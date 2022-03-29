Не роскошь, а средство ограничения

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Российский рынок премиальных автомобилей продолжает сжиматься: из-за новых ограничений Японии в РФ больше не будет поставляться часть линейки Lexus и Infiniti. В том числе рынок может лишиться и «высоких» комплектаций самой популярной модели в сегменте Lexus RX. В итоге, с учетом предыдущих ограничений ЕС и США, высокий премиум на российский авторынок будут поставлять только из Китая, также останется корейский Genesis. Впрочем, аналитики уверены, что покупателей европейского и японского премиума эти модели не заинтересуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Япония вслед за США и ЕС ввела ограничения на экспорт в РФ «предметов роскоши», включая автомобили. Как следует из документа, ограничения, которые вступают в силу 5 апреля, практически не затрагивают производство и обслуживание уже поставленных автомобилей, поскольку из компонентов касаются только машкомплектов (шасси с двигателем) дороже ¥2 млн, или €14 тыс. Но для готовых машин запрет строже, чем в ЕС,— запрещена поставка автомобилей дороже ¥6 млн, что эквивалентно €44,1 тыс., тогда как ограничения ЕС касались машин дороже €50 тыс.

Среди японского премиума в РФ представлены Lexus, Infiniti и Honda. Lexus, занявший третью строчку в сегменте после BMW и Mercedes, в 2021 году реализовал здесь 19,4 тыс. машин при глобальных продажах в 760 тыс. штук. Однако это весомая часть продаж бренда в Европе (в этот рынок включены российские продажи) в 72 тыс. машин. Бренд Honda в целом объявлял об уходе с российского рынка еще в 2020 году, сообщая, что импорт прекратится с 2022 года, однако, как писал «Дром», компания — до начала военных действий — планировала передать дилерам в РФ партию 2022 года выпуска. Продажи машин Honda в РФ в 2021 году составили 1,3 тыс. машин — это чуть хуже, чем у Infiniti с 2 тыс.

Последствия запрета зависят от того, какая стоимость машины будет указана при ее вывозе в РФ.

Так, объемообразующая модель бренда Lexus — Lexus RX — исходя из европейских прайс-листов стоит меньше €44 тыс., так же, как и часть комплектаций NX. Но по японским прайс-листам часть комплектаций даже Lexus RX обойдутся дороже ¥6 млн. По данным «Автостата», Lexus RX шесть лет подряд оставался самой популярной моделью у российских клиентов премиум-сегмента. Только на ее реализацию пришлось 10,1 тыс. машин. У Infiniti дешевле €44 тыс. будет как минимум часть комплектаций QX50 и QX60. Также цена на Land Cruiser в Японии стартует с ¥5 млн, достигая и ¥8 млн в зависимости от комплектации.

С учетом новых запретов линейка премиальных автомобилей в РФ сократится еще сильнее. Как писал “Ъ” 17 марта, фактически сюда уже не могут поставляться автомобили суперпремиум-класса вроде Ferrari, Maserati и Porsche, а также гораздо более распространенные BMW и Mercedes, кроме нескольких моделей, например, третьей серии BMW и X1, Mercedes C- и E-класса. Теперь к ним присоединится и часть линеек Lexus и Infiniti, если не организуют в РФ «отверточную сборку», чего не запрещают ограничения. Однако собеседники “Ъ” говорят, что это маловероятно, так как потребует дополнительных инвестиций при высоких рисках для головных компаний.

До сих пор ограничения не затронули лишь корейский Genesis (в 2021 году в РФ продано 4,5 тыс.). Корейские власти не объявляли о том, что поддержат запрет на экспорт в РФ «предметов роскоши», а наоборот подчеркивали, что поставлять автомобили в страну не запрещено. Также в этом сегменте есть китайские марки, например, линейка Exeed от Chery.

Сергей Удалов из «Автостата» указывает, что потребители Lexus или Land Cruiser 300 вряд ли когда-то пересядут на Genesis или Exeed: «По покупательской способности это одни люди, но по образу владения и потребностям — разные». Те, кто хотел обновить автомобиль премиального сегмента, как правило, сделали это за последние два года, продолжает он: средний срок владения такими автомобилями последнее время составлял три года. Господин Удалов также не видит возможности, что в ближайшее время японские бренды рассмотрят здесь организацию сборки: «Вряд ли иностранные бренды будут делать здесь какие-то инвестиции помимо сервисной поддержки».

Ольга Никитина