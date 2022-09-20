H&M грядущий

H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания намерена до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идет примерно о 20 торговых точках сети. Параллельно ритейлер откажется от менее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны. По оценкам экспертов, процесс смены арендатора для торговых центров может занять целый год. Освободившиеся площади в Сибири и на Дальнем Востоке могут занять локальные бренды. Крупным федеральным сетям это будет сделать сложнее из-за существенных издержек на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

До конца октября H&M, который также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday, планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока, сообщили два источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В центральной части страны ритейлер будет сворачивать бизнес постепенно, начиная с закрытия наименее рентабельных магазинов, уточняет один из собеседников “Ъ”. В пресс-службе H&M на запрос “Ъ” не ответили.

H&M вышел на российский рынок в 2009 году. К началу 2022 года компания управляла почти 170 офлайн-магазинами. По данным CORE.XP, всего за Уралом у сети работает около 20 магазинов. В марте этого года шведский ритейлер приостановил деятельность в России из-за военной операции на Украине, а в июне объявил об уходе с российского рынка. С августа H&M возобновил работу магазинов своих брендов для распродажи товарных остатков.

Расходы на закрытие бизнеса в РФ H&M оценивал примерно в 2 млрд шведских крон, или около 11 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Эйч энд Эм» в 2021 году составила почти 71,6 млрд руб., чистая прибыль — 6,9 млрд руб.

Ранее стало известно, что H&M оплатил арендные платежи на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице, а также погасил все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус» (см. “Ъ” от 26 августа). Источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости утверждает, что в некоторых локациях в Москве шведский ритейлер продлевает договоры аренды до конца года.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов считает, что смена арендаторов в магазинах Сибири и Дальнего Востока, которые сейчас занимает H&M, может занять в среднем полгода-год.

На этот процесс окажут влияние и сроки, в которые арендодатели смогут договориться с H&M по размеру штрафных санкций за досрочный разрыв договоров аренды, добавляет руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. По ее словам, ритейлер уже договорился с некоторыми торговыми центрами и к ноябрю H&M освободит помещения. Однако в тех объектах, где таких соглашений нет, арендодатели могут быть вынуждены обращаться в суды, что затянет освобождение помещений, не исключает эксперт.

По мнению директора департамента торговой недвижимости Accent Capital Светланы Кузьминой, собственникам торговых центров в Сибири и на Дальнем Востоке будет непросто найти замену H&M. «Региональная специфика еще больше усложнит задачу, поскольку для того, чтобы зайти на новый для себя локальный рынок, потенциальным арендаторам придется развивать там собственную логистику, что достаточно затратно»,— поясняет она. Господин Ванчугов считает, что освободившиеся площади в городах Сибири и Дальнего Востока могут занять местные бренды, так как им проще наладить логистику и поставки товара.

По оценке госпожи Цветковой, наименее рентабельные магазины H&M, которые потенциально могут закрыться в скором времени, в основном расположены в городах с численностью населения до 500 тыс. человек. Сегодня на площадки H&M в регионах претендуют в основном российские бренды Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), Lime, «Снежная королева», а также косметическая сеть «Золотое яблоко», говорит эксперт. В пресс-службе Melon Fashion Group отметили, что следят за состоянием рынка и рассматривают различные варианты развития. В Lime, «Снежной королеве» и «Золотом яблоке» на запрос “Ъ” не ответили.

Алина Савицкая