдвое выше исходного уровня (6,5%). Но это все равно гораздо ниже ключевой ставки ЦБ в 20%. Расширяются лимиты кредитов c единой для всех регионов предельной суммы 3 млн руб. до 6–12 млн руб. Но срок программы совсем короткий, всего три месяца, оставшийся лимит выдач — около 300 млрд руб.

Резкий рост выдач в конце марта может объясняться и тем, что крупные ипотечные игроки брали паузы в кредитовании, но затем выдали ранее одобренные заявки, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Он также связывает это с паузой в кредитовании в марте со стороны ряда крупнейших ипотечных игроков. Ранее Сбербанк массово обнулил одобренные сделки по ипотеке (см. “Ъ” от 31 марта). Позже банк заявил, что все же оформит ипотечные сделки, которые были исходно назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан — это около 10 тыс. клиентов.

Сейчас разница между рыночной и льготной ставкой — 14 процентных пунктов (п. п.), а с 1 апреля разрыв снизится до 9 п. п., в то время как в середине прошлого года разница составляла 2,5 п. п., отмечает господин Гордейко. Расширение лимитов по кредитам приведет вновь к появлению на рынке недвижимости инвестиционного спроса, инвесторы покупают по льготным программам порой по две-три квартиры, говорит он. Кроме того, на сделку начнут выходить и те, кому прежде не хватало суммы льготного кредита, а для кредита на рыночных условиях не хватало платежеспособности.

Таким образом, первичный рынок недвижимости еще три месяца будет поддерживаться программой, в то время как вторичный будет проседать, считает эксперт. В январе—феврале 2022 года выдачи ипотеки на вторичном рынке уже сократились на 12%, до 155,8 тыс. кредитов, но первичный рынок показал рост на 20%, до 74,9 тыс. кредитов, следует из данных ЦБ, Frank RG и расчетов «Дом.РФ». По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», за первые три недели марта выдано около 97 тыс. ипотечных кредитов. Как поясняют в «Эквифаксе», ипотечное кредитование, в отличие от иных видов банковских займов, сохранило почти все свои показатели в течение первых трех недель марта по сравнению с аналогичным периодом февраля: «Количественные объемы находятся на сопоставимом уровне — снижение всего 3%, что по итогам месяца может быть компенсировано».

Ольга Шерункова