Туризм с закрытыми глазами

«Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей»,— рассуждал герой романа «Робинзон Крузо», готовясь к своей встрече с дикарями. Эта логика оказалась применима и для участников туррынка, на котором с 1 сентября наконец заработала система «Электронная путевка», аналог ЕГАИС. Ее появления бизнес опасался все последние семь лет, которые ушли на разработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стремясь убедить власти отказаться от инициативы, туроператоры указывали на недоработки системы, предупреждали, что она создает риски для персональных данных, увеличивает административную и финансовую нагрузку на бизнес, ставит под вопрос раннее бронирование. Но повлиять на решение бизнесу не удалось, и в мае закон о внедрении с 1 сентября «Электронной путевки» все же подписал Владимир Путин. Но реальность лучше ожиданий: начало работы системы, по сути, никто не заметил. Учитывая, что ответственность за невнесение в нее данных наступает лишь в марте—сентябре 2023 года, «Электронная путевка» заработала только формально и в добровольном режиме. А громкие негодования участников рынка сменились тихим игнорированием: “Ъ” не удалось найти ни одного туроператора, который с 1 сентября приступил хотя бы к тестированию системы.

Сами власти от «Электронной путевки», кажется, тоже многого не ждут, смирившись с ее декоративной функцией. Все сведения о проданных турах по существующим нормам туроператоры должны передавать им до 15-го числа следующего месяца. Это, без сомнений, поможет вести статистику, но вряд ли решит одну из ключевых первоначальных задач системы — помочь властям в экстренной ситуации получать сведения о том, сколько российских туристов одной компании находятся за рубежом. А ведь именно проблемы с вывозом клиентов обанкротившихся туроператоров заставили рынок задуматься о «маркировке туров».

Обыватели же смысл «Электронной путевки» и вовсе представляют весьма отдаленно. Тезис наглядно описывает вчерашнее сообщение Ростуризма. Ведомству пришлось опровергать информацию о том, что при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды — именно так некоторые СМИ интерпретировали информацию о том, что каждому проданному туру будет присваиваться специальный идентификатор. «От туриста ничего дополнительно не требуется»,— заверила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Тихий саботаж «Электронной путевки» можно считать выгодным решением для всех. Турбизнес в условиях кризиса получит возможность избежать чрезмерной нагрузки, а профильные власти смогут не пускаться в объяснения о недоработках системы. Полемика, очевидно, станет вновь накаляться лишь к марту 2023 года, но тогда сроки внедрения системы можно будет в очередной раз сдвинуть.