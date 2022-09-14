Удобрения подкормят бюджет

Как выяснил “Ъ”, правительство рассматривает вариант введения экспортных пошлин на все виды удобрений, чего химическим компаниям до сих пор удавалось избегать, несмотря на требования Минсельхоза. На этот раз Минфин хочет получить с отрасли более 100 млрд руб. в год. Это грозит компаниям потерей до 12% экспортной выручки, что осложнит реализацию инвестпроектов, которые и так оказались под вопросом на фоне санкций и проблем с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минфин предлагает установить экспортные пошлины на удобрения, рассказали источники “Ъ”. Решение об этом практически принято, сейчас обсуждается конкретная ставка, расчеты которой курирует замминистра финансов Алексей Сазанов, отмечают источники “Ъ”, близкие к правительству. По их данным, на этой неделе вопрос рассматривался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В его аппарате эту информацию не комментируют. В Минфине, Минпромторге и Минсельхозе также не предоставили комментарии.

В Минэкономики говорят, что туда подобная инициатива Минфина не поступала. «При появлении предметных предложений обеспечим их обсуждение в рамках профильной правительственной подкомиссии с участием всех заинтересованных ведомств, включая Минпромторг и Минсельхоз»,— пояснили там. С участниками рынка вопрос не обсуждается, утверждают источники “Ъ”.

Собеседники “Ъ” говорят, что в целом с химической отрасли планируется собрать около 105 млрд руб. в год. Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода, чтобы избежать согласования вопроса в рамках ЕАЭС (одностороннее введение пошлин возможно максимум на шесть месяцев). При этом расчеты ведутся исходя из курса 60 руб./$, что существенно ниже прогнозного уровня, заложенного в бюджет (69 руб./$). Источники “Ъ” отмечают, что рассматривается вариант установления единой ставки для всех видов удобрений. По мнению некоторых из них, реализовать это будет сложно с учетом существенной разницы в ценах поставок не только между азотными, фосфорными и сложными удобрениями, но и котировок в разных странах.

Собеседники “Ъ” подчеркивают, что Минфин в своих оценках опирается на показатели финансовой отчетности компаний по РСБУ, не учитывая резкий рост издержек на логистику, заморозку средств у многих компаний, негативное влияние курсовых разниц, а также объемы застрявших при доставке грузов. В этой ситуации, уверяют источники “Ъ”, крупнейшим отраслевым игрокам придется сворачивать оставшиеся в планах инвестиционные проекты. В самих химических компаниях инициативу Минфина и ее последствия официально не комментируют.

По данным собеседников “Ъ”, исходно вводить экспортные пошлины планировалось в отношении компаний и товаров металлургического сектора. Подобные меры уже вводились на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря 2021 года и состояли из базовой ставки пошлины в размере 15% и специфического компонента в долларах за тонну, размер которого отличался в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года. От возвращения пошлины металлургов спасло только то, что в этом году их рентабельность из-за санкций ушла в минус, говорят источники “Ъ”.

Введение экспортных пошлин на удобрения предлагалось неоднократно, в том числе по инициативе Минсельхоза. Но каждый раз обсуждения заканчивались предоставлением скидки внутренним потребителям удобрений и заморозкой цен. При этом в 2021 и 2022 годах власти повышали НДПИ для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, а также калия. Уже в этом году правительство начало практиковать ограничения на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений, и квоты на вывоз почти наверняка будут продлены и на 2023 год.

Новую фискальную нагрузку Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка оценивает в 8–12% ожидаемой экспортной выручки химического сектора в этом году. Но точная цифра будет зависеть от итогов второго полугодия, отмечает эксперт. По оценкам главы аналитической группы «Ренессанс Капитала» по металлургии и горнодобывающему сектору Бориса Синицына, в 2021 году сумма изъятий составила бы 11% от экспортной выручки производителей удобрений, в 2022 году может составить 8–9%, так как рекордно выросли цены. В случае «нормализации» цен на удобрения, полагает эксперт, пошлина может привести к снижению чистой прибыли производителей на 20%.

Ольга Мордюшенко