Комбайны зажевали бумагу

Дилеры столкнулись с проблемой продажи в России сельхозтехники ушедших с рынка иностранных брендов — уже почти месяц она скапливается на складах и не доходит до аграриев. Сложности возникли после перехода на электронные паспорта самоходных машин (ПСМ) с 1 ноября. Для их получения дилеры должны подтвердить, что уполномочены брендом-изготовителем, хотя те ушли из РФ. У легковых машин таких проблем нет, однако они могут возникнуть в других сегментах спецтехники. В Минпромторге уже прорабатывают временный порядок выдачи паспортов для параллельного импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

После перехода с бумажных на электронные паспорта для самоходных машин с 1 ноября иностранная сельхозтехника в РФ застряла на складах, рассказали “Ъ” на рынке. Проблема в невозможности получения электронного паспорта самоходной машины (ПСМ): дилер должен подтвердить, что уполномочен производителем, но большинство иностранных компаний приостановили работу в РФ или покинули рынок, пояснили “Ъ” в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД.

Председатель правления ассоциации Александр Алтынов поясняет, что сейчас сельхозмашины поставляются силами дилеров из ЕС и других стран — по сути, по так называемому параллельному импорту — и подтверждение «уполномоченности» импортера потеряло актуальность. Но без ПСМ дилеры не могут отгрузить технику клиентам, и та простаивает уже после ввоза в РФ. По словам господина Алтынова, речь уже может идти о сотне машин (в том числе тракторах и комбайнах).

Сама идея перехода на ЭПСМ и отказа от бумажных паспортов хорошая, признает коммерческий директор «ЭкоНиваТехника-Холдинга» Геннадий Непомнящий, но «к реализации возникли вопросы». До перехода на электронные паспорта выдавать документ могли таможенные органы, но сейчас эта функция перешла только к уполномоченным Минпромторгом организациям, поясняет он. «В итоге мы завозим технику, платим пошлины и сборы, в том числе утильсбор, растаможиваем ее, получаем машины, но не можем отгрузить их. Сейчас у нас стоит порядка десяти единиц техники, а все эти машины ввозились под конкретные потребности клиентов — они им нужны»,— говорит собеседник “Ъ”.

«Фактически это машины, которые или невозможно заменить, или можно, но на несколько других, что требует роста числа специалистов — а это сложно в нынешних условиях,— поясняет Геннадий Непомнящий.— Есть риски снижения производства аграриев и роста цен».

Александр Алтынов добавляет, что некоторые самоходные машины поступают в РФ как подержанная техника, поскольку они уже проработали определенное количество моточасов, хотя фактически это новая машина — как автомобиль с пробегом в 10 км. На выдачу ЭПСМ для подержанной техники уполномочены, согласно списку Минпромторга, только нескольких организаций. Однако, по словам Александра Алтынова, эти организации — среди которых ФГУП НАМИ — сообщают, что регламент выдачи электронных ПСМ на бывшие в употреблении самоходные машины им неизвестен. “Ъ” направил запрос во ФГУП НАМИ.

Проблем с ввезенными «параллельно» легковыми автомобилями, на которые электронный паспорт транспортного средства в обязательном порядке оформляется с 2020 года, опрошенные “Ъ” участники рынка не наблюдают. Но подтверждают, что теоретически они могут возникнуть для завоза любой иностранной спецтехники по параллельному импорту.

Всего на самоходные машины выдано более 15 тыс. ЭПСМ. Из них 750 штук — на ввезенные машины, в том числе 742 штуки в ноябре, следует из данных АО «Электронный паспорт». Согласно приказу Минпромторга, для получения полномочий выдачи ПСМ необходима копия договора «с иностранным изготовителем машины, на основании которого организация выполняет функции уполномоченного изготовителем лица».

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что «договор уполномоченного лица определяет, кто несет ответственность за соответствие изготовленной иностранным производителем самоходной машины единым обязательным требованиям безопасности при ее выпуске в обращение на территории ЕАЭС, в том числе РФ». В министерстве добавили, что сейчас совместно с АО «Электронный паспорт» прорабатывают «вопрос необходимости формирования временного порядка оформления ЭПСМ для продукции, включенной в перечень параллельного импорта».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting напоминает, что смысл получения подтверждения от производителя был в том, чтобы в страну не поставлялся контрафакт. Он также отмечает, что в отдельных сегментах недопоставки новой техники — особенно если такая ситуация затянется — могут оказаться критичными из-за отсутствия российских аналогов.

Ольга Никитина