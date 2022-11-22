Четвертый круг аппа

МТС создала свой магазин приложений для телефонов на Android — AppBazar. В отличие от RuStore, в нем нет приложений подсанкционных банков, зато есть игры иностранных разработчиков — их распространяет зарегистрированный в России контент-провайдер. МТС уже пыталась создать три разных магазина, в том числе в сотрудничестве с Vodafone и Opera, но проекты были закрыты. Эксперты в целом сомневаются в потенциале операторских магазинов приложений, поскольку они копируют уже существующие на рынке проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МТС рассказали “Ъ”, что запускают в тестовом режиме магазин приложений AppBazar для телефонов на Android. Сейчас в нем доступно 83 приложения, 55 из которых — игры. Новый магазин, пояснили в МТС, позволяет покупать платные приложения с помощью счета мобильного телефона или с карт российских банков. Компания намерена продвигать приложения из AppBazar в рамках программы лояльности среди клиентов МТС, а к февралю 2023 года обещает расширить каталог до 500 позиций. МТС также ведет переговоры с производителями смартфонов о возможной предустановке AppBazar, но не раскрывает, с кем именно.

Размещать приложения в AppBazar смогут не только российские, но и иностранные разработчики, утверждают в МТС. Там говорят, что уже сотрудничают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий. Пока это выглядит главным отличием разработки МТС от магазина RuStore от VK, который по решению правительства станет обязательным для предустановки на все мобильные устройства, продаваемые в России. Там издателями приложений могут быть только российские лица, следует из правил регистрации разработчиков.

“Ъ” обнаружил в AppBazar игры от британской 8floor (Gnomes Garden), итальянской TuoMuseo (Father and Son), бразильской Orube Game Studio (Dwarf Journey), португальской Infinity Games (Infinity Loop) и российско-британской Zeptolab (Cut the Rope и C.A.T.S). Их издателем в AppBazar указан провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы», принадлежащий сооснователям компании i-Free Кириллу Петрову и Сергею Шульге. “Ъ” направил запрос в «СМС-Сервисы».

Из 28 неигровых приложений, представленных в AppBazar, 15 — разработки самой МТС. Некоторые из сторонних сервисов тоже связаны с оператором: маркетплейс Ozon — общим владельцем (АФК «Система»), каршеринг BelkaCar — присутствием в подписке «МТС Premium».

Банки представлены тремя приложениями — от МТС-банка, Почта-банка и «Дом.РФ». В магазине МТС нет приложений банков, попавших под санкции и удаленных из Google Play и App Store, в частности, Сбербанка. В компании отказались комментировать возможность их включения в AppBazar, но отметили, что ограничений на доступ для приложений других операторов связи на свою платформу вводить не планируют.

МТС уже пыталась создавать магазины приложений для Android под своим брендом. В 2011 году оператор вывел на рынок «МТС Магазин» — адаптированную версию каталога Vodafone 360 Shop от одноименного британского оператора. На тот момент в магазине было более 7 тыс. приложений, он предустанавливался на телефон HTC Sensation. «МТС Магазин» был закрыт спустя 19 месяцев после начала работы. В 2014 году оператор в сотрудничестве с норвежской Opera представил платный магазин «МТС App Market», там было 3 тыс. приложений. В 2015 году МТС выпустила отдельный магазин для мобильных видеоигр — «МТС Игры». Оба проекта были закрыты еще до начала военной операции России на Украине.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сомневается в успешности любых магазинов приложений, запущенных операторами связи: «Они не изобретают альтернативу уже существующим сервисам, а просто копируют их». По его мнению, присутствие в AppBazar большого количества игр будет важнее, чем наличие приложений, недоступных в Google Play из-за санкций, но AppBazar необходимо «полностью отойти от приверженности одному оператору», а также существенно вложиться в рекламу магазина.

Магазин от МТС может использоваться для организации доступа к компонентам подписки «МТС Premium», предполагает сооснователь разработчика цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб. В подписку, по его мнению, можно будет добавить и внутриигровые бонусы для размещенных в AppBazar игр. Господин Голуб также допускает, что AppBazar может быть подготовкой к возвращению МТС на рынок телефонов под своим брендом.

Юрий Литвиненко