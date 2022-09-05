Семь пядей в чип

Как выяснил “Ъ”, зеленоградский «Микрон», один из немногих в РФ заводов, способных выпускать чипы для гражданской электроники, получит 7 млрд руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства пойдут на «масштабирование производства». «Микрону» действительно нужно увеличивать мощности на фоне роста числа заказов и проблем с импортными чипами. Но эксперты подчеркивают, что без развития технологий, которые у «Микрона» сильно отстают от мировых, его ждет «застой и тупик». Особенно, добавляют участники рынка, на фоне низких зарплат и текучки кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на рынке электроники и в правительстве, ВЭБ.РФ одобрил выделение зеленоградскому производителю полупроводников АО «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система») кредитной линии в 7 млрд руб. на десять лет. Собеседник на рынке уточнил, что выделение средств планируется через ФРП под залог производственного оборудования, деньги пойдут на «масштабирование производства на предприятии». В «Микроне», ФРП и Минпромторге не ответили на запросы “Ъ”, в ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

АО «Микрон» выпускает полупроводники по топологиям 180–90 нм, эта технология позволяет изготавливать чипы для транспортных карт, оборудования интернета вещей, а также узкую номенклатуру процессоров общего назначения (крупнейшие мировые полупроводниковые заводы, например, TSMC, уже освоили топологию 2 нм и ниже). «Микрон» — одно из немногих предприятий в РФ, производящих микроэлектронику для гражданского сектора. Остальные, например, «Ангстрем», в основном работают для ВПК по технологии 600 нм. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Микрона» в 2021 году составила 5,69 млрд руб. при чистой прибыли в 257 млн руб. Компания получила господдержку в размере 687 млн руб.

Весной стало известно, что «Микрон» на фоне увеличения спроса на чипы для банковских, транспортных и других карт подготовил проект двукратного увеличения мощностей, до 6 тыс. кремниевых пластин в месяц. Источники “Ъ” оценивали его в 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 апреля).

Российские власти в последние несколько месяцев неоднократно заявляли о планах существенно увеличить инвестиции в сегмент микроэлектроники. «Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы»,— говорил премьер Михаил Мишустин 31 августа (цитата по «РИА Новости»). Собеседники “Ъ”, близкие к Минпромторгу, добавляют, что планы по «масштабному финансированию отрасли» в рамках нового нацпроекта власти публично объявят в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022».

По словам основателя дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича, продукция «Микрона» сейчас может покрыть «некоторый сегмент российского рынка электроники, прежде всего компоненты для оборудования критической инфраструктуры и оборонного сектора». Но, подчеркивает эксперт, 7 млрд руб.— это «крайне маленькая сумма для развития подобных предприятий». Директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев соглашается, что есть много задач, вполне решаемых на технологиях, уже освоенных «Микроном». Однако, уточняет он, господдержка необходима не только для масштабирования производства, но и для освоения новых технологий: «Если не будет этого параллельного процесса, наступит застой и тупик».

Глава АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова обращает внимание на более приземленные, но насущные цели: «Нехватка кадров, которую отечественные производители ЭКБ испытывали и раньше, усилилась. Насколько я знаю, ряд компаний запрашивает субсидии на увеличение зарплат сотрудников, обслуживающих производственное оборудование». Эксперт поясняет, что средние зарплаты на таких предприятиях составляют порядка 50–60 тыс. руб., а сотрудники уже после нескольких лет работы уходят в «другие компании на высокие ставки».

Никита Королев, Тимофей Корнев