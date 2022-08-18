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Только и видели мы это кино

Российские онлайн-кинотеатры теряют архивы

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, хотя ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок. Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» оказались недоступны в крупнейшем сервисе — «Кинопоиске». В компании поясняют, что продление договоров с партнерами «занимает больше времени». В других сервисах прямо признают, что некоторые контракты с зарубежными кинопроизводителями могут не продлеваться на новые сроки. По мнению экспертов, изменения пока не вызовут оттока пользователей из онлайн-кинотеатров, но это произойдет, если сервисы начнут терять сотни наименований.

Фото: Warner Bros. Pictures

Фото: Warner Bros. Pictures

Из библиотеки «Кинопоиска» (крупнейший по выручке российский онлайн-кинотеатр, контролируется «Яндексом») исчезли многие фильмы и сериалы, не относящиеся к новинкам этого года, обнаружил “Ъ”.

Согласно анализу историй просмотра нескольких пользователей сервиса, ранее были в подписке, а теперь недоступны, например, фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004), бразильский сериал «Клон» (2001–2002) и ряд других.

Из-за военных действий России на Украине мейджоры Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители еще весной официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам (см. “Ъ” от 17 марта). Но сервисы заявляли, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.

В пресс-службе «Кинопоиска» пояснили, что исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны,— уточнили в сервисе.— Это небольшая часть всего каталога "Кинопоиска", но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведем переговоры с партнерами и продолжаем расширять библиотеку». В сервисе добавили, что, например, 22 августа в подписке выйдет «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».

Со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами, заверили “Ъ” в Wink: «Вместе с тем нельзя исключать, что в некоторых случаях, после истечения сроков действия, контракты не будут продлеваться на новые сроки». В Wink стали закупать больше российского контента, авторского кино и продуктов из других стран, добавили в сервисе. В Ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы “Ъ”.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что усложнять продление контрактов может в том числе новый временный порядок исполнения обязательств перед правообладателями, который вступил в силу 27 мая. Он предполагает, что российские компании должны рассчитываться с правообладателями, которые применили те или иные санкции в отношении России, через специальный рублевый счет «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Сокращение числа доступных фильмов и сериалов аналитики называли одним из факторов, которые могут способствовать стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров. «ТМТ Консалтинг» ожидает, что по итогам 2022 года рост рынка неоператорских сервисов может составить только 12%, тогда как в 2021 году достиг 65%.

Влияние временной или постоянной потери какого-либо контракта на показатели сервисов будет зависеть от того, какие именно фильмы и сериалы пропадут, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Есть тайтлы, исчезновения которых никто не заметит, а есть те, из-за которых пользователь может принять решение не продлевать подписку». В нынешних масштабах потери контента не приведут к катастрофическому сокращению числа пользователей видеосервисов, полагает эксперт. Но, подчеркивает он, это может произойти, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».

Валерия Лебедева

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