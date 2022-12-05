Компании и банки торопятся занимать

Итоги ноября оказались неожиданно удачными для рынка публичного долга: за месяц корпоративные заемщики разместили рублевых облигаций на 570 млрд руб., почти в шесть раз больше, чем в октября. На фоне стабилизации рыночных условий и опасений подъема ключевой ставки ЦБ в будущем году с классическими облигациями начали выходить и банки, ранее воздерживавшиеся от подобных размещений. В декабре активность эмитентов ожидается высокой при сохранении благоприятной конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ноябре российские эмитенты облигаций резко нарастили привлечения на внутреннем долговом рынке. По оценкам “Ъ”, основанным на предварительных данных Cbonds, суммарный объем рублевых привлечений компаний составил почти 570 млрд руб., что почти в шесть раз выше результата предыдущего месяца. В оценках не учтены размещения замещающих облигаций суммарным объемом 1,2 млрд руб. в долларовом эквиваленте. Больший объем средств компании занимали в декабре 2020 года (свыше 1 трлн руб.). В ноябре этого года компании также провели пять размещений валютных облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму, превышающую 10 млрд CNY, что на 4 млрд CNY больше привлечений октября.

На активность эмитентов значительно повлияла стабилизация ситуации на вторичном рынке. По итогам минувшего месяца доходность ОФЗ в среднем по рынку снизилась на 13 базисных пунктов (б. п.), а на горизонте двух-пяти лет, на котором обычно размещаются корпоративные облигации, снижение составило в среднем 25 б. п., до 8–9%. В итоге, как отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин, на рынок выплеснулся накопившийся за период с конца сентября по начало ноября объем спроса, когда рынок был фактически полностью закрыт на фоне пика геополитических рисков. «Отложенный спрос наложился на традиционный всплеск активности перед завершением года»,— указывает эксперт.

Важную роль в поведении эмитентов сыграли изменения в денежно-кредитной политике ЦБ. По итогам октябрьского заседания Банк России оставил ключевую ставку неизменной (7,5%), этому предшествовало шесть понижений в общем на 12,5 процентного пункта. В итоге участники рынка заговорили о том, что потенциал понижения ставки исчерпан. «Неопределенность относительно движения ставок на рублевом долговом рынке и существующая вероятность их повышения в следующем году предопределили желание многих эмитентов воспользоваться благоприятным моментом»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Впервые с начала года отмечается высокая активность компаний финансового сектора. По оценке господина Ермака, в ноябре на банковский сектор пришлось около 137,2 млрд руб. размещений. Месяцем ранее банки заняли менее 5 млрд руб. в рамках размещений инвестиционных и структурированных облигаций, остальные компании финансового сектора заняли 29 млрд руб. Кредитные организации, как считают участники рынка, стали активнее выходить на первичный рынок для выравнивания балансов. В последние месяцы банки активно участвовали в размещениях ОФЗ Минфина, который только в рамках ОФЗ с плавающей ставкой занял более 1,2 трлн руб.

Участники рынка ждут продолжения активности как минимум в первой половине декабря.

В конце минувшей недели сразу несколько эмитентов провели сбор заявок по выпускам облигаций, крупнейшим из которых стало размещение двухлетних бумаг ВЭБ.РФ на 25 млрд руб. и «Икс 5 Финанс» на 20 млрд руб. В обоих случаях из-за высокого спроса итоговый объем размещений был увеличен относительно первоначального на 5 млрд руб. «В моменте рынок открыт практически для всех секторов и отраслей»,— отмечает глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

«Геополитическая напряженность продолжает оставаться высокой, к ней добавляются растущие инфляционные риски и волатильность на нефтегазовом рынке, связанная с введением потолка цен на российскую нефть,— отмечает Аналитик Совкомбанка Арсений Автухов.— По этим причинам эмитенты будут стараться нарастить заимствования в условиях понятной рыночной конъюнктуры. В ближайшие месяцы стоит ожидать несколько размещений юаневых облигаций экспортерами».

Виталий Гайдаев