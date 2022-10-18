Ритейлеры складываются в ближнем зарубежье

Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты. С начала года спрос с их стороны на склады в странах постсоветского пространства вырос почти на треть. Основной интерес пока аккумулируется в Казахстане, где уже чувствуется дефицит площадей. Новый подход к логистике затронет и российские регионы, где вектор развития складского рынка сместится на юг страны, в то время как площади в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где были хабы доставки товаров из ЕС, уже мало востребованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах постсоветского пространства с начала года вырос на 25–30%, сообщил “Ъ” региональный директор NF Group Константин Фомиченко. Хотя такая заметная динамика обусловлена низкой базой, но рост спроса обусловлен возможностью параллельного импорта в РФ через третьи страны, поясняет эксперт. Региональный директор департамента складской недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко подтверждает рост заявок на поиск складских площадей в Казахстане и Узбекистане. Старший директор CORE.XP Антон Алябьев добавляет, что пока речь идет о поиске небольших складов площадью 5–10 тыс. кв. м.

Наибольшим спросом со стороны арендаторов, по словам Константина Фомиченко, пользуется Казахстан. В этой стране уже наблюдается дефицит площадей: по подсчетам NF Group, вакантность складских комплексов в республике нулевая. Президент таможенного брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская поясняет, что международные корпорации перенесли импорт на казахские филиалы для дальнейшей перепродажи продукции российским контрагентам. Но она не ожидает резкого роста грузопотока через Казахстан, так как грузовладельцы и перевозчики будут пытаться работать через Дальний Восток и Монголию. Господин Фомиченко считает перспективными с точки зрения спроса бизнеса на склады Узбекистан и Киргизию.

Ключевые показатели рынков качественной складской недвижимости постсоветских стран Выйти из полноэкранного режима Страна Объем предложения (тыс. кв. м) Доля вакантных площадей (%) Средневзвешенная ставка аренды ($ за кв. м в год) Обеспеченность складской недвижимостью (кв. м на человека) Белоруссия 1502 5 72–84 0,143 Казахстан 1131 0 51–10 0,059 Азербайджан 267 15 51 0,024 Узбекистан 207 14 43–126 0,006 Грузия 83 7 60 0,022 Армения 70 0 Нет данных 0,024 Киргизия 31 1 60 0,005 Таджикистан 10 0 Нет данных 0,001 Открыть в новом окне Источник: данные NF Group.

Сейчас складские мощности в постсоветских странах, по словам Константина Фомиченко, интересуют преимущественно ритейлеров и представителей онлайн-торговли. В Wildberries сообщили “Ъ”, что продолжают наращивать складские мощности в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В Ozon говорят о большом интересе к объектам в странах СНГ. Заместитель директора по аренде и маркетингу Radius Group Александра Шакола обращает внимание на активность логистических компаний, выстраивающих новые маршруты поставок. Она приводит в качестве примера СДЭК, планирующую закупать и доставлять часть товаров через Казахстан, и «Почту России», запустившую автомобильные грузоперевозки из Екатеринбурга в Казахстан.

Но пока складские рынки постсоветских стран не развиты: совокупный объем их предложения в NF Group оценивают в 3,3 млн кв. м — это в 11,5 раза меньше, чем в России. Консультанты не исключают, что в ближайшее время здесь появятся новые игроки и крупные проекты. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников считает, что рассматривать выход в ближнее зарубежье могут и российские складские девелоперы. Но коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев пока смотрит на направления скептически, указывая на ограниченную емкость. «Девелоперам, строящим огромные логопарки, невыгодно с нуля собирать команду и подрядчиков ради объектов на 20–30 тыс. кв. м»,— поясняет он.

Исходя из специфики рынков российским девелоперам для работы потребуется и привлечение местных партнеров, добавляет Антон Алябьев. Эксперт указывает, что видит интерес к странам СНГ со стороны российских девелоперов. О проработке планов застройщиков по выходу в новые страны говорит и директор по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков.

Эти процессы на складском рынке затронут не только страны ближнего зарубежья, но и российские регионы. Западные санкции, по словам Юлии Шленской, изменили подход к логистике в целом: «Склады все менее востребованы на западе страны и все более на востоке». В качестве примера она приводит резкое падение спроса на логопарки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на фоне сужения импортно-экспортного узла: «Свободных складских площадей здесь стало больше в полтора раза». Александра Шакола прогнозирует, что юг и юго-восток страны будут развиваться более активно. Аналогичную позицию занимают аналитики IBC Real Estate, связывая дальнейшее развитие логистической инфраструктуры в этих частях страны с увеличением пропускной способности на этих направлениях.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Анатолий Костырев