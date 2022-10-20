Бонду ищут дублера

Держатели еврооблигаций российских компаний просят Госдуму обязать последних выпускать замещающие бонды. Сейчас о таком решении объявили лишь пять эмитентов. Выпуск дублирующих бумаг сопряжен с рядом сложностей, но и прямая организация выплат в рублях – непростой процесс, поясняют эксперты. Они ждут выпуска замещающих облигаций еще 10–12 компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Ассоциация владельцев облигаций (АВО) рассказали “Ъ”, что планируют написать в Госдуму дополнительные обращения по поводу обязательного выпуска российскими государственными и квазигосударственными эмитентами замещающих евробонды облигаций. Первое письмо на имя главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова ассоциация направила 13 октября. В нем ассоциация сообщала, что ряд госкомпаний ожидает отмены санкций от западных регуляторов, однако в результате выплаты не получают не только российские владельцы их бумаг в зарубежной юрисдикции, но и инвесторы в России.

При этом российские компании получили возможность выпускать замещающие облигации. Они призваны заменить еврооблигации, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream. По сути они дублируют общие параметры выпуска (объем, ставку, валюту), но расчеты производятся в рублях. До конца года у эмитентов есть возможность упрощенного выпуска таких бумаг, т. е. без регистрации проспекта. Минэкономики предлагает продлить такое разрешение на следующий год, однако эти поправки еще не приняты. “Ъ” не удалось оперативно связаться с господином Аксаковым, крупные эмитенты не ответили на запрос.

Выпуски замещающих облигаций Выйти из полноэкранного режима Эмитент Объем выпуска евробондов (млн вал. ед.) Валюта Ставка (% годовых) Погашение Книга Размещение Размещено (млн вал. ед.) ПИК Корпорация 525 USD 5,625 19.11.26 н. д. 06.08.22 395,0 «Газпром Капитал» 750 USD 4,95 23.03.27 12–15.09.22 20.09.22 304,4 «Газпром Капитал» 850 GBP 4,25 06.04.24 23–29.09.22 04.10.22 293,6 ХК «Металлоинвест» 650 USD 3,375 22.10.28 05–13.10.22 19.10.22 285,8 ЛУКОЙЛ 1500 USD 4,563 24.04.23 04–19.10.22 ЛУКОЙЛ 1150 USD 2,8 26.04.27 04–21.10.22 ЛУКОЙЛ 1150 USD 3,6 26.10.31 04–21.10.22 «Газпром Капитал» 1200 USD 8,625 28.04.34 11–24.10.22 «Совкомфлот» 430 USD 3,85 26.04.28 11–24.10.22 ЛУКОЙЛ 1000 USD 4,75 02.11.26 04–28.10.22 ЛУКОЙЛ 1500 USD 3,875 06.05.30 04.10–01.11.22 «Совкомфлот» 498 USD 5,375 16.06.23 Не открыта «Газпром Капитал» 1000 EUR 3,125 17.11.23 Не открыта «Газпром Капитал» 750 USD 2,25 22.11.24 Не открыта «Газпром Капитал» 1000 EUR 2,949 22.11.24 Не открыта Открыть в новом окне Компании ранжированы по дате закрытия книги заявок на замещающие облигации. По данным компаний, Rusbonds.

В настоящее время лишь пять эмитентов запустили процессы по выпуску замещающих облигаций. Причем по четырем выпускам у группы ПИК, «Газпром Капитала» и «Металлоинвеста» такие бумаги уже размещены – в объеме около $1,3 млрд, что составило менее половины выпуска евробондов. Кроме того, сбор заявок проходит по семи выпускам «Газпром Капитала», ЛУКОЙЛа и «Совкомфлота» на сумму почти $8 млрд. Старший персональный брокер по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев считает, что в случае недоведения платежей до иностранных держателей рано или поздно риск дефолта может реализоваться, этот риск довольно велик, поэтому компании нацелены на уменьшение объемов выплат в иностранной валюте и «обменивают» часть этого долга на выплаты в локальной валюте.

При этом причины, по которым компании не выпускают замещающие бонды, отчасти экономические, отчасти юридические, поясняет партнер, руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. Еврооблигации — это заимствование преимущественно в евро или долларах, замещающие облигации — это замена части или всего выпуска на рублевые облигации. «Соответственно, эмитенты при определении целесообразности такого замещения не могут не обращать внимание на собственные потребности в рублевом финансировании, статус проектов, под которые финансирование привлекалось ранее, курс валют и соотношение российских и зарубежных инвесторов, участвовавших в облигационной программе»,— отмечает госпожа Макеева.

Тем не менее ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Александр Шураков ожидает расширения числа эмитентов замещающих облигаций. «Вполне возможно, что к пяти компаниям, уже разместившим такие бумаги либо планирующим это сделать в ближайшее время, добавится еще 10–12 эмитентов»,— оценивает эксперт. Пик замещений, по оценке Александра Бартенева, придется на вторую половину ноября.

Некоторые эмитенты пошли другим путем — провели собрания держателей евробондов, которые одобрили возможность платить по ним, в том числе в рублях. В частности, ряд компаний — Ozon, Veon, ЛУКОЙЛ, «Полюс», «Северсталь», Совкомбанк, «Домодедово» — за последние недели либо назначили встречи с держателями облигаций, либо утвердили даты собраний, отмечает Александр Бартенев. При этом собрания держателей необходимо проводить в соответствии с нормами правовой системы, в которой еврооблигации были выпущены, указывает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Синхронизация процессов в иностранном и российском эмитентах, считает он, не регламентирована и требует обкатки.

Ксения Куликова