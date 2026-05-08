Кадры, встречи, два слона

Как Владимир Путин провел 22-й год президентства

7 мая закончился второй год пятого президентского срока Владимира Путина. Глава государства стал чаще работать в Кремле, вручать награды и звонить за рубеж. Впервые за десять лет он побывал в США, вызвав вместе с Дональдом Трампом «дух Анкориджа», каждый месяц встречался с главами регионов и провел ряд кадровых перестановок. Много говорил об экономике, Украине и традиционных ценностях, цитировал писателей и императоров, получал в подарок иконы и даже слонов. Традиционный анализ проделанной президентом работы — в материале “Ъ”.

Дни

С 7 мая 2025 года по 7 мая 2026-го у Владимира Путина, согласно официальному графику на сайте kremlin.ru, было 303 рабочих дня. Это 83% от возможной загруженности в календарном году. Самым напряженным для президента был первый год четвертого президентского срока (2018/19): за 314 рабочих дня он выполнил 994 дела, в минувшем — успел совершить 707 дел.

За отчетный период у президента было 62 выходных (дней без мероприятий в графике) — на три меньше, чем годом ранее. Меньше всего он трудился в январе и феврале 2026 года, тогда как самым загруженным месяцем оказался декабрь 2025-го: Владимир Путин в очередной раз обсуждал со Стивом Уиткоффом мирный план урегулирования на Украине, общался с Александром Сокуровым на заседании СПЧ, проводил саммит СНГ в Эрмитаже, подводил итоги боевой работы на предновогодней коллегии Минобороны, а также посещал Индию и Туркменистан.

Третий год подряд в графике президента не было традиционного отпуска. По рабочим субботам и воскресеньям он чаще всего делал телефонные звонки и поздравлял соотечественников с памятными днями и профессиональными праздниками: с Днем военно-морского флота, Днем космических войск, Днем работника органов безопасности, Днем шахтера и так далее. Во время январских праздников, обычно свободных от задач, Владимир Путин принимал доклад об атаке ВСУ в Херсонской области, исполнял мечту семилетнего Игоря Степаненко в рамках акции «Елка желаний» и встречал Рождество в подмосковном храме Великомученика Георгия Победоносца.

Места

Согласно сайту kremlin.ru, чаще всего президент вел дела из Кремля — число организованных там мероприятий увеличилось за год с 236 до 303. Как правило, это были рабочие встречи, переговоры с иностранными лидерами и совещания с членами правительства, на которых обсуждались разнообразные темы: от ситуации на мировом рынке нефти до госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы.

Президент много работал и за стенами Кремля. Регулярно посещал национальный центр «Россия», там он участвовал в форумах «Сильные идеи для нового времени» и «Все для Победы!», открывал Год единства народов России и высказывался о последствиях ближневосточного конфликта на съезде РСПП. Кроме того, поздравлял москвичей с Днем города в парке «Зарядье», отмечал 20-летний юбилей телекомпании RT в Большом театре, путешествовал в мир искусственного интеллекта на конференции «Сбера» и исследовал беспилотные системы в метродепо «Аминьевское».

Резиденция в Ново-Огарево, где годом ранее президент провел более 60 видеоконференций и совещаний, стала появляться в графике реже: там было организовано 15 мероприятий, в частности заседание Совета по русскому языку, на котором обсуждалось избавление страны от латиницы, а также встреча с лидерами парламентских фракций, с которыми Владимир Путин «сверял часы» в начале работы осенней сессии Госдумы.

Трижды верховный главнокомандующий посещал пункт управления Объединенной группировки войск, один раз — командный пункт группировки войск «Запад», там ему докладывали о взятии российской армией под контроль города Купянск в Харьковской области Украины.

Дела

Четвертый год подряд встречи возглавляют список задач Владимира Путина и составляют треть от всех дел, 98% из них проходили очно. За год существенно выросло количество телефонных разговоров, преимущественно — с иностранными лидерами. Самое большое число звонков было зафиксировано в августе 2025 года: в преддверии визита на Аляску и по возвращении российский президент 24 раза общался с коллегами по странам СНГ, а также с лидерами Китая, Индии, КНДР, Израиля, Бразилии, Турции и Ирана.

Владимир Путин стал чаще записывать видеообращения с поздравлениями (53 раза в 2025/26 году, 42 — в 2024/25-м), но меньше посещать различные предприятия, образовательные и спортивные учреждения (28 и 52 соответственно). Впервые за три года сократилось количество контактов со СМИ: в числе прочего президент встречался с руководителями международных информагентств, а также дал два интервью — индийским телеканалам Aaj Tak и India Today и китайскому агентству «Cиньхуа».

В конце своего четырехдневного турне по Китаю Владимир Путин дал обширную пресс-конференцию

В конце своего четырехдневного турне по Китаю Владимир Путин дал обширную пресс-конференцию

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Слева направо: гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и президент России Владимир Путин

Слева направо: гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и президент России Владимир Путин

С сентября 2025 года Генеральной прокуратурой руководит Александр Гуцан — бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе

С сентября 2025 года Генеральной прокуратурой руководит Александр Гуцан — бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе

Остров Русский. Восточный экономический форум

Остров Русский. Восточный экономический форум

На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени»

На форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени»

Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

С секретарем Совбеза РФ, президентом Русского географического общества (РГО) Сергеем Шойгу на съезде РГО

С секретарем Совбеза РФ, президентом Русского географического общества (РГО) Сергеем Шойгу на съезде РГО

Форум #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия»

Форум #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия»

Интервью телеканалам Aaj Tak и India Today

Интервью телеканалам Aaj Tak и India Today

«Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе

«Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе

В феврале 2026 года Владимир Путин открыл Год единства народов России

В феврале 2026 года Владимир Путин открыл Год единства народов России

Заседание коллегии ФСБ, слева — директор ФСБ Александр Бортников

Заседание коллегии ФСБ, слева — директор ФСБ Александр Бортников

Церемония подписания российско-таджикистанских документов в Кремле

Церемония подписания российско-таджикистанских документов в Кремле

В сентябре 2025 года председателем Верховного суда РФ был назначен бывший генпрокурор Игорь Краснов

В сентябре 2025 года председателем Верховного суда РФ был назначен бывший генпрокурор Игорь Краснов

Президент РФ Владимир Путин с президентом РСПП Александром Шохиным в Национальном центре «Россия»

Президент РФ Владимир Путин с президентом РСПП Александром Шохиным в Национальном центре «Россия»

Санкт-Петербург, Таврический дворец. Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании

Санкт-Петербург, Таврический дворец. Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании

Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы. По правую руку — председатель КНР Си Цзиньпин

Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы. По правую руку — председатель КНР Си Цзиньпин

Выставка автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена

Выставка автономного транспорта в электродепо «Аминьевское» Московского метрополитена

Впервые за несколько лет Владимир Путин отошел от публицистики, не выпустив ни одной статьи. Ранее из-под его пера выходили такие работы, как «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года» (2024), «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» (2023), «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» (2023), «Об историческом единстве русских и украинцев» (2021).

Визиты

За год президент совершил 22 поездки внутри страны, посетив 12 регионов (в прошлом году — 17). Иногда Владимир Путин совмещал визиты в регионы с зарубежными поездками, так, например, по пути в Анкоридж он посещал Магадан, где знакомился с продукцией производителя капсулированного рыбьего жира «Омега-Си», а на обратном пути заглянул в Анадырь, где общался с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Чаще всего (семь раз) президент бывал в Санкт-Петербурге: хвалил российскую экономику за рост ВВП на пленарной сессии ПМЭФ, говорил о семейных ценностях на Форуме объединенных культур, посещал участвовавший в отражении налета БПЛА фрегат «Адмирал Григорович», возлагал цветы к могиле погибшего в блокадном Ленинграде брата.

Кроме того, Владимир Путин посвятил себя занятиям спортом в Самаре, руководил «Стратегическими учениями» в Нижегородской области, открыл национальный центр «Россия» во Владивостоке, поговорил с подводниками в Северодвинске и вновь посетил Валаам в компании Александра Лукашенко.

За рубеж летал семь раз (в прошлом году — десять). Посетил Белоруссию, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан. Провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (последний раз они лично общались на саммите G20 в японской Осаке в далеком 2019 году), в очередной раз слетал в Китай, отметив вместе с Си Цзиньпином 80-летие окончания Второй мировой войны, и посетил Индию, где среди прочего почтил память Махатмы Ганди.

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области верховный главнокомандующий руководил стратегическими учениями

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области верховный главнокомандующий руководил стратегическими учениями

По прилете в Бишкек Владимира Путина ждала короткая культурная программа

По прилете в Бишкек Владимира Путина ждала короткая культурная программа

Анкоридж. Начало российско-американских переговоров на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Анкоридж. Начало российско-американских переговоров на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Минск. Владимир Путин с Александром Лукашенко перед началом заседания Евразийского экономического форума

Минск. Владимир Путин с Александром Лукашенко перед началом заседания Евразийского экономического форума

Трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии в Пекине

Трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии в Пекине

Президенты Таджикистана, России, Азербайджана и Белоруссии перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе

Президенты Таджикистана, России, Азербайджана и Белоруссии перед началом заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе

Бишкек. С президентом Киргизии Садыром Жапаровым у правительственной резиденции «Ынтымак Ордо»

Бишкек. С президентом Киргизии Садыром Жапаровым у правительственной резиденции «Ынтымак Ордо»

У мемориала Махатмы Ганди в Дели

У мемориала Махатмы Ганди в Дели

Премьер Индии Нарендра Моди встречал российского коллегу объятиями на авиабазе Палам

Премьер Индии Нарендра Моди встречал российского коллегу объятиями на авиабазе Палам

Во время визита в Индию президент России вместе с Маргаритой Симоньян запускал вещание телеканала RT India

Во время визита в Индию президент России вместе с Маргаритой Симоньян запускал вещание телеканала RT India

Осмотр лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. Когда-то тут располагался международный пресс-центр Олимпиады

Осмотр лабораторного комплекса научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. Когда-то тут располагался международный пресс-центр Олимпиады

Осмотр цеха «Магнитогорского металлургического комбината»

Осмотр цеха «Магнитогорского металлургического комбината»

Валаам. Владимир Путин и Александр Лукашенко на лавочке Смоленского скита

Валаам. Владимир Путин и Александр Лукашенко на лавочке Смоленского скита

Совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск

Совещание с руководством Минобороны, Генштаба и командующими группировками войск

6 ноября Владимир Путин летал в Самару, чтобы посвятить себя занятиям спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита»

6 ноября Владимир Путин летал в Самару, чтобы посвятить себя занятиям спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита»

В День Военно-Морского флота президент посетил фрегат «Адмирал Григорович» в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского флота президент посетил фрегат «Адмирал Григорович» в Санкт-Петербурге

27 апреля 2026 года Владимир Путин приехал в новую школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

27 апреля 2026 года Владимир Путин приехал в новую школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

Владивосток. С курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия»

Владивосток. С курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» в филиале Национального центра «Россия»

Встречи

Чаще всего личные рабочие встречи Владимир Путин проводил с губернаторами и врио (в 46% случаев), которые докладывали ему о социально-экономической ситуации в своих регионах. Второе место делят члены правительства и руководители органов исполнительной власти (по 11,2% соответственно).

Год был отмечен отставками министра транспорта РФ и двух губернаторов, назначениями нового председателя Верховного суда и генпрокурора, другими кадровыми решениями (см. справку).

Ключевые кадровые решения

7 июля 2025 года Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта РФ Романа Старовойта. В тот же день экс-губернатор Курской области покончил с собой. “Ъ” писал, что гибель чиновника могла быть связана с расследованием взяток и хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Министерство возглавил Андрей Никитин.

22 июля на 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. В сентябре президент представил на новые должности генпрокурора Игоря Краснова и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана: первый занял пост председателя Верховного суда, второй возглавил Генпрокуратуру.

29 сентября президент назначил своим полпредом в СЗФО тверского губернатора Игоря Руденю. Позиция врио губернатора оставалась вакантной больше месяца. В итоге Владимир Путин предложил возглавить «центр русской земли» замглавы ФАС Виталию Королеву.

18 сентября президент удовлетворил прошение об отставке замруководителя администрации президента (АП) Дмитрия Козака, отвечавшего в Кремле за ближнее зарубежье. Курируемые им структуры были ликвидированы, а созданное на их месте управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству перешло под начало первого замглавы АП Сергея Кириенко.

4 февраля 2026 года в отставку по собственному желанию ушел один из ближайших соратников Владимира Путина — спецпредставитель президента по охране природы, экологии и транспорту Сергей Иванов. В разное время он работал главой АП, вице-премьером, министром обороны и секретарем Совбеза.

12 марта президент отправил в отставку первого замглавы МВД генерал-полковника полиции Александра Горового. Он занимал пост 15 лет, курируя охрану общественного порядка, вопросы миграции и безопасность массовых мероприятий. На посту его сменил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

27 апреля Владимир Путин сменил главу Россотрудничества. От должности руководителя Федерального агентства по делам СНГ был освобожден Евгений Примаков, внук известного государственного деятеля Евгения Примакова. Преемником назначен Игорь Чайка, сын бывшего генпрокурора и нынешнего полпреда президента в СКФО.

30 апреля на встрече президента с дагестанскими политиками было объявлено о новом главе Дагестана. Сергея Меликова, занимавшего пост более пяти лет, сменил председатель Верховного суда республики Федор Щукин, который приехал в Дагестан из Нижегородской области в 2024 году.

Свой 22-й год президентства Владимир Путин начинал с серии двусторонних переговоров. Первым аудиенции удостоился тогдашний президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидеры подписали договор о стратегическом партнерстве (аналогичные договоры у РФ есть только с Ираном и КНДР). С тех пор из иностранцев Владимир Путин чаще всего встречался с политиками Индии и Китая, на втором месте — представители Ирана, Таджикистана и Казахстана.

В начале 2026 года американский спецназ похитил господина Мадуро с женой, в США его обвиняют в наркотерроризме. Пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы заняла бывшая вице-президент Дельси Родригес.

Кроме постоянных гостей из дружественных стран Кремль посещали гости из экзотических: лидеры Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Мадагаскара Микаэль Рандрианирина, Сейшельских Остров Патрик Эрмини. С последним Владимир Путин обсудил рост числа российских туристов, отдыхающих на Сейшелах.

В октябре 2025 года президент России после долгого перерыва встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсудили произошедшую в 2024 году авиакатастрофу самолета AZAL. Спустя несколько месяцев Москва и Баку пришли к урегулированию последствий крушения.

3 сентября в своей резиденции в Пекине Владимир Путин неожиданно встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры продлились 2,5 часа

3 сентября в своей резиденции в Пекине Владимир Путин неожиданно встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры продлились 2,5 часа

Во время визит в Китай Владимир Путин провел много двусторонних встреч в своей резиденции «Дяоюйтай». 2 сентября в гости заехал словацкий премьер Роберт Фицо

Во время визит в Китай Владимир Путин провел много двусторонних встреч в своей резиденции «Дяоюйтай». 2 сентября в гости заехал словацкий премьер Роберт Фицо

Ашхабад. Встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего»

Ашхабад. Встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего»

Встреча с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати в Кремле

Встреча с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати в Кремле

Встреча с женщинами разных профессий в преддверии празднования Международного женского дня в Кремле

Встреча с женщинами разных профессий в преддверии празднования Международного женского дня в Кремле

Кремль. Обед по случаю визита президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины

Кремль. Обед по случаю визита президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины

С 2025 года спецпосланник президента США Стив Уиткофф — частый гость в Москве

С 2025 года спецпосланник президента США Стив Уиткофф — частый гость в Москве

В ноябре 2025 года Виктор Орбан последний раз прилетал в Москву в должности премьер-министра Венгрии

В ноябре 2025 года Виктор Орбан последний раз прилетал в Москву в должности премьер-министра Венгрии

Встреча с новым министром транспорта России Андреем Никитиным

Встреча с новым министром транспорта России Андреем Никитиным

Российско-сирийские переговоры

Российско-сирийские переговоры

Во время визита в Таджикистан Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Во время визита в Таджикистан Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Рабочая встреча с губернатором Курской области Александром Хинштейном

Рабочая встреча с губернатором Курской области Александром Хинштейном

С вице-президентом ЮАР Полом Машатиле на встрече в Кремле

С вице-президентом ЮАР Полом Машатиле на встрече в Кремле

Май 2025 года. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подписывают договор о стратегическом партнерстве

Май 2025 года. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подписывают договор о стратегическом партнерстве

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Слова

С 7 мая 2025 года на сайте Кремля опубликованы тексты 471 стенограммы с различных выступлений и встреч президента (годом ранее их было 503). Они содержат около 350 тыс. слов. Наиболее многословным Владимир Путин был на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи (20 тыс. слов), где ввел новый термин в мировую политику — «мировое большинство». Вторым мероприятием по величине стенограммы оказалась итоговая пресс-конференция (17 тыс. слов) — за четыре с половиной часа президент ответил на 103 вопроса, попутно интервьюировав приглашенного им Героя России Нарана Очир-Горяева, который участвовал во взятии Северска в ДНР.

Самые популярные существительные в стенограммах неизменны: «год», «работа», «страна», в топ-20 также есть слова «развитие», «экономика», «безопасность» и «сотрудничество». Среди самых популярных прилагательных встречаются: «большой», «российский», «новый», «хороший», «национальный», «современный», «настоящий».

Около 200 раз президент затрагивал тему СВО в своих выступлениях, 136 раз комментировал переговорный процесс с США и Украиной. Много слов (146) посвятил искусственному интеллекту и даже поручил внедрить его во все сферы жизни в России к 2030 году. 104 раза рассуждал о традиционных духовно-нравственных ценностях, назвав их однажды «рецептом успеха» России. На одной из встреч с членами Совбеза Владимир Путин перечислил главные ценности страны:

«Это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успехов всей страны. И конечно, это патриотизм, преданность Родине».

20 раз президент делился со слушателями и собеседниками народными мудростями: «надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе», «не рой другому яму, сам в нее и попадешь», «там, где ступает нога русского солдата, то наше» и другими пословицами и поговорками. Дважды комментировал нерасширение НАТО на Восток словом «кинули», а на расширенной коллегии Минобороны использовал выражение «европейские подсвинки», ввернув, как отмечал спецкор “Ъ” Андрей Колесников, в реальную политику лексику из Telegram-канала Дмитрия Медведева.

Владимир Путин не перестал обращаться к историческим личностям. В контексте Второй мировой войны часто упоминал Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, читал стихи Александра Пушкина про Бородино и агрессивность Европы, цитатой Александра Солженицына напоминал о сути власти депутатам и сенаторам. Комментируя якобы негативное влияние СВО на экономику, президент цитировал Марка Твена («Слухи о моей смерти сильно преувеличены»), а говоря о запретах политических оппонентов в Европе, обращался к строчкам Владимира Высоцкого («Запретили даже воинский парад… скоро все к чертям собачьим запретят»). Вспоминал высказывания Петра I («Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей») и Александра III («Чего ни скажешь — из всего сделают высочайшее повеление»).

Самой упоминаемой страной в выступлениях традиционно остается Россия, четвертый год подряд второе место занимает Украина. Третье место — за Китаем. Среди надгосударственных образований особое внимание уделялось ШОС, БРИКС и НАТО. Более 120 раз президент вспоминал былое — Советский Союз, советское время и советских воинов.

Звонки

Впервые за несколько лет в графике президента выросло число телефонных звонков. Последний раз он говорил по телефону с иностранными лидерами больше 100 раз в 2022/23 году. Несмотря на увеличение количества звонков с 82 до 120 за год, круг общения кардинально не изменился. Владимир Путин чаще звонил в США и на Ближний Восток, чуть реже — в Южную Америку, Африку и страны СНГ.

Чаще всего из иностранных лидеров говорил с президентами Белоруссии, Казахстана и США (по десять раз). Впервые за три года был организован звонок с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда-то самым инициативным европейским собеседником. Еще Владимир Путин общался по телефону с новым папой римским Львом XIV, который несколько раз предлагал Ватикан как нейтральную площадку для переговоров между Россией и Украиной.

Церемонии

За год сократилось количество светских мероприятий и церемоний, на которых присутствовал Владимир Путин (со 104 в 2024/25-м до 84 в 2025/26-м). Однако президент чаще стал лично вручать государственные награды и премии: спортсменам и работникам культуры, религиозным деятелям и врачам, военным и журналистам. Чаще всего президент вручал ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней (38), Дружбы (15) и Почета (8). Двое были удостоены высшей награды РФ — ордена Святого апостола Андрея Первозванного: глава МИДа Сергей Лавров и режиссер Никита Михалков.

Президент продолжил активно посещать мемориалы и церемонии возложения цветов к могилам. В частности, оставлял венки у мемориала «Героям АлСиба» в Магадане, у памятника одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону в Сарове, у монумента нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде. Летом 2025 года президент посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой.

Среди прочего президент изучил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», открыл концертный центр «Сириус», посмотрел гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Царской ложе Большого театра и встретил Пасху в храме Христа Спасителя в компании мэра Москвы и отца Илона Маска.

С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на гала-концерте мастеров искусств Казахстана в Большом театре

С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на гала-концерте мастеров искусств Казахстана в Большом театре

Душанбе. Возложение венка к памятнику основателю первого государства таджиков Исмаилу Самани

Душанбе. Возложение венка к памятнику основателю первого государства таджиков Исмаилу Самани

Встреча с учащимися и педагогами средней специальной музыкальной школы «Сириус» в Сочи

Встреча с учащимися и педагогами средней специальной музыкальной школы «Сириус» в Сочи

Награждение вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Награждение вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил из рук президента орден Святого апостола Андрея Первозванного

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил из рук президента орден Святого апостола Андрея Первозванного

Церемония вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля

Церемония вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была награждена орденом «За заслуги перед отечеством» III степени

Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была награждена орденом «За заслуги перед отечеством» III степени

Звание Героя Труда писателю Александру Проханову присвоено за «особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы»

Звание Героя Труда писателю Александру Проханову присвоено за «особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы»

Церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой

Церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой

На выставке «Православная Русь – к Дню народного единства» в компании патриарха Кирилла и митрополита Тихона

На выставке «Православная Русь – к Дню народного единства» в компании патриарха Кирилла и митрополита Тихона

Вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени

Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Перед церемонией вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств

Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Перед церемонией вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств

Санкт-Петербург. Возложение цветов к монументу «Мать-Родина» в день 82-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Санкт-Петербург. Возложение цветов к монументу «Мать-Родина» в день 82-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

Двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков на награждении в Кремле

Двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков на награждении в Кремле

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя. На переднем фоне — иконы «Богоматерь Владимирская» (XII век) и «Богоматерь Донская» (конец XIV века), переданные Третьяковской галереей РПЦ

Пасхальная служба в храме Христа Спасителя. На переднем фоне — иконы «Богоматерь Владимирская» (XII век) и «Богоматерь Донская» (конец XIV века), переданные Третьяковской галереей РПЦ

На выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященной 80-летию со дня рождения основателя Либерально-демократической партии России

На выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященной 80-летию со дня рождения основателя Либерально-демократической партии России

Во время визита в Саров Владимир Путин почтил память одного из создателей ядерной бомбы в СССР Юлия Харитона

Во время визита в Саров Владимир Путин почтил память одного из создателей ядерной бомбы в СССР Юлия Харитона

Празднование 20-летия телеканала RT в Большом театре

Празднование 20-летия телеканала RT в Большом театре

Подарки

Год не прошел без подарков, в том числе ответных. В июле 2025 года власти Лаоса решили подарить двух слонов для Ленинградского зоопарка по случаю 65-летия дипломатических отношений между Москвой и Вьентьяном. В том же месяце губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту картину, нарисованную на части ракеты ПВО.

В ходе визита на Аляску Владимир Путин преподнес архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию две иконы — преподобного Германа Аляскинского, который считается покровителем Америки, и икону Успения Пресвятой Богородицы.

В свой 73-й день рождения 7 октября президент посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, получив от них в подарок две иконы со вмятинами от пуль.

Во время визита в Индию главред RT Маргарита Симоньян подарила президенту вазу с надписью о 325-летии воссоединения России и Украины. По словам госпожи Симоньян, она нашла вазу на индийском рынке.

В конце 2025 года Владимир Путин получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни «Машенька», ранее ее владелец Денис Максимов обратился к президенту на прямой линии с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. В ответ на презент президент передал господину Максимову винный набор, шоколад и варенье.

Встреча с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископом Алексием после российско-американских переговоров в Анкоридже

Встреча с главой Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископом Алексием после российско-американских переговоров в Анкоридже

Летом 2025 года Владимир Путин принял от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова картину, которую нарисовала местная художница на части ракеты ПВО

Летом 2025 года Владимир Путин принял от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова картину, которую нарисовала местная художница на части ракеты ПВО

9 мая 2025 года Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу — Кемелю Токаеву — звания Героя Советского Союза

9 мая 2025 года Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу — Кемелю Токаеву — звания Героя Советского Союза

Под новый год президент получил выпечку из подмосковной пекарни «Машенька»

Под новый год президент получил выпечку из подмосковной пекарни «Машенька»

В Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка

В Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка

Глас народа

Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина, по данным ВЦИОМа, в среднем держался на уровне 74,8% (годом ранее — 76,3%). С начала 2026 года отмечалось снижение рейтинга на фоне новостей об изъятии скота в Сибири, проблемах с работой интернета, блокировке мессенджера Telegram и наводнении в Дагестане.

По данным на 19 апреля 2026 года, показатель одобрения деятельности президента составил 65,6%. Высшая точка рейтинга в минувшем году отмечалась в мае 2025 года (79,2%), когда Владимир Путин принимал военный парад в честь 80-летия Победы с участием лидеров почти 30 стран.

