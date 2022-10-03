Сталь оказалась на грани рентабельности

Перевозки металлов на экспорт резко просели в сентябре, когда к эффекту санкций и сильного рубля добавилось падение цен на мировых рынках, сделавшее чрезмерно дорогой дальнюю транспортировку металлов на восток. Участники рынка говорят, что на этом направлении транспортная составляющая доходит до 30% от конечной цены при норме в 10%. Металлурги и ОАО РЖД обсуждают скидки с тарифа, но для этого необходимо гарантировать объемы перевозки, а пока участники могут гарантировать лишь их падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Погрузка на экспорт черных металлов в сентябре сократилась на 42,7%, рассказал 3 октября замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. В целом, по его словам, в этом году динамика экспорта относительно прошлого года была негативной. «В этом месяце, по нашим маркетинговым исследованиям, добавилось также то, что перевозка в восточном направлении, которым раньше активно пользовались металлургические компании, для которых закрыли западное направление, стала осуществляться в гораздо меньшем объеме в связи с тем, что цены на нашу продукцию не позволяют покрывать такие транспортные затраты,— рассказывает господин Шило.— Мы понимаем, груз третьего (наиболее высокооплачиваемого.— “Ъ”) тарифного класса на расстояние для некоторых грузов более 9 тыс. км везти, конечно, накладно. При высокой цене на металл это, наверное, еще целесообразно, но при той цене, которая есть сейчас, коллеги считают, что это экономически невыгодно».

По данным собеседника “Ъ” в отрасли, в этом году на Восточный полигон начали возить свои грузы НЛМК и «Северсталь», у которых средняя дальность превышает 9 тыс. км: они перевезли за восемь месяцев более 480 тыс. тонн и более 210 тыс. тонн соответственно. Из тех металлургов, которые и ранее работали на Восточном полигоне, заметно — на 380 тыс. тонн до почти 2 млн тонн — увеличил отправки «Норникель», у которого средняя дальность выше 10,5 тыс. км. На 47% нарастил погрузку «Русал», у которого, однако, дальность более чем вдвое меньше, как и у Evraz, который и раньше много отправлял в этом направлении, а в этом году нарастил отгрузки на 3%, до свыше 4,7 млн тонн.

Металлурги, отмечает господин Шило, активно прорабатывают с правительством вопрос субсидирования перевозок.

«Основной сдерживающий фактор заключается в том, что металлургические компании не готовы гарантировать объемы», что для ОАО РЖД является одним из основных условий предоставления скидки, поясняет он. По его словам, ОАО РЖД получило от пяти металлургических компаний предложение о выдаче скидок, сейчас решение принято только по одному из обращений по перевозке в направлении портов Азово-Черноморского бассейна.

Собеседники “Ъ” отмечают снижение цен на сталь в Азии в сентябре. По словам источника в сталелитейной компании, в этом месяце некоторые российские металлурги продавали по цене $598 за тонну FOB China против $618 в августе. Давление оказывает и укрепление рубля. По словам другого источника “Ъ”, по предприятиям, входящим в «Русскую сталь», еще летом были прецеденты отрицательной рентабельности при экспорте, которая доходила до –49%.

Транспортная составляющая, больше половины которой приходится на железнодорожный тариф, выросла до 15–20% от конечной цены продажи при норме для металлов в 10%. При поставках в Восточном направлении она доходит до 30%.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что металлурги призывают давать скидки. «Считаем более целесообразным предоставлять скидки не только на восточное направление, но и на Азово-Черноморский бассейн и Северо-Запад, что позволит грузоотправителям при наличии проблем балансировать грузопотоки и снимать их с лимитирующих направлений»,— говорит он. Что касается гарантии объемов, то тут все зависит от предприятий и конкретных направлений экспорта. «Сейчас металлурги готовы точно гарантировать, что без скидок объемы будут только снижаться»,— уверяет собеседник “Ъ”. В ряде случаев, добавляет он, предприятия готовы гарантировать объемы, однако ОАО РЖД «крайне долго принимает решение о скидках, в результате чего объемы, которые предприятия готовы были гарантировать, уже частично сокращены, что не учитывается монополией при принятии решений».

Сокращение экспорта черных металлов обусловлено рядом факторов, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Цена горячекатаного проката на базисе FOB China сейчас находится на уровне $560–570 за тонну, что на 35% ниже февральского пика в $890 за тонну. Укрепление рубля и общая производственная инфляция привели к росту себестоимости производства стали в России: по горячему прокату она может превышать $400–450 за тонну. «С учетом выросшего транспортного плеча и возможных скидок при продаже российского проката рентабельность экспортных продаж выглядит достаточно низкой. Есть и общее ослабление спроса на сталь в Азии: июль и август традиционно являются наиболее "медленными" месяцами в плане строительной активности в регионе»,— говорит Борис Красноженов.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин