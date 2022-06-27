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Коммерсантъ FM
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Наших в дверь, а он в окно

В РФ в несколько раз вырос спрос на пиратский Windows

После того как Microsoft объявил о приостановке официальных продаж операционной системы (ОС) в России, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. О росте продаж частным клиентам заявляют и разработчики российских систем на базе Linux, они надеются, что в перспективе аудитория российских ОС увеличится втрое. Однако пока речь идет лишь о сотнях копий, в лучшем случае — тысячах, и эксперты сомневаются, что пользователи массово перейдут на Linux из-за ее сложности.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За последние 90 дней количество запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, выросло на 80–250% в зависимости от формулировки, свидетельствуют данные сервиса Google Trends. В течение июня одним из самых быстрорастущих запросов стало бесплатное скачивание Excel (на 650%). За последнюю неделю в сети стали в 47 раз чаще, чем раньше, искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени. Россияне столкнулись с проблемой скачивания ОС с официального сайта Microsoft в конце июня, сделать это можно было только через VPN (см. “Ъ” от 20 июня).

После начала военных действий на Украине ряд иностранных компаний, в том числе Microsoft, ограничили поставки продукции в Россию (см. “Ъ” от 4 марта). «РИА Новости» 23 июня со ссылкой на заявление президента Microsoft Бреда Смита сообщило, что компания намерена сокращать присутствие в России до тех пор, пока не уйдет совсем.

По словам директора по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции» Игоря Мартюшева, новых поставок «коробочных» ОС от Microsoft нет, а при текущем уровне продаж запаса хватит на несколько месяцев. «У конечных потребителей пока не возникает проблем с регистрацией и активацией продуктов, что касается юрлиц, все зависит от того, находится компания под санкциями или нет»,— говорит он. Однако источник “Ъ” на IT-рынке уточнил, что пользователь, купив «коробочную» версию Windows или ноутбук с предустановленной ОС, сейчас сможет ее использовать, только если при регистрации укажет другую страну, не Россию и не Белоруссию.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали “Ъ”, что подавляющее большинство компьютеров, доступных в магазинах, имеют предустановленный Windows. «Мы сотрудничаем с пулом брендов, поставки от которых идут преимущественно с предустановленной ОС от Microsoft»,— отмечают там.

При этом в службе поддержки «М.Видео» по Москве и Московской области сообщили, что «ни электронной, ни коробочной версий Windows нет в наличии». В поддержке «Ситилинка» и DNS заявили, что товар есть как на складе, так и в магазинах. В пресс-службе «Ситилинка» не ответили “Ъ”.

На фоне проблем с доступом к Windows в России начал расти спрос и на российские ОС, утверждают “Ъ” их разработчики. В частности, руководитель отдела информбезопасности ООО «НТЦ ИТ "Роса"» (разрабатывает ОС «Роса Хром») Дмитрий Анисимов сообщил, что с апреля рост в B2C-сегменте по скачиваниям составил около 20%.

Представитель «Ред Софта» (разрабатывает ОС «Ред ОС») рассказал, что их софт уже продается в «коробочных» версиях в «Ситилинке». Он признает, что объем продаж пока невелик, около 300 лицензий, более половины которых после 24 февраля. Но до конца года в «Ред Софте» ожидают трехкратного увеличения спроса на российские ОС в розничном сегменте.

Рост скачиваний своей ОС «Альт» отмечают и глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, а также директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра» (делают ОС Astra Linux) Антон Рудевский. По словам последнего, ОС Astra до конца года появится в розничных магазинах. Компания ожидает продаж в «несколько тысяч, возможно, десятков тысяч копий».

В то же время Игорь Мартюшев сомневается, что массовый потребитель перейдет на отечественные ОС, построенные на Linux. Windows, поясняет он, делала ставку на развитие приложений и игр для обычного пользователя, тогда как Linux остается сферой интересов профессионального сообщества — «для Windows создается больше платных приложений, качество разработки, тестирования и защиты пользователя от ошибки там выше». Пользователь Linux, добавляет эксперт, должен быть достаточно продвинутым, чтобы справиться с настройкой драйверов, приложений и других компонентов.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко, Никита Королев

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