Туризм с закрытыми глазами

«Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей»,— рассуждал герой романа «Робинзон Крузо», готовясь к своей встрече с дикарями. Эта логика оказалась применима и для участников туррынка, на котором с 1 сентября наконец заработала система «Электронная путевка», аналог ЕГАИС. Ее появления бизнес опасался все последние семь лет, которые ушли на разработку.
Александра Мерцалова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Стремясь убедить власти отказаться от инициативы, туроператоры указывали на недоработки системы, предупреждали, что она создает риски для персональных данных, увеличивает административную и финансовую нагрузку на бизнес, ставит под вопрос раннее бронирование. Но повлиять на решение бизнесу не удалось, и в мае закон о внедрении с 1 сентября «Электронной путевки» все же подписал Владимир Путин. Но реальность лучше ожиданий: начало работы системы, по сути, никто не заметил. Учитывая, что ответственность за невнесение в нее данных наступает лишь в марте—сентябре 2023 года, «Электронная путевка» заработала только формально и в добровольном режиме. А громкие негодования участников рынка сменились тихим игнорированием: “Ъ” не удалось найти ни одного туроператора, который с 1 сентября приступил хотя бы к тестированию системы.
Сами власти от «Электронной путевки», кажется, тоже многого не ждут, смирившись с ее декоративной функцией. Все сведения о проданных турах по существующим нормам туроператоры должны передавать им до 15-го числа следующего месяца. Это, без сомнений, поможет вести статистику, но вряд ли решит одну из ключевых первоначальных задач системы — помочь властям в экстренной ситуации получать сведения о том, сколько российских туристов одной компании находятся за рубежом. А ведь именно проблемы с вывозом клиентов обанкротившихся туроператоров заставили рынок задуматься о «маркировке туров».
Обыватели же смысл «Электронной путевки» и вовсе представляют весьма отдаленно. Тезис наглядно описывает вчерашнее сообщение Ростуризма. Ведомству пришлось опровергать информацию о том, что при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды — именно так некоторые СМИ интерпретировали информацию о том, что каждому проданному туру будет присваиваться специальный идентификатор. «От туриста ничего дополнительно не требуется»,— заверила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Тихий саботаж «Электронной путевки» можно считать выгодным решением для всех. Турбизнес в условиях кризиса получит возможность избежать чрезмерной нагрузки, а профильные власти смогут не пускаться в объяснения о недоработках системы. Полемика, очевидно, станет вновь накаляться лишь к марту 2023 года, но тогда сроки внедрения системы можно будет в очередной раз сдвинуть.