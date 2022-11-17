Один в поле без связи

Правительство рассматривает новый вариант «дорожной карты» развития перспективных стандартов мобильной связи в России. Расходы на нее оцениваются в 84 млрд руб., из которых 52 млрд руб. будут выделены из бюджета, а еще 31,4 млрд руб. вложат сами участники проекта. Их число по сравнению с версией документа, утвержденной правительством в 2020 году, значительно расширилось: помимо «Ростеха» и «Ростелекома» в состав исполнителей вошли «ИКС Холдинг», «Сколтех», «Новые телеком решения» и другие компании. Участники рынка считают обновленную стратегию более эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с паспортом «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года. Документ был подготовлен «Ростехом» и «Ростелекомом» и «ИКС Холдингом» во исполнение поручения первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова от 24 сентября о доработке «дорожной карты» «Мобильные сети связи пятого поколения», утвержденной правительством в ноябре 2020 года (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года).

Обновленный документ включает в себя список продуктов, выделенных по пяти ключевым линейкам, которые должны быть разработаны и выпущены до 2030 года. В их число, помимо базовых станций стандарта 4G (LTE), вошли станции для стандарта 5G, в том числе с использованием российской электронно-компонентной базы, базовые станции стандартов 2G и 4G «для малых населенных пунктов и корпоративных сетей связи», оборудование 4G/5G на основе открытой архитектуры OpenRAN, а также прототипы оборудования 5G Advanced и 6G, а также программное обеспечение для этого оборудования. Для каждого продукта приведены его описание и потребительские характеристики, отрасль применения и плановые значения готовности в перспективе до 2030 года.

Разработка оборудования и технологий стандарта 3G не упоминается. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет, что на эту технологию «нет заметного спроса» и ее разработка «не укладывается в технологический вектор». «Стандарты 4G и 5G технологически близки, а 3G работает по другому принципу»,— уточняет он. Ранее в Минцифры говорили, что 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года (см. “Ъ” от 28 октября).

Если раньше реализацией «дорожной карты» развития 5G должны были заниматься «Ростех» и «Ростелеком», теперь в число ответственных организаций вошел также «ИКС Холдинг».

В качестве «иных исполнителей» также перечислены «Сколтех», «Булат» (принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху»), НТЦ «Протей», Tele2, подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР и ООО «Новые телеком решения» (НТР) (ранее входило ГК «Ай-Теко»).

За реализацию «дорожной карты» отвечают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры и ряд других министерств. Всего, как следует из документа, инициатива потребует вложения 84 млрд руб., из которых 52 млрд руб. будут выделены из бюджета, а еще 31,4 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников, в том числе средств самих производителей (см. таблицу). Бюджет исходной версии оценивался в 169,4 млрд руб., включая 98,4 млрд руб. от государства.

Внебюджетные источники финансирования «дорожной карты» развития мобильных сетей связи до 2030 года Выйти из полноэкранного режима Участник проекта Объем инвестиций, млрд руб. ГК «Ростех» 4,6 «Ростелеком» 0,6 «ИКС Технологии» 12,5 ООО НТР 1,6 Tele2 0 НТЦ «Протей» 1,8 Предприятия кооперации на базе «Сколтеха» 5,6 Средства отраслевых компаний 4,7 Открыть в новом окне Источник: Паспорт «дорожной карты «Современные и перспективные мобильные сети связи» на период до 2030 года.

В пресс-службе правительства “Ъ” сообщили, что в соответствии с поручением президента предусмотрена «возможность участия заинтересованных организаций в соглашениях по развитию отдельных высокотехнологичных направлений». За подробными комментариями “Ъ” перенаправили в Минцифры, где на запрос не ответили. По данным “Ъ”, министерство в конце октября направило документ на согласование в правительственную комиссию по цифровому развитию.

«Сколтех» с ФГБУ НИИР в рамках реализации «дорожной карты» будут разрабатывать прототипы оборудования для 6G и проводить исследования электромагнитной совместимости и безопасности абонентов, а также применения стандарта для интернета вещей (IOT) (см. “Ъ” от 26 июля). «Сколтех» отдельно займется телеком-оборудованием на базе OpenRAN. НТЦ «Протей» совместно с Tele2 разработает «ядро сети» (комплекс сетевых устройств — маршрутизаторов, коммутаторов, а также софт), «Ростех» — базовую станцию 4G, НТР и «Булат» — оборудование и софт для стандарта 2G и 4G для малых населенных пунктов. О проекте НТР “Ъ” рассказывал 11 ноября.

Роль «ИКС Холдинга» будет заключаться в разработке базовых станций 2G, 4G и 5G для сетей общего пользования на отечественной компонентной базе. Этим займется ООО «ИКС Технологии» (по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит «ИКС Холдингу», зарегистрировано 22 сентября). Весь проект оценивается в 19 млрд руб., из которых компания вложит 12,5 млрд руб., а 7 млрд руб. получит из бюджета в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Уход зарубежных вендоров «фактически оголил российскую телекоммуникационную отрасль», заявили “Ъ” в «Ростехе»: «Если операторы будут поддерживать текущий уровень сервиса и продолжать расширять покрытие в малых населенных пунктах, потребуется более 30 тыс. базовых станций в год». В этих условиях необходима консолидация всех участников отрасли, подчеркнули в госкорпорации: «В этой связи рассматривается вовлечение в реализацию "дорожной карты" российских разработчиков и производителей телеком-решений». В пресс-службе «ИКС Холдинга» не исключили возможности участия в проекте, подтвердив интерес к нему. В «Сколтехе» «не готовы обсуждать состав "дорожной карты"». ФГБУ НИИР, МТС, «Вымпелком», Tele2 отказались от комментариев. В НТЦ «Протей» и НТР не ответили.

«Дорожная карта» «была существенно переосмыслена» после начала военных действий на Украине и последовавших санкций, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки документа: «До 2022 года мы не были в технологической изоляции и имели доступ к технологиям 5G. Сейчас, даже с учетом санкций, правительство не отказывается от идеи разработать собственное оборудование пятого поколения связи, но путь уже будет другой». Исполнителям придется «поэтапно освоить предыдущие стандарты связи и как бы эволюционным путем прийти к 5G, нарастив компетенции по этому направлению», говорит источник “Ъ”. Он обращает внимание, что роль «Ростеха» в проекте изменилась: «Теперь госкорпорации нужно не столько разрабатывать решения, сколько координировать взаимодействие всех исполнителей».

За последний год возникло гораздо больше проблем в реализации поставленных задач — санкционное давление, ограничение поставок, отметил президент Zelax (отечественный разработчик телеком-оборудования) Сергей Сухман: «Поэтому привлекать большее число участников, рассчитывая на то, что совместными усилиями они смогут преодолеть эти сложности,— верное решение». По мнению Сергея Сухмана, при разработке «дорожной карты» стоит запланировать мероприятия по стратегии выхода из кризиса в случае, если реализовать цели и задачи не получится.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк, Никита Королев