Lada не выбирают

Популярность массовых седанов и хетчбэков в России выросла до рекордной за последние годы из-за дефицита других предложений новых автомобилей. При этом выбор в сегменте B в реальности практически отсутствует. Почти все продажи приходятся на автомобили Lada, но не из-за удачного ценового позиционирования, а на фоне отсутствия выпуска или поставок других массовых автомобилей. В итоге часть аудитории этого сегмента и потенциальных покупателей кроссоверов, где поставки существенны только по китайским маркам, переключается на подержанные автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Доля автомобилей сегмента B — массовых недорогих машин длиной до 4,2 м, предназначенных в основном для движения по городу,— перевалила за 41% от всего рынка новых легковых автомобилей в России в августе, подсчитал «Автостат». Такая высокая доля этого сегмента в последний раз фиксировалась пять лет назад — в сентябре 2017 года, а в сентябре 2021 года на фоне ограничений выпуска из-за нехватки чипов опускалась до исторического минимума в 29,7%.

Наиболее массовыми представителями сегмента В в России были дешевые корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Lada. В последние годы корейские марки боролись с Lada на равных, но сейчас только на одну отечественную модель Granta приходится 26,5% всего рынка, а на весь АвтоВАЗ — 37%. Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что при высоких ценах на автомобили спрос концентрируется в более дешевом сегменте B, а в нем, в свою очередь, объем предложений сейчас ограничен, а машины АвтоВАЗа наиболее дешевые. Кроме того, спрос на Lada подогревает господдержка: с середины июля автомобили фактически только этого бренда продавались по льготному автокредитованию со скидкой на авансовый платеж в 20% от стоимости. Только на прошлой неделе Haval начал предлагать свой кроссовер Jolion от 1,9 млн руб., попав в госпрограмму.

Опрошенные “Ъ” дилеры констатируют, что запасов новых машин иностранных брендов сегмента почти нет. Они представлены на рынке в крайне небольшом количестве, рассказывает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков. «Ситуация разнится от марки к марке, и по некоторым брендам можно сказать, что седанов уже практически не осталось. Запасы данных моделей значительно сократились в условиях сохраняющегося дефицита, а также приостановок производства. При этом спрос на них был традиционно высоким»,— поясняет он.

Наибольшую долю рынка продолжают занимать кроссоверы, однако она впервые с июля 2021 года опустилась ниже 50%. Лидерство здесь, как и в последние месяцы, сохраняют китайские бренды: Haval, Geely и Chery. При этом цены на них примерно от 200 тыс. выше, чем на традиционно популярный в РФ Renault Duster (стартует от 1,6 млн руб.), но бренд покинул рынок и лишь распродает остатки.

На остальные предложения приходилось лишь около 9%. В том числе сократился сегмент D, где лидируют Toyota Camry и Kia K5,— с 5,5% по итогам прошлого года до 2,5% в августе 2022 года. В штуках за прошлый месяц речь шла о 1,1 тыс. машин при общем объеме рынка в 42,6 тыс., сообщал «Автостат». Кроссоверы представлены на складах в гораздо большем количестве, чем седаны, говорит Алексей Стариков: «В том числе благодаря параллельному импорту на рынок уже осуществляются поставки таких моделей, как Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, нового Jeep Grand Cherokee, новых электромобилей Volkswagen ID6, Audi Q5 E-tron и нового Mercedes GLC».

Запасы новых автомобилей на складах дилеров заканчиваются, выбор моделей и комплектаций сильно ограничен, подтверждает директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. В итоге, констатирует он, происходит смещение спроса с новых автомобилей на машины с пробегом. «Однако эта тенденция более ярко выражена в массовом сегменте. В премиум-сегменте (стоимость автомобилей свыше 10 млн руб.) клиенты по-прежнему выбирают новые автомобили, которые сейчас уже можно заказать и получить с помощью параллельного импорта»,— добавляет господин Желобов.

Владимир Беспалов не ожидает изменения расстановки сил на рынке в ближайшее время, в том числе из-за ограниченного выбора автомобилей. Он отмечает, что и спрос на них мог бы вырасти при более широком выборе, а параллельный импорт обеспечить существенные объемы поставок не может.

Ольга Никитина