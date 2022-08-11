У жизни накопилось

По итогам первого полугодия 2022 года страховщики, имеющие большую долю в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ), показали уверенный рост сбора премий. Вместе с тем компании, специализирующиеся на инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), а также компании с иностранным капиталом показали снижение сборов на 30–65%. Участники рынка отмечают, что клиенты стали выбирать более консервативные инструменты инвестирования. И такая ситуация сохранится до конца года, но с учетом постепенного оживления банковского кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как показал опрос страховщиков жизни, больше половины компаний показали рост премий в первом полугодии 2022 года. Лидерство укрепил «Сбербанк страхование жизни», который увеличил сборы на 19%, до 76 млрд руб. Значительный прирост показали «МАКС-Жизнь» (в два раза) и «РСХБ Страхование жизни» (на 40%). Вместе с тем более половины страховщиков жизни показали резкое снижение показателей. Наиболее значительное снижение (на 30–65%) показали «СОГАЗ-Жизнь», «Альянс Жизнь», «Райффайзен Лайф», «Сосьете Женераль Страхование жизни», «Русский стандарт Страхование», «Совкомбанк Страхование жизни».

Согласно данным ВСС, по итогам первого полугодия 2022 года общая сумма премий страховщиков жизни сократились на 7,1%, до 233,2 млрд руб. Меду тем рост, причем значительный (на 73%), показал сегмент НСЖ, в то время как сборы в других сегментах — инвестиционного страхования жизни и кредитного страхования жизни (КСЖ) — сократились на 49% и 28% соответственно. Выплаты за первое полугодие 2022 года по сравнению с прошлым годом выросли на 16,6%, до 163,9 млрд руб.

Опрошенные эксперты связывают резкие различия в результатах с ситуацией на рынке и со структурой портфеля страховщиков. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев отмечает, что сильнее «просели» показатели тех компаний, у которых большая доля КСЖ и ИСЖ, а выросли страховщики, специализирующиеся на НСЖ. Старший директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская объясняет, что существенное давление в первом полугодии испытало розничное кредитование на фоне резкого роста банковских ставок, что привело к снижению объемов выданных кредитов и взносов по страхованию, связанных с ними. Кроме того, по словам независимого эксперта Андрея Бархоты, преимущество получили компании, которые использовали развитые каналы продаж: наряду с банками еще и торговые сети или агентов. При этом эксперт обращает внимание, что снижением премий затронуло компании с иностранным капиталом, которые планировали «покинуть рынок без значимого увеличения портфеля».

Страховщики подтверждают слова экспертов, отмечая наибольший интерес страхователей к НСЖ. Финансовый директор «АльфаСтрахование-Жизнь» Андрей Ухоботов отмечает, что на фоне роста ставок в экономике в первой половине 2022 года у клиентов резко упал аппетит к риску и вырос спрос на продукты с гарантиями. Гендиректор «Югория-Жизнь» Алексей Захаров добавляет, что в НСЖ основной частью продукта является накопление заранее определенной суммы в соответствии с условиями договора, тогда как ИСЖ всегда состоит из основной части (страховой суммы) и дополнительного инвестдохода, который привязывается к динамике определенного базового актива. «Большая часть взносов по ИСЖ и НСЖ идет в облигации. Однако НСЖ этим и ограничивается, в то время как часть взноса по ИСЖ направляется на приобретение более рисковых активов — производных финансовых инструментов, позволяющих потенциально получить доход от роста или падения фондового рынка и иных рынков»,— поясняет директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

При этом эксперты считают, что существующая динамика сбора премий по страхованию жизни сохранится и во втором полугодии. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова полагает, что продолжится рост интереса к продуктам НСЖ при большей осторожности при выборе полисов в пользу ИСЖ. Господин Гуревич также считает, что основным драйвером роста до конца года останется сегмент НСЖ, поскольку фокус клиентов на рынке продолжает смещаться на накопления и рисковую защиту. Восстановление КСЖ будет следовать за ростом банковского кредитования физлиц, отмечает госпожа Борисова. Впрочем, восстановления объемов кредитования до уровня прошлого года вряд ли стоит ожидать раньше конца 2022 года (см. «Ъ-Онлайн» от 9 августа).

Юлия Пославская