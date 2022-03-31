Безлимит дошел до предела

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За последний месяц крупные операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи, обнаружил “Ъ”. Такие тарифы перевели в архив МТС, Yota, Tele2. «Вымпелком» исключил безлимиты из корпоративных тарифов. «МегаФон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков. Уже к лету операторы ограничат использование мобильного интернета и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры, считают эксперты.

“Ъ” обнаружил, что за последний месяц многие мобильные операторы изменили тарифные планы, отказавшись от безлимитов на мобильный интернет. Еще 1 марта Tele2 перезапустил тариф «Премиум», который ранее включал безлимитный мобильный интернет — теперь он ограничен 60 Гб. Yota (контролируется «МегаФоном») 24 марта обновила тарифы для смартфона, полностью отказавшись от безлимитного интернета. Сам «МегаФон» 15 марта перезапустил линейку «Без переплат», теперь внутрисетевые звонки по России расходуют пакет минут, тогда как ранее они были бесплатны и безлимитны. Кроме того, из пакетов операторов исчезают опции нетарифицируемого трафика на приложения, например, стриминговый сервис Spotify.

В письме операторам связи от 28 марта Минцифры рекомендовало «исключить неограниченное потребление», чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик, сообщал РБК. Распределение равномерной нагрузки на сети необходимо для их устойчивой работы, отмечало министерство. О том, что уже летом могут начаться сбои из-за ограничений поставок оборудования, предупреждала комиссия РСПП по связи и IT (cм. “Ъ” от 28 марта).

В «Скартеле» (бренд Yota) пояснили “Ъ”, что проанализировали трафик и выяснили, что большинство абонентов тратят в месяц не более 30 Гб. Но если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его тарифе безлимитный интернет останется. В Tele2 считают, что безлимиты — нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории, но признают: «При избыточном распространении они создают нагрузку на сеть».

В «Вымпелкоме» “Ъ” рассказали, что обновили линейку для корпоративных клиентов, в ней не осталось безлимитных тарифов для новых подключений: «По нашим расчетам, принятых мер достаточно для обеспечения необходимой емкости сети и сохранения качества обслуживания». В МТС заявили, что не планируют отказываться от безлимитов в архивных тарифах, но не намерены запускать их в новых планах. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, безлимитными тарифами пользуется до 17% абонентов, включая корпоративных: «На данный момент нет ни одного доступного для подключения безлимитного тарифа — все они уведены в архив, а к июню операторы ограничат и их». Некоторых пользователей безлимитов уже перевели на пакетные тарифы с большим объемом трафика — до 50 Гб, а учитывая, что около 85% абонентов использует около 20–25 Гб в месяц, эти предложения с лихвой покрывают потребности, говорит аналитик.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что за прошлый год объем трафика, передаваемого в мобильных сетях, уже вырос на 31%, а теперь у операторов нет возможности наращивать мощности из-за неопределенности с поставками оборудования. Операторы начали отказываться от безлимитов еще в 2021 году, сейчас процесс завершается, а «благословление» Минцифры только ускорит его, отметил аналитик. Трафик в сетях операторов начал расти еще в пандемию, а за последний месяц нагрузка на сети увеличилась еще больше, отмечает Эльдар Муртазин: «Этому способствовали многочисленные DDoS-атаки и то, что пользователи пытаются сохранить данные из облачных хранилищ уходящих из России компаний».

Источник “Ъ” в одном из операторов уточнил, что дело не только в самой по себе нагрузке на сеть. В этом году, пояснил он, из доходов операторов выпадут поступления от услуг международного роуминга, но объемы разговоров по России вырастут, поскольку отдыхать россияне будут по большей части в пределах страны: «Поэтому операторы могут ограничивать и сокращать безлимитные опции для звонков внутри сети».

Анастасия Гаврилюк