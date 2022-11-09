С удвоенной дженергией

Политика индийских фармкомпаний и низкая стоимость их дженериков позволяют им претендовать на статус основных бенефициаров сокращения активности в РФ западных производителей лекарств, считают аналитики ДРТ. По их данным, ряд игроков из Индии уже заинтересованы в расширении бизнеса на российском рынке. Другие эксперты ждут роста доли китайских поставщиков и делают ставку на отечественных производителей, хотя прийти к полному замещению импорта местным игрокам будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основными бенефициарами передела российского фармацевтического рынка из-за сокращения активности западных игроков могут стать азиатские производители дженериков, в первую очередь из Индии, говорится в исследовании ДРТ (ранее Deloitte). Как считают аналитики, азиатские поставщики могут не только занять долю западных конкурентов, но и потеснить локальных производителей за счет низкой стоимости лекарств.

По словам партнера ДРТ Олега Березина, клиенты ДРТ среди индийских фармкомпаний уже проявляли интерес к расширению присутствия в России, но называть конкретные компании он не стал. В Индии давно развито не только производство готовых лекарственных форм, но и субстанций, указывает аналитик. Кроме того, добавляет он, индийские производители дженериков получают у западных компаний лицензии на лучших условиях, чем российские, что позволяет продавать препараты по более низким ценам.

В крупных индийских фармкомпаниях Sun Pharmaceutical и Dr. Reddy`s Laboratories, а также российских «Р-Фарм», «Фармасинтез», «Генериум», «Озон Фармацевтика» и «Валента Фарм» комментарии не предоставили. В Минпромторге не стали комментировать выводы ДРТ, сославшись на отсутствие информации о методологии исследования и полных результатах. В Минздраве на вопросы не ответили.

Глобальные фармкомпании, включая Roche, Novartis, Pfizer, MSD, AbbVie, Sanofi, из-за военных действий РФ на Украине объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования и запуска новых. По подсчетам директора Ассоциации независимых аптек Виктории Пресняковой, на сегодня от маркетинговых акций и организации новых испытаний отказались 15 компаний, а убирают отдельные препараты с рынка три производителя. В августе доля глобальных компаний в получении разрешений Минздрава на тестирование новых препаратов сократилась примерно до 17,5% против более 50% годом ранее.

По данным в исследовании ДРТ, в 2021 году доля локальных препаратов на российском рынке сократилась с 68,6% до 67,3% в натуральном выражении, а в деньгах выросла с 43,7% до 45%. Последний показатель начал активно увеличиваться в 2020 году из-за подскочившего спроса на препараты от COVID-19. Но сейчас потребность в таких лекарствах снижается, указывают в DSM Group. Долю азиатских компаний на российском рынке госпожа Преснякова оценивает в 6,8% в рублях и в 6,6% в упаковках.

В Ассоциации независимых аптек говорят, что поставки лекарств и субстанций на российский рынок в этом году пока существенно не изменились и дефицита импортных препаратов не отмечается. По словам Виктории Пресняковой, иногда возникают локальные перебои из-за перестройки логистики. Хотя в RNC Pharma отметили сокращение объема поставок антибиотиков на основе амоксициллина и клавулановой кислоты в РФ в январе—сентябре 2022 года на 50% год к году, что могло сказаться на доступности таких лекарств в аптеках. В «Сбер Еаптеке» говорят, что пока доли азиатских и местных производителей в числе проданных упаковок не изменились. «Вывод на рынок новых лекарств требует времени, возможно, картина изменится в 2023 году»,— говорят в компании.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов напоминает, что индийские фармкомпании занимали большую долю российского рынка в 1990–2000-х годах, но со временем уступили позиции европейским и местным производителями. Но сейчас индийские поставщики не в лучшем положении, так как на фоне санкций вынуждены доставлять продукцию в Россию через третьи страны, что приводит к ее удорожанию, указывает он. По мнению господина Беспалова, доля азиатских поставщиков лекарств в России будет расти, но в первую очередь за счет Китая и Южной Кореи.

Виктория Преснякова указывает, что российский фармрынок идет по пути замещения импорта, наращивая производственные мощности и развивая выпуск лекарств полного цикла. Но, по данным RNC Pharma, около 80–85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. Олег Березин отмечает, что некоторые субстанции и препараты имеют ограниченный внутрироссийский спрос, что увеличивает сроки окупаемости их локализации.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев