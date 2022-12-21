Страховой рынок пошел на обгон ОСАГО

После ожидаемой коррекции этого года в 2023 году рынок страхования может показать уверенный рост. Эксперты считают, что его в основном обеспечит кредитное страхование, а также ОСАГО и некредитное страхование жизни, которое в 2022 году серьезно просело. При этом добровольные виды страхования — ДМС и каско, по мнению экспертов, будут оказывать негативное влияние на динамику рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2023 году рынок страхования покажет рост на 12% и впервые превысить 2 трлн руб., следует из оценок АКРА. Драйверами рынка станут кредитное страхование, по которому ожидается рост на 36%, и некредитное страхование жизни, которое увеличит сборы на 14%. При этом аутсайдером станет автострахование, которое замедлит темпы роста в добровольных видах до 3%, а в обязательных покажет нулевую динамику. Так, из исследования следует, что роста кредитного страхования стоит ожидать вслед за ростом кредитов физическим лицам (на 13–18% до конца 2023 года). Восстановление некредитного страхования жизни, считают эксперты АКРА, обеспечит постепенная нормализация уровня процентных ставок.

Часть экспертов согласна с прогнозами. По словам директора по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Ивана Чубаря, при этом наиболее активный рост кредитного страхования жизни ожидается за счет эффекта низкой базы и восстановления рынка кредитования физлиц, а также накопительного страхования жизни (НСЖ), поскольку именно на этом сегменте страховщики сфокусировались после изменения регулирования и проблем с инвестиционной инфраструктурой для ИСЖ. Партнер группы компаний Б1 Татьяна Самсонова считает, что в условиях турбулентности на фондовых рынках продукты инвестиционного и долевого страхования жизни могут продемонстрировать рост в связи с их потенциальной повышенной доходностью за счет входа в стратегии в период низких цен.

Впрочем, другие эксперты более консервативны. В «Абсолют Страховании» ожидают роста до 5%. «Согласие» ожидает, что объем страхового рынка в 2023 году вернется к показателям прошлого года — 1,8 трлн руб. Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина считает, что в случае реализации негативного сценария с затягиванием конфликта, рецессией в экономике и сокращением инвестиций рынок может показать околонулевую или слабоотрицательную динамику до 4–6%.

Помимо кредитного страхования среди драйверов рынка эксперты в первую очередь видят агрострахование (15%) и ОСАГО (до 12%). Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева поясняет, что рост ОСАГО также обусловлен расширением тарифного коридора и общего более рачительного подхода потребителей к собственному имуществу. Первый заместитель гендиректора компании «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев считает, что минимум на 10–15% вырастет рынок страхования сельскохозяйственных рисков под влиянием стимулирующих госпрограмм.

К сдерживающим видам страхования специалисты относят каско и ДМС. Добровольное автострахование будет подвержено влиянию сразу нескольких негативных факторов — сокращение предложения на рынке новых автомобилей, снижение реальных располагаемых доходов населения, изменение поведенческих привычек потребителей и другие, совокупно это может привести к снижению сегмента до 5%, оценивает госпожа Васильева.

В ДМС, по мнению господина Кривошеева, тоже не стоит ждать роста, поскольку уходящие иностранные компании считали такие полисы обязательной частью социального пакета своих сотрудников, причем покупали довольно дорогие программы. Вместе с тем приходящие на смену иностранным российские собственники либо отказываются от ДМС, либо удешевляют медицинские программы. Сжимается, полагает эксперт, и платежеспособный спрос на такие программы со стороны физических лиц.

Юлия Пославская