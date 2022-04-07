Заместитесь, миллионы

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Санкции радикально изменили расстановку сил на российском рынке брокерских услуг. В ближайшее время из Сбербанка и Альфа-банка к другим компаниям могут быть переведены миллионы клиентов. В марте сотни тысяч уже перешли из ВТБ и группы «ФК Открытие». Эксперты отмечают, что в случае введения новых санкций компании будут вынуждены продолжить тасовать клиентов с иностранными активами, иначе все операции с ними будут заблокированы. Впрочем, под ограничения попали уже почти все крупнейшие банки, так что ситуация с переходами, вероятно, близка к развязке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В результате введенных 6 апреля блокирующих санкций США в отношении Сбербанка и Альфа-банка (см. “Ъ” от 6 апреля) миллионы их клиентов на брокерском обслуживании могут перейти в другие компании. Сбербанк намерен отдать клиентов с иностранными ценными бумагами до 13 апреля, клиенты «Альфа-Инвестиций» с брокерскими счетами и индивидуальными инвестиционными счетами будут переведены до 6 мая.

Сбербанк, у которого, по данным Московской биржи на начало февраля, было почти 5,5 млн клиентов, из которых более 300 тыс. активных, сообщил, что находится в процессе выбора брокера. Источник “Ъ” на финансовом рынке сообщил, что клиентов передадут БКС. Frank Media со ссылкой на источники пишет, что туда перейдут почти 500 тыс. человек, клиентам Sber Private Banking и Sber CIB могут также предложить «Атон». В БКС и «Атоне» от комментариев отказались.

«Альфа-Инвестиции» сообщили о переводе всех владельцев брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов новому брокеру, не раскрыв названия. На 1 февраля таких клиентов у Альфа-банка насчитывалось 1,8 млн человек.

Кроме того, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, в марте в Альфа-банк перешли около 300 тыс. клиентов попавшего под санкции первым ВТБ.

Всего же, по оценке “Ъ”, от ВТБ и также попавшей в черный список «ФК Открытие» (см “Ъ” от 17 марта) в другие брокерские компании уже перешли как минимум 425 тыс. клиентов.

В частности, часть клиентов ВТБ были переданы в Россельхозбанк (РСХБ). Как сообщили “Ъ” в РСХБ, количество клиентов, находящихся у них на брокерском обслуживании, выросло по сравнению с 2021 годом на 50% и на начало апреля превысило 44 тыс. человек. С учетом прежнего их количества от ВТБ в РСХБ перешло около 17 тыс. клиентов. В брокере «Инвестиционная палата» сообщили “Ъ”, что с конца февраля к ним перевелись около 50 тыс. клиентов, пик был в конце марта. Большая часть клиентов пришла из «Открытие Инвестиции». Ранее компания работала «как бутиковый брокер». «Во втором квартале мы планируем изменить формат и стать брокером для более широкой аудитории»,— отметили в «Инвестиционной палате».

В БКС сообщили о десятках тысяч клиентов, подавших в марте поручения о переводе активов из других компаний, причем в отдельные дни открывалось до 5 тыс. новых счетов. Общее количество клиентов брокера превысило 1 млн человек. По оценке “Ъ”, перевестись в БКС могли около 50 тыс. человек.

Андрей Костин, глава ВТБ, в интервью РБК 25 марта: «Жизнь показала, что сегодня для любого россиянина покупка ценных бумаг в валюте — она рискованная: могут заплатить, могут не заплатить, могут купон не заплатить, могут вообще отобрать».

Во «Фридом Финанс» в марте перешли около 8 тыс. клиентов. При этом бумаги на счета переводили не только новые, но и уже действующие клиенты, у которых счета были открыты в нескольких брокерских компаниях. На пике обрабатывалось до 1 тыс. поручений в день, в настоящее время в сутки открывается около 200 счетов, отметили в брокере. В «Финаме» сообщили о переходе более 500 клиентов. Основной поток пришелся на середину марта, когда в день переводилось более 100 клиентов. «Больше всего переводов было в последнюю неделю февраля и первые две недели марта»,— отметили в «Тинькофф Инвестиции». При этом объем переведенных активов за март в два раза превысил показатель 2021 года, указали в брокере.

Необходимость в переводе возникает прежде всего для клиентов, владеющих иностранными ценными бумагами, в том числе эмитентов с российскими активами, но находящихся в зарубежной юрисдикции (Yandex, TCS Group, Polymetal, X5 Retail Group, VK, Lenta, Ozon и другие).

Как пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, любые бумаги находятся на счетах депозитария, который выступает их номинальным держателем.

В результате для американской стороны, по словам эксперта, депозитарий подсанкционного банка отражается владельцем и по ценным бумагам запрещены любые трансакции, в том числе выплаты дивидендов и купонов. Для того чтобы клиент мог торговать и получать выплаты по таким бумагам, необходимо, чтобы они находились на счетах неподсанкционной компании.

При расширении списка подсанкционных брокеров их клиенты будут переводиться в другие компании. Однако, как отметил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, этот процесс не может продолжаться бесконечно. Впрочем, Дмитрий Александров считает, что крупнейшие банки-брокеры уже попали под санкции, а значит, «мы близки к развязке».

Ксения Куликова