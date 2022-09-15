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Коммерсантъ FM
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Электроника баллотируется в российское

Правительство разрешило госсектору закупать серверы на зарубежных чипах

Как выяснил “Ъ”, премьер Михаил Мишустин утвердил подготовленный Минпромторгом проект постановления о введении балльной системы для рынка вычислительной техники. Теперь российским серверам и системам хранения данных (СХД) не обязательно обладать отечественными процессорами, чтобы получить доступ на рынок госзаказа и ряд других преференций. Госсектору в текущих условиях остро необходима техника, а российских процессоров на всех может просто не хватить, объясняют участники рынка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” в крупных российских производителях электроники,13 сентября премьер Михаил Мишустин утвердил поправки к постановлению правительства №719. Они разработаны Минпромторгом и вводят понятие «балльной системы» для вычислительной техники — в первую очередь серверов и систем хранения данных. В аппарате господина Мишустина “Ъ” подтвердили эту информацию, не уточнив детали. В Минпромторге отказались от комментариев, в Минцифры сообщили, что им документ еще не поступил.

В текущей редакции постановление №719 определяет критерии признания «отечественности» оборудования, включая наличие российского процессора в СХД и серверах, а также проведение на территории страны ряда технологических операций, например, монтажа компонентов на плату.

Соответствие этим критериям позволяет производителям оборудования включать его в реестр российского оборудования Минпромторга и получать преференции, в том числе на рынке госзаказа в рамках правила «второй лишний» (госзаказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику, см. “Ъ” от 22 сентября 2021 года).

Минпромторг уже два года обсуждает с отраслью введение балльной системы определения «отечественности» техники (она предполагает, что за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, при наборе достаточного числа которых оборудование включается в реестр), а также отмену требования об обязательном наличии российского процессора в технике для признания ее российской (см. “Ъ” от 31 августа и 1 октября 2021 года). Этот пункт министерство предлагает сделать вариативным: за наличие процессора производитель получит большое число баллов, но если в сервере или СХД стоит зарубежный чип, то баллы можно набрать с помощью других технологических операций.

Также поправки предполагали разделение всей радиоэлектроники на два уровня в зависимости от наличия российского процессора. Техника обоих уровней поступит на рынок госзаказа, но оборудование с российскими чипами, говорит источник в министерстве, получит преференции.

По словам ряда собеседников “Ъ” в правительстве и на рынке, против отказа от обязательного использования российских процессоров и введения двухуровневой системы выступали дизайн-центры, в том числе МЦСТ (проектирует чипы линейки «Эльбрус»), а также производители СХД и серверов на этих процессорах, например, «Норси-Транс». Их позицию, говорят собеседники “Ъ”, поддерживал на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (в июле покинул свой пост и возглавил Роскосмос, статус вице-премьера получил глава Минпромторга Денис Мантуров).

Отказ от обязательного использования российских процессоров поддерживали представители ассоциации «Вычислительная техника» (в нее входит Yadro, «Аквариус» и т. д.). Президент «Аквариуса» Владимир Степанов считает, что вендорам балльная система поможет эффективнее планировать стратегические инвестиции в R&D и производство, а также понимать сроки окупаемости вложений, а в конечном итоге повысить уровень локализации производства.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, подчеркивает: «В текущих условиях есть риск, что "Байкалов" и "Эльбрусов" физически не хватит на всех заказчиков. Проще говоря, если у подрядчика на складе есть достаточно серверов с русскими чипами, он выйдет на торги и получит приоритет. Если же запасов физически нет, заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel».

Никита Королев

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