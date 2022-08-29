Отсель звонить мы будем шведу

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников, в том числе осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. Другие ключевые поставщики, Nokia и Huawei, пока о полном прекращении обслуживания российских клиентов не объявляли. Источники “Ъ” допускают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры. Проблемы у операторов могут начаться из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты. Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы были МТС и Tele2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на телекоммуникационном рынке рассказали, что 22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца года, а все сотрудники, в том числе осуществляющие поддержку оборудования на сетях операторов связи, будут уволены. В Ericsson подтвердили “Ъ”, что «по мере выполнения обязательств перед заказчиками» в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России, обещая «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Эрикссон Корпорация» было учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд руб. при чистой прибыли 533 млн руб. В компании числится 565 сотрудников. По данным “Ъ”, доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20%.

Ericsson работал в РФ с крупнейшими операторами. В марте 2020 года МТС инвестировала 10 млрд руб. в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson (см. “Ъ” от 26 марта 2020 года). Tele2 в мае 2021 года договорился о покупке у вендора 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. В МТС и Tele2 отказались от комментариев. В «МегаФоне» пояснили “Ъ”, что объем оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В «Вымпелкоме» не ответили на запрос. В Минцифры отказались от комментариев.

После начала военных действий на Украине и введения санкций крупнейшие вендоры, включая Nokia и Ericsson, объявили о прекращении поставок в РФ. В Nokia заверили “Ъ”, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». Единственным крупным вендором, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства, остается китайская Huawei. В компании не ответили “Ъ”.

Топ-менеджер крупного производителя оборудования говорит, что Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Эту версию подтверждает источник в одном из операторов. «С другой стороны, у операторов было достаточно времени, чтобы научиться эксплуатировать сети без техподдержки Ericcson»,— уточняет один из собеседников. Проблемы, по его словам, могут возникнуть, если у оператора нет запчастей для базовых станций, потому что получить их от Ericsson по гарантии больше невозможно. Операторы могут сами взять на работу попавших под сокращение сотрудников вендора, добавляет замглавы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов: «Это снизит ущерб от ухудшения коммуникации с производителем».

Первое время операторы будут использовать ранее приобретенные запасные комплекты, однако они не безграничны, говорят в «Ростехе», который планирует выпускать отечественное телекоммуникационное оборудование: «Также в процессе эксплуатации оборудование амортизируется, средний срок его полезного пользования пять-семь лет. Поэтому примерно до 15–20% инсталлированной базы ежегодно может требовать обновления». Наиболее критическим может оказаться прекращение техподдержки по ПО базовых станций и другого оборудования Ericsson, добавили в госкорпорации: «Операторы потеряют доступ к новым релизам ПО сетей связи, которые включают в себя как новые функции, так и "заплатки" уязвимостей». Альтернативой, подчеркивают в «Ростехе», может стать переход на российское оборудование.

Никита Королев