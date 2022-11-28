Удобрения не выезжают

Поставки удобрений из России за рубеж, несмотря на отсутствие прямых санкций, в 2022 году упадут на 10%, прогнозируют в Минпромторге. При этом там рассчитывают, что производители не слишком сильно от этого пострадают благодаря высоким ценам. В отношении потенциала внутреннего рынка оценки разошлись: в химических компаниях полагают, что благодаря спросу российских аграриев общее производство удобрений сохранится на уровне прошлого года, но эксперты ожидают падения на 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Экспорт удобрений из России по итогам 2022 года может снизиться на 10%, полагают в Минпромторге. «С одной стороны, это вызвано объективными обстоятельствами, с другой — в силу хорошей мировой конъюнктуры по ценам в денежном выражении мы выйдем примерно на уровень прошлого года»,— заявил ТАСС замглавы министерства Михаил Иванов. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в прошлом году из России было экспортировано 37,6 млн тонн удобрений стоимостью $12,5 млрд. Рост объемов внутреннего рынка Михаил Иванов оценил в 7–10%.

Провал экспорта начался почти сразу после начала спецоперации на Украине из-за отказа крупных перевозчиков доставлять российские грузы, хотя официального запрета на закупку химической продукции из России нет — удобрения были выведены из-под санкций. Производителям пришлось перейти на перевозки более мелкими судами, а также частично переориентировать поставки на азиатские страны. Помимо этого, компании из РФ сталкиваются с проблемами при оплате фрахта. Наиболее остро проблема экспорта стоит перед «Уралкалием», продукция которого традиционно экспортировалась через принадлежащие его акционеру — «Уралхиму» — порты в Прибалтике. Эти поставки были заблокированы, а в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов до сих пор находится более 400 тыс. тонн удобрений «Уралхима», «Еврохима» и «Акрона».

Власти России и сами ограничивают поставки на экспорт. Правительство год назад ввело квоты на вывоз удобрений, которые планируется продлить до мая 2023 года. Но, отмечают участники рынка, сейчас потолок этих квот выше, чем реальные поставки, так что фактически эта мера не оказывает влияния.

Несмотря на прогнозы по сокращению экспорта, производство удобрений, по оценкам участников рынка и экспертов, может сохраниться на уровне 2021 года: 58,6 млн тонн в физическом весе или 26,3 млн тонн в пересчете на 100% действующего вещества. Такие данные на встрече с президентом Владимиром Путиным называл экс-владелец «Уралхима», председатель комиссии РСПП по минудобрениям Дмитрий Мазепин. Хотя по итогам января—октября, по данным Росстата, общее снижение выпуска составило 5,3%, до 45,8 млн тонн. При этом азотные и фосфорные удобрения продемонстрировали рост — на 6% и 2,5% соответственно, а производство калийных упало на 33,1%.

Как пояснил “Ъ” собеседник в одной из крупных химических компаний, производство азотных и фосфорных удобрений в январе—октябре росло благодаря спросу на внутреннем рынке, и такая динамика сохраняется. Продолжающееся снижение производства калийных удобрений — следствие дефицита портовых мощностей для их вывоза, а в России применение хлористого калия незначительно, говорит собеседник “Ъ”. Как уверяют трейдеры, российские производители сложных удобрений в основном смогли адаптироваться к торговым барьерам в ряде регионов и увеличить поставки в третьем квартале. Но дальнейшее серьезное улучшение маловероятно, так как на основных экспортных рынках сейчас сезонное сокращение спроса.

По оценке независимого эксперта Леонида Хазанова, не только экспорт, но и производство удобрений в России все же снизится — до 23–25 млн тонн (в 100% действующего вещества) по итогам 2022 года. По его мнению, экспорт калия ограничивает не только отказ зарубежных портов, но и приход в порты РФ белорусского калия. Он отмечает, что в следующем году объемы экспорта хотя и будут зависеть от наличия мощностей для перевозки и возможных политических решений в этой области, но, скорее всего, будут расти на фоне нехватки удобрений в Европе. Прогнозировать цены на удобрения в следующем году эксперты не берутся, но пока они остаются на высоких уровнях, превышая $820–850 за 1 тонну по всем основным видам (калий, карбамид и диаммонийфосфат).

Ольга Мордюшенко