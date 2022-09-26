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Коммерсантъ FM
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«Астра» зацветает в Китае

Российскую ОС предустановят на ноутбуки Hiper

Китайский производитель ноутбуков Hiper согласился предустанавливать российскую операционную систему (ОС) Astra Linux на свои устройства для розничного рынка. Продажи ноутбуков начнутся в сети «Ситилинк» в октябре. В перспективе разработчик системы ГК «Астра» надеется расширить число партнеров среди производителей и ритейлеров. Но эксперты сомневаются, что на такие ноутбуки будет заметный спрос.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отечественный разработчик операционной системы Astra Linux ГК «Астра» договорилась о предустановке ОС на китайские ноутбуки Hiper, рассказал представитель ГК. По его словам, китайский вендор выпустит ноутбуки с Astra Linux только под российский рынок, продаваться они будут в сети «Ситилинк». «Астра» надеется расширить спектр вендоров устройств на российской платформе, а также увеличить число розничных сетей, где их можно будет приобрести.

Первая партия ноутбуков появится в начале октября. В линейке ноутбуков Hiper Workbook, представленных на отечественной ОС, будет шесть моделей на процессорах Intel Core (i3, i5, i7, i11) или AMD Ryzen 5 с 8 или 16 Гб оперативной памяти и объемом SSD-накопителя на 256 и 512 Гб, ноутбуки будут представлены в среднем ценовом сегменте (от 35 тыс. руб.).

В Hiper уточнили, что в первой партии будет 2,2 тыс. устройств, Astra Linux устанавливали на производственном цикле в Шэньчжэне, а «в перспективе партии могут увеличиться». Эти ноутбуки не будут поставляться в госсектор, добавили в компании, для него предназначены другие комплектации. В Hiper уточнили, что сами не участвуют в гостендерах, но «поставщики-партнеры имеют право использовать оборудование для нужд госучреждений».

В «Ситилинк» и «М.Видео—Эльдорадо» уже продают коробочных версий и кодов для активации другой отечественной ОС — «Ред ОС» (см. “Ъ” от 31 августа). Разработчики системы заявили, что рассчитывают к середине 2023 года стать лидерами в потребительском сегменте, однако эксперты сомневались, что на их решения будет спрос из-за проблем совместимости ОС с востребованными программами и внешними устройствами. Решить проблему может инициатива Минцифры: там планируют ввести для включения программных продуктов в реестр отечественного софта условие о том, что разработчики должны адаптировать продукцию под системы на Linux (см. “Ъ” от 20 сентября). На форуме Kazan Digital Week 22 сентября глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что этот критерий введут в 2024 году.

По словам руководителя группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинк» Алексея Дашкевича, в последние полгода в сети «наблюдается тренд» на покупку отечественного программного обеспечения: «Как розничные покупатели, так и корпоративные клиенты стали чаще выбирать российское ПО». По мнению собеседника “Ъ” на IT-рынке, покупатель может обратить внимание на устройство с предустановленной отечественной ОС только в случае привлекательной цены: «Но потом пользователь может сменить ОС на пиратскую, но привычную ему Windows. Для конечного потребителя Linux — это совершенно непонятная среда».

Другой собеседник “Ъ” в сегменте IT-разработки считает, что ОС Astra Linux «слабо адаптирована под конечного пользователя с точки зрения количества приложений, поэтому спрос на такую технику будет зависеть от опыта пользователя или его целей». Директор центра IT-решений «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») Олег Аксенов уверен, что ОС на Linux вполне пригодны для установки на пользовательские устройства: «Вопрос только в удобстве, а с учетом ограничений по продаже и техподдержке наиболее популярных ОС количество устройств с операционными системами типа Linux в РФ будет увеличиваться». По мнению эксперта, этому способствуют адаптация привычек пользователей и расширение линейки совместимых программных продуктов.

Тимофей Корнев

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