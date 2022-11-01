У заимствований спады недолги

В октябре корпоративные заемщики привлекли на внутреннем рынке долга около 150 млрд руб., показав худший результат с начала лета. Снижению активности эмитентов способствовала высокая неопределенность на фоне возросших геополитических рисков, которая привела к росту стоимости заимствований. Только в конце месяца, по мере снижения ставок эмитенты начали возвращаться на рынок. До конца года аналитики ожидают дальнейшего восстановления, а также роста активности в части размещений юаневых облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Cbonds, корпоративные заемщики в октябре сократили объем размещений на рынке внутреннего публичного долга. За месяц они провели 47 размещений на 145 млрд руб. (без учета замещающих облигаций и частного размещения «СФО Сити Инвест 6»). Это более чем вдвое ниже результата сентября и худший показатель с июня.

По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на долю десяти сделок по размещению облигаций реального сектора пришлось 96,5 млрд руб., кроме того, госкорпорации выпустили бумаги на 23,4 млрд руб., а эмитенты финансового сектора — на 16,8 млрд руб. Крупнейшим стал выпуск облигаций «Русала», номинированных в юанях, на сумму 6 млрд CNY (см. “Ъ” от 24 октября). «В октябре было размещено 40 выпусков инвестиционных и инфраструктурных облигаций на общую сумму 22,3 млрд руб.»,— указывает Александр Ермак.

Пассивность эмитентов, как отмечают участники рынка, наблюдалась в первой половине месяца и была связана с возросшими геополитическими рисками (в конце сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация, о завершении которой объявлено 31 октября) и возросшими ставками на долговом рынке. За первые две недели было проведено лишь два размещения компаний реального сектора — «Норильский никель» (25 млрд руб.) и «Сегежа» (10 млрд руб.).

В начале октября доходность длинных ОФЗ находилась вблизи максимума с начала апреля, превышая 10,5% годовых. «На рынке выросла неопределенность, из-за чего расширились кредитные спреды. Некоторые эмитенты перенесли размещения на неопределенный срок»,— отмечает аналитик Совкомбанка Арсений Автухов.

Преимущественно в начале октября облигации выпускали банки. За две недели завершились размещения почти трех десятков выпусков инвестиционных и структурных облигаций, однако общая сумма не превысила 5,5 млрд руб. Доходность таких бумаг обычно зависит от корзины базовых активов и определенных событий, а потом не зависит от уровня ставок на рынке, что делает данный инструмент интересным для размещения банками в периоды их роста, отмечают участники рынка.

В то же время, несмотря на сложные рыночные условия, большая часть эмитентов продлила премаркетинг до улучшения конъюнктуры, которое и произошло во второй половине месяца. К концу октября доходность долгосрочных ОФЗ опустилась ниже уровня 10% годовых (см. “Ъ” от 28 октября).

«Отсутствие плохих новостей в текущих условиях — уже положительная новость. Поэтому первичные размещения возобновились в конце октября»,— отмечает глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

Снижением ставок воспользовался и Минфин. На минувшей неделе министерство провело крупнейшее размещение ОФЗ за более чем полтора года на сумму 178 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 октября). Всего за месяц Минфин привлек почти 228 млрд руб., максимальный результат этого года.

До конца года активность на первичном рынке будет восстанавливаться, но аналитики не ждут его возвращения к значениям августа—сентября, когда эмитенты разместили бумаги на 390–460 млрд руб. «Активность корпораций в ноябре и декабре вырастет, но неопределенность продолжает оставаться высокой»,— отмечает господин Автухов.

В первую очередь эксперты говорят о возможностях выхода новых юаневых облигаций. По словам Дениса Леонова, сейчас проходит премаркетинг сразу двух выпусков: холдинга «Сегежа» на 1 млрд CNY и «Южуралзолота» на 500 млн CNY. «С середины октября не проходит ни дня без маркетинга облигационного выпуска в юанях»,— отмечает эксперт. Инструменты, номинированные в юанях, уточняет Арсений Автухов, покупают крупнейшие банки и фонды страны, а также богатые россияне, но многим инвесторам они пока недоступны, возможно, из-за отсутствия соответствующих пассивов.

Замещение бондов В минувшем месяце российские компании активно выпускали замещающие облигации. Они призваны заменить еврооблигации, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream. По данным “Ъ”, в октябре было завершено размещение восьми выпусков четырех эмитентов на сумму более $2,8 млрд. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в октябре началось размещение 11 выпусков облигаций, включая семь выпусков в долларах США (на сумму более $7 млрд), один выпуск в фунтах стерлингов (£0,850 млрд) и три выпуска в евро (€2,25 млрд). «К настоящему времени реализовано 24% облигаций в долларах США и 35% в фунтах стерлингов от предложенных объемов»,— отмечает господин Ермак. Виталий Гайдаев

Виталий Гайдаев