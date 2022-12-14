Минфин снижает переменную

Минфин внес коррективы в тактику заимствований на долговом рынке, сократив предложение популярных у банков гособлигаций с плавающей ставкой и сделав больший акцент на ОФЗ с постоянным купоном. Для размещения этих бумаг не понадобилось высокой премии, которую раньше требовали участники рынка. Эксперты считают, что с учетом аукциона на следующей неделе Минфину удастся полностью выполнить годовой план заимствований, создать запас на случай проблем в 2023 году.

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Несмотря на многократное перевыполнение квартального плана (см. “Ъ” от 8 декабря) по привлечению средств на долговом рынке, Минфин продолжает активно размещать гособлигации, хотя и несколько ниже рекордных объемов. По итогам трех аукционов ОФЗ — с плавающей (ОФЗ-ПК, флоатер) и фиксированной (ОФЗ-ПД) ставкой, а также с переменным номиналом (ОФЗ-ИН) — ведомство привлекло почти 352 млрд руб., третий по величине результат в этом году.

В этот раз Минфин ограничил предложение гособлигаций с плавающим купоном суммой 250 млрд руб., в три раза ниже, чем неделей ранее.

Спрос на эти бумаги более чем вдвое превысил доступный остаток, что позволило разместить их в полном объеме. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, было удовлетворено 94 заявки, на 13 из которых пришлось около 90% от размещенного объема. Причем две заявки были по 50 млрд руб., одна заявка на 25 млрд руб. и десять заявок по 10 млрд руб.

Якорными покупателями флоатеров традиционно выступают госбанки. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает того, что Минфин и госбанки могли скоординировать потребности бюджета и возможности покупателей с учетом прошедших размещений. Ранее в этом квартале были размещены ОФЗ на 2,5 трлн руб., более 80% из которых пришлось на флоатеры. «Сформированный запас ликвидности позволяет Минфину уменьшить объем заимствований по сравнению с аукционами прошлой недели»,— отметил главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Вместе с тем Минфин увеличил предложение гособлигаций с постоянным купоном, объем размещения которых превысил 90 млрд руб. Это стало рекордным значением в этом году.

Кроме того, Минфин удовлетворил 43% заявок, тогда как неделей ранее ограничился лишь 5% спроса. «На шесть крупных заявок пришлось более 83% от размещенного объема, при этом три заявки были объемом по 20 млрд руб.»,— рассказал Александр Ермак. Вместе с тем доходность по цене отсечения составила 10,14% годовых. Как указывает Дмитрий Монастыршин, премия составила всего 5 базисных пунктов к доходности закрытия предыдущего дня.

Замдиректора инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Андрей Зайцев считает, что Минфин предложил относительно небольшой объем флоатеров, чтобы в какой-то степени добрать объем размещением ОФЗ-ПД. Тем более что после погашения крупного выпуска ОФЗ, состоявшегося на прошлой неделе, на рынке присутствует высокий спрос на такие бумаги, а доходности в целом удовлетворяют министерство. «Очевидно, что в преддверии 2023 года с запланированным серьезным бюджетным дефицитом и неуверенностью по доходной части особого пространства для снижения ставок нет»,— отмечает господин Зайцев.

Вместе с тем спрос на «инфляционные» гособлигации (ОФЗ-ИН) был невелик (11,7 млрд руб.), и Минфин его удовлетворил почти в полном объеме (10,6 млрд руб.). Всего было удовлетворено четыре заявки, на две из которых (по 5 млрд руб.) пришлась львиная доля выпуска. Средневзвешенная доходность составила 3,32% годовых, обеспечив премию 0,15 процентного пункта ко вторичному рынку, отмечает Александр Ермак.

Через неделю, 21 декабря, состоится последний в этом году аукцион по размещению ОФЗ. И участники рынка ожидают как минимум повторения результата текущей недели.

По мнению Михаила Васильева, банки возьмут новый флоатер на все предложенные 250 млрд руб., а общий объем размещения составит 300–350 млрд руб. Таким образом, Минфин сможет полностью исполнить первоначальный план на этот год в размере 3,26 трлн руб. «В целом министерство создает задел на будущий год, когда дефицит бюджета составит около 3 трлн руб. и покрываться будет в основном за счет гособлигаций»,— отмечает господин Васильев. Поэтому, уверен он, «пока есть спрос, Минфин будет продолжать активные размещения».

Виталий Гайдаев