Ипотека строит планы

Динамика рынка ипотечного кредитования до конца года и в 2023 году будет зависеть от решения о продлении госпрограммы льготной ипотеки. Ранее и ЦБ, и Минфин были против этого, но, как выяснилось, дискуссия не завершена: регулятор собирает прогнозы участников рынка относительно последствий закрытия программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По итогам 2022 году банки снизят выдачу ипотечных кредитов на 20%, до 4,7 трлн руб. при средней ставке 7,2%, но в следующем году показатель вновь вырастет, сообщила руководитель направления «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова. «В 2023 году выдача ипотеки может составить 5,4 трлн руб., а средневзвешенная ставка по ней — 9%»,— полагает госпожа Филиппова. Таким образом, по прогнозам Frank RG, рост выдач в 2023 году составит 14% против сокращения на 19% в 2022 году (по сравнению с 2021 годом). Эти оценки базируются на предположении, что госпрограмма льготной ипотеки продлена не будет.

Как сообщал ЦБ, по итогам октября банки уже замедлили рост ипотечного портфеля до 1,8% с 2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для кредитных организаций. Выдачи ипотеки в октябре снизились на 13%, до 448 млрд руб. (518 млрд руб. в сентябре). Наибольшее снижение отмечалось в сегменте первичной ипотеки — спад на 23%, тогда как во вторичном рынке сокращение составило 5%. При этом в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья, по данным ВТБ, средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти — с июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 п. п.

Влияние госпрограммы на ипотечный рынок не стоит недооценивать, подчеркивают банкиры. По мнению руководителя дирекции ипотечного кредитования Альфа-банка Анастасии Якуповой, «закрывать программу сейчас преждевременно, так как в 2022 году построено рекордное количество жилья и одновременно максимальное количество непроданного жилья — порядка 40%». Льготную ипотеку целесообразно продлить на следующий год, возможно, сделав ее более адресной, соглашаются в банке «Открытие».

«Решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка,— отмечал в конце ноября зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.— Важно не забывать… о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой».

В ЦБ понимают риски отмены программы льготной ипотеки и подходят к решению с осторожностью. «Мы запустили опрос банков по их видению рынка ипотеки в 2023 году в случае планового завершения программы льготной ипотеки,— пояснили в регуляторе.— Оценивать результаты пока преждевременно». Ранее и ЦБ, и Минфин отмечали, что не видят необходимости в продлении массовой льготной ипотеки, за продление госпрограммы под 7% выступает Минстрой. По словам собеседников “Ъ”, близких к правительству, дискуссии о продлении программы идут до сих пор.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что в случае завершения госпрограммы рынок ждет всплеск спроса в текущем году и падение в следующем. Так, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин отмечает, что в зависимости от окончательного решения правительства… выдачи по итогам текущего года могут составить 4,6–4,7 трлн руб. (в случае ее продления) и вплоть до 5 трлн (в случае ее завершения 1 января). Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина полагает, что в четвертом квартале 2022 года выдача ипотеки может ускориться в связи с обсуждаемым завершением программы.

В то же время директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова считает, что прирост ипотеки составит в 2023 году около 15–17% даже в случае отмены льготной программы.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов