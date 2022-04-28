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Коммерсантъ FM
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Санкции подключились к пакетам

Сотовые операторы повысили цены на действующие тарифы

МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 в апреле пересмотрели цены на новые и архивные тарифы, а ряд линеек закрыли для подключения. На фоне военных действий на Украине и санкций Минцифры и ФАС разрешили операторам повышать цены «с учетом инфляции». В среднем в апреле услуги связи подорожали не более чем на 10%, в то время как инфляция в марте превысила 16%, говорят аналитики. По их мнению, дальнейшего роста цен ожидать не стоит из-за высокой конкуренции между операторами.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В апреле крупнейшие мобильные операторы пересмотрели архивные и действующие тарифы, обратил внимание “Ъ”. Так, «МегаФон» в середине апреля повысил цены на линейки «Без переплат» в ряде регионов. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен составил порядка 30 руб. «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи»,— пояснили в «МегаФоне». МТС 12 апреля поднял цены на 30–50 руб. в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, следует из данных сайта оператора. В компании заверили, что «для действующих абонентов ничего не поменялось».

Операторы также стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. Так, Tele2 21 апреля убрал в архив тарифы линейки «Мой Теле2»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+» и запустил их обновленные версии. Исчез «Супер онлайн+» и появился «Супер разговор». В Tele2 пояснили, что на новой тарифной линейке оператор включил подписку на онлайн-кинотеатр Wink в средние тарифы, на more.tv — в верхние, предложил безлимит на мессенджер Discord и расширил пакеты интернета и минут. «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В компании утверждают, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Из оборота выводятся «старые тарифы с единичными пользователями», потому что компании «необходимо высвобождение ресурсов», добавили в «Вымпелкоме».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 20 апреля опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут поэтапно повышать цены на услуги с учетом текущего уровня инфляции. Обо всех изменениях стоимости тарифов компании должны уведомлять ФАС не менее чем за две недели. С начала пандемии в 2020 году служба требовала обоснований повышения цен. В феврале 2021 года ФАС возбудила дело против Tele2, который увеличил действующие тарифы. В сентябре служба пришла к выводу, что компания не обосновала повышение, потребовав вернуть тарифы на прежний уровень.

Но в условиях военных действий и санкций государство явно будет относиться к компаниям лояльнее. Тарифная политика — компетенция операторов, которая сейчас может формироваться с учетом ограничений на поставки телеком-оборудования, сообщили “Ъ” в Минцифры. Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом, считают в министерстве: «Если уровень повышения цен вызывает вопросы, ФАС принимает необходимые меры в рамках своих полномочий». В ФАС не ответили на запрос.

Операторы увеличили стоимость тарифов максимум на 10% в некоторых регионах России, уточняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это первое повышение действующих тарифов сразу несколькими операторами за несколько лет, подчеркнул он. Согласно договоренности Минцифры и ФАС с операторами, им разрешено повышать цены, но не больше уровня инфляции, которая в марте составила 16,7%.

На доходах операторов по итогам первого квартала еще не отразился экономический кризис, но есть опасения, что снижение платежеспособности абонентов повлияет на спрос, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов: «Сейчас основная причина повышения цен на мобильную связь — увеличившиеся расходы операторов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию». При этом большого дальнейшего роста тарифов, по его мнению, ожидать не стоит, поскольку сохраняется высокая конкуренция между операторами.

Анастасия Гаврилюк

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