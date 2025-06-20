Если с Югом вышел в путь

20 июня президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ПМЭФ-2025, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что четырехчасовая сессия принесла, конечно, новости, но не такие, как обычно, а более вялые, и видит в этом несомненную заслугу модератора дискуссии. Хотя несколько фраз предстоит тем не менее запомнить всем, причем подряд. Но это не благодаря, а вопреки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с самого начала поднял зал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин с самого начала поднял зал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Начало пленарного заседания затягивалось, но не драматично: Владимир Путин встречался с представителем короля Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой, который позже оказался на сцене вместе с президентом России в качестве спикера. Кроме того, у российского президента были непубличные встречи, которыми он не мог или не хотел пренебречь.

Участники форума по традиции делали ставки на время начала пленарного заседания, причем некоторые ставки были очень даже выигрышными. Из трех человек, которые сделали ставки при мне, победил тот, кто поставил на самое позднее время, то есть на 15:45.

С приближением пленарного заседания оживились сотрудники стенда, на котором участникам форума предлагали заказать изучение генеалогического древа, в том числе на примере древа непосредственно Владимира Путина, составленного по заказу его двоюродного племянника Михаила.

На этот раз стенд пополнился копиями медалей отца Владимира Путина, пережившего Великую Отечественную войну, и документами, подтверждающими эти медали. В нулевой день форума к стенду было приковано законное внимание журналистов, а потом, когда форум начался, все остыли и уже не обращали внимания на стенд.

Точно так же в нулевой день все ждали талибов и дождались, а затем никто даже и не поинтересовался, куда они все делись.

И вот теперь путь большого количества участников форума, особенно VIP-участников, проходил мимо этого же стенда, и многие предусмотрительно останавливались, чтобы отдать должное памяти папы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утро добрым не бывает, в том числе и для губернатора Красноярского края Михаила Котюкова (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Утро добрым не бывает, в том числе и для губернатора Красноярского края Михаила Котюкова (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Модератором пленарной сессии выбрали гендиректора и ведущего телеканала Sky News Arabia Надима Котейша. Выглядело многообещающе: западно ориентированный арабский журналист должен был не испортить восточную песню и добавить в нее, может, здорового американского рок-н-ролла.

Сразу скажу: ставка не сыграла.

Кроме того, спикерами в белых креслах оказались президент Индонезии Прабово Субианто, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

— И все равно некоторые продолжают утверждать, будто Владимир Путин находится в изоляции! — пока еще так же многообещающе заметил Надим Котейш.— Я думаю, что гости, напротив, свидетельствуют о том, насколько многополярным стал наш мир!

Доклад Владимира Путина на форуме был долгим. Настолько долгим, что сразу после него началась стремительная текучка кадров форумчан и форумчанок из зала. И это было похоже даже на бегство. Из первых рядов было, конечно, никому не уйти: выглядело бы самоубийственно для карьеры и для бизнеса.

А вот задние ряды копили-копили, похоже, отрицательный заряд для выхода, да и накопили: сначала один несмело вышел, пробежался по широкому проходу между рядами, потом второй, третий... И в какой-то момент поток людей стал, похоже, по их же представлениям, безнаказанным (всех не перевешаете!) и в результате лавинообразным.

Но кое-кто, давайте будем справедливы, нашел в себе силы вернуться. И это выглядело даже похвальнее, чем просто не уходить.

Впрочем, не все так просто:

— У нас каждый шаг записан, каждый шаг,— через некоторое время предупредил российский президент — как будто бы модератора, и по другому поводу.

Владимир Путин хвалил российскую экономику за рост ВВП, настаивая, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают:

— За два года со знаком «плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики.

Уровень бедности снижается, уровень безработицы не растет... А как иначе в такой стране, как Россия? Развитие цифровых платформ, скорость изменений, гибкость экономики, в том числе оборонной (вернее, сейчас наступательной). В докладе было много нюансов, интересных, как говорит господин Путин, терпеливому исследователю, но шансов заинтересовать глобальную аудиторию, тем более аудиторию, например, Глобального Юга, которую тоже подключили к трансляции, не было никаких.

— Глобальная экономика,— рассказывал российский президент,— переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты. Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики — всего пятую часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти — это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга.

В какой-то момент Владимир Путин перешел, как говорится, на личности:

— Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем в Соединенных Штатах, за последние десятилетия — именно элиты там получали основные доходы! Это же открытые данные! До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере.

Президент России, хотя говорил уже не меньше получаса, был оживлен, временами смеялся, предлагал кого-то приободрить, кого-то просто похвалить — короче говоря, у него было все хорошо, он не скрывал этого и всем этого желал. И это было даже странно.

Президент Индонезии Прабово Субианто сразу, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, сказал, что «Индонезия — четвертая по численности населения страна в мире. Ежегодно появляется 5 млн новых индонезийцев, ежегодно — 5 млн новых индонезийцев. Это означает, что речь идет о населении Сингапура, через десять лет у нас будет десять "Сингапуров" в Юго-Восточной Азии».

— Я считаю,— рассказывал он,— что каждая страна должна следовать собственной экономической философии... Именно поэтому я выбрал путь компромисса, а именно: взять лучшее из социализма и лучшее из капитализма. Чистый социализм... Мы его видели, он не работает, это утопия! Чистый социализм — это то, что мы наблюдали на многих примерах, и действительно он, повторяю, не работает! А чистый капитализм приводит к неравенству, приводит к тому, что лишь малая доля населения пользуется благами, богатством. Но наш путь идет посередине.

И путь этот при новом президенте устлан розами:

— Я горжусь тем, что сейчас стою здесь и выступаю перед вами! — заверил он поредевшие ряды участников форума.— Я семь месяцев нахожусь на этом посту. За это время мы смогли обеспечить рост производства риса и кукурузы почти на 50%!

Вот о чем нужно говорить, чтобы всем стало ясно, что время на посту проходит не зря.

— Сейчас мы имеем 4,6 млн тонн риса в наших государственных хранилищах,— не удержался президент Индонезии от дополнительных подробностей.— Это крупнейший объем продовольственных резервов в истории Индонезии! Мы добились этого всего лишь за несколько месяцев, когда я находился на своем посту!

Все главное, что должен был и хотел сказать, он сказал. Чего же боле?

А, нет, Александра Пушкина цитировал потом другой спикер.

— Я хотел бы поделиться с вами небольшим рассказом,— продолжил он.— Вы знаете, меня спросили однажды: а почему я не поехал на встречу «большой семерки», а почему я поехал сюда, на Петербургский экономический форум? Дело в том, что не потому, что я не уважаю «большую семерку», нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что я приеду сюда, до того, как меня пригласили на «семерку»!

Не в чем было упрекнуть такого человека. Всем все объяснил и никому не остался должен. И он хотел объясниться.

— Пожалуйста,— добавил президент Индонезии,— не надо пытаться читать между строк. Знаете, иногда политологи пытаются что-то такое вычитать между строк. Но Индонезия традиционно занимала позицию неприсоединения! Мы уважаем все страны, и наша внешняя политика очень простая. Буквально одна фраза: «Тысяча друзей — мало, один враг — слишком много». Мы хотим дружить со всеми, мы хотим, чтобы все были нашими друзьями.

И он снова перешел к главному:

— Я поставил следующую задачу — через четыре года самообеспеченность продовольствием. Я уверен, что мы сможем добиться этого гораздо раньше, буквально за текущий год. А через несколько лет мы станем чистым экспортером риса и кукурузы!

Представитель короля Бахрейна по гуманитарным вопросам и делам молодежи, командующий Королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа признался, что он поэт.

— Люблю поэзию,— пожал он плечами в том смысле, кажется, что ничего не может с собой поделать: любит, и все тут.— Хотел бы упомянуть слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении «Памятник». В этом стихотворении говорится: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Так вот эта мудрая политика, подобная словам Пушкина,— это ваша политика по отношению к народу. Эта политика не измеряется только цифрами!

И лучше командир Королевской гвардии выдумать не мог.

Выступили и остальные спикеры, но так не смогли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участницы форума были, без преувеличения, хороши

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участницы форума были, без преувеличения, хороши

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С модератором было непросто. Как ответить на такой вопрос:

— Основная тема форума текущего года связана с общими ценностями в многополярном мире. Это очень амбициозная цель. Скажите, пожалуйста, что Россия привносит со своей стороны для решения этой задачи?

Как, отвечая, сказать про то, что говорил только что, и долго, но другими словами? Владимир Путин мучиться не стал и ответил теми же.

Надим Котейш перешел к практическим вопросам:

— Неважно, какую позицию вы занимаете по Ирану, когда мы пытаемся нормализовать сам факт того, что президент одной страны призывает к убийству президента другой страны... Можем ли мы говорить о том, что возникают какие-то новые правила? Очевидно, эти правила, если о них так можно говорить, противоречат тем ценностям, о которых мы здесь говорили, не правда ли?

То есть он подсказывал господину Путину правильный ответ.

— Здесь коллеги выступали, я стараюсь некоторые вещи помечать для себя для того, чтобы кое о чем потом вспомнить,— сказал, не обращая особенного внимания на вопрос, господин Путин.— Когда дискутировали с моим коллегой из Китайской Народной Республики, вы сказали так, я записал: «Российская Федерация и Китай формируют новый миропорядок».

Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем.

Тут раздались долгожданные аплодисменты. И пора бы уже. А то как-то искусственно даже выглядела ситуация:

— Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран,— добавил господин Путин.

Надима Котейша очень интересовала ближневосточная ситуация.

— Во-первых, одна страна (Израиль.— А. К.) диктует правила другой стране относительно того, кто имеет право на обогащение урана, а кто его не имеет! — воскликнул Надим Котейш.— Одна страна позволяет себе говорить о том, что она вправе убить президента другой страны! Эти ценности хоть как-то можно оправдать или защитить?

То есть Надим Котейш, работая на Sky News Arabia, был сейчас больше «Arabia», чем «Sky News».

— Я здесь не вижу никакой новизны, во-первых. Здесь ничего нового нет. Первое,— кивнул господин Путин.— А второе: Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Это наш принципиальный подход.

Господин Путин намекал на то, кажется, что президентов убивали и будут убивать. И делали это те, кого он сейчас не хотел бы называть вслух. Год назад хотел бы, и ответ был бы другим. А сейчас не хотел бы. Но и промолчать не смог.

— Это ответ в целом, казалось бы, в общем виде, но нет! — убеждал российский президент. — Я вас уверяю: это практическая политика Российской Федерации!

Намеки заставят страдать политологов.

Господин Субианто, президент Индонезии, является яростным поклонником Нельсона Манделы и, отвечая на любой вопрос, старается подчеркнуть роль этого человека в событиях не только в ЮАР, а и в Индонезии и во всем мире:

— Нельсон Мандела для меня — настоящая икона, настоящий герой. Для меня это источник вдохновения! Его посадили в тюрьму на много лет, ему угрожали смертной казнью. Обвинение, которое было выдвинуто, приговор, который против него был принят… И тем не менее он не сдался! Он показал, что готов пожертвовать собственной жизнью за принципы свободы. Но мне кажется, величие Нельсона Манделы проявляется в другом. Когда он вышел из тюрьмы, он работал над тем, чтобы добиться примирения, примирения с прошлыми врагами! Мне кажется, в этом истинное величие Манделы. И вот этому я пытаюсь у него учиться.

Я нашел примирение со многими бывшими оппонентами. Например, у нас была долгая история противостояния сепаратистов в Ачехе. Это был очень долгий процесс, длился он почти 30 лет. Вот такое противостояние имело место.

То есть неожиданно от спикеров стали звучать призывы к миру и рассказы о том, как его можно и нужно достичь.

— Представьте себе,— рассказывал господин Субианто,— бывший глава армии освобождения боролся против нас на протяжении 25 лет, даже больше. Сейчас этот человек вступил в мою партию: он член моей политической партии и губернатор этого региона, а я президент Индонезии. Мне кажется, это наглядно показывает, что враги в прошлом могут найти мир в будущем и в настоящем. Для меня это главный урок Нельсона Манделы.

И вот что еще:

— В прошлом я солдат, и как бывалый солдат действительно знаю ценность мира, знаю, как ценен мир и примирение. Будучи солдатом в прошлом, всегда — и в прошлом, и сейчас — я выбирал путь переговоров. Переговоры, переговоры и еще раз переговоры! Лучше говорить, чем убивать друг друга. Это мое глубокое убеждение, это моя позиция. Всегда ищи разговора, пытайся вести переговоры.

Владимиру Путину, кажется, уже тоже нужно было что-то сказать про переговоры. А то не заданный Надимом Котейшем вопрос повис в воздухе.

Но модератора больше беспокоил Ближний Восток, это было очевидно:

— Можно ли сказать, что это определенный тест, определенные испытания относительно того, как Глобальный Юг может помочь противостоять этой ситуации? Может быть, страны Глобального Юга способны объединиться, взяться за руки и предложить некое видение по решению конфликта, предложить решение, которое может быть приемлемо для обеих сторон? Может быть, это позволит избежать кровопролития?

Ему все отвечали, что, может быть, и позволит.

В какой-то момент модератор задал наконец неизбежный вопрос про Украину. Господин Путин без устали пересказал историю про госпереворот на Украине, не обойдя ни один острый угол, который он уже не обошел за сутки до этого на встрече с иностранными информагентствами.

— Господин президент, я не могу подвергать сомнению то, что вы сейчас сказали. (Почему, кстати? — А. К.) Будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел,— констатировал Надим Котейш.— Но ваша армия идет дальше: она идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?

— Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими,— кивнул Владимир Путин.— Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина — наша.

Все, на этом можно было закончить. Одна эта фраза, которую Владимир Путин вряд ли планировал и оттачивал, сделала этот день, по крайней мере для журналистов, как отечественных, так и для западных, а также восточных. И модератору можно было больше не стараться. Правда, он и так не старался.

«Вся Украина — наша». Об этом теперь можно долго говорить.

Владимир Путин дал понять, что армия будет идти и дальше:

— Это не политические решения, а логика боевых действий, потому что военные люди смотрят, где лучше, где овраги, горы, где реки, где лучше войскам идти для того, чтобы достигать конечного результата с наименьшими потерями. Происходит определенная логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях.

Знаете, у нас есть такая старинная... Это не поговорка, не притча... А старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше!

И это была еще одна цитата дня.

Что ж, теперь это был даже перебор новой информации.

Кажется, президент России и сам понял, что вырвалось лишнее:

— Понимаете, я не хочу, чтобы это выглядело так милитаристски. Но на самом деле, мы предлагали на каждом этапе происходящих событий… Я хочу это подчеркнуть, чтобы вы понимали: то, что я скажу, абсолютная, истинная правда. Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы были в контакте на Украине, остановиться и говорили: «Давайте сейчас лучше договариваться! Потому что эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придется вести свои переговоры с других, с худших для вас позиций». Так было несколько раз!.. Я сейчас не буду вдаваться в подробности...

Он говорил это, без преувеличения, с сочувствием к враждующей стороне. Он же их жалел. Виделось великодушие. Без преувеличения, читалось мастерство.

Ясно было, что скорейшая капитуляция является единственным спасительным выходом для украинской армии. Все остальное — гораздо хуже; нестерпимо, адски хуже.

— Смотрите, что они сделали...— вздохнул Владимир Путин.— Взяли, забрались к нам в Курскую область...

Ну как дети малые, уже хотелось добавить.

— Во-первых, потеряли там 76 тыс. человек,— продолжил президент России.— Это катастрофа для них! Понимаете?! 76 тысяч! В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях!

Ничего и не поделаешь: не очень хотелось создавать, но придется.

— У них и так не хватает личного состава (мог бы — свой бы, кажется, дал.— А. К.), а мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках, и они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооруженной борьбы...— покачал головой президент России.

Он и правда был, кажется, очень расстроен:

— Уже говорил: 47% — укомплектованность боевых подразделений. 47 всего! Они, в общем-то, теряют боеготовность... А они своими руками создали еще линию боевого соприкосновения почти на 2 тыс. км! Там 2 тыс. у нас было, по линии боевого соприкосновения, и вдоль границы еще угрозы нам начали создавать — и еще тысяча с лишним, по-моему, 1600 км!.. Растащили все свои вооруженные силы! Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете?

Ну как с такими воевать?

— Вы сказали,— продолжил президент, обращаясь к модератору.— «Там есть какие-то другие территории». Да, есть! Но по линии госграницы они забрались в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения! Мы их оттуда вывели с большими, с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда и с помощью артиллерии, и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое?

Надим Котейш озабоченно переспросил:

— Скажите, пожалуйста, а какова протяженность этой зоны безопасности?

— В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км,— пояснил президент России.— Где-то 8–10–12 км... Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи забрать Сумы... Но в принципе я этого не исключаю.

Ну вот и думайте теперь, Сумы.

Вот это Владимир Путин хотел сказать, и даже, похоже, очень,— и сказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератор Надим Котейш в какой-то момент оказался не у дел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Модератор Надим Котейш в какой-то момент оказался не у дел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Надим Котейш интересовался у других спикеров, не страшат ли их вторичные санкции. Нет, такое впечатление, что они были бы им даже рады. Да тут на наших глазах формировалась новая коалиция.

Потом еще было спрошено про грязную атомную бомбу, которую может в отчаянии сбросить Украина.

— Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории нынешней Украины (теперь надо все время оговариваться, что «нынешней»: российская армия наступает.— А. К.). Может, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине... Ну и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально.

Отвечаем всегда и всегда зеркально,— заявил президент России.— Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а к сожалению, и для самой Украины.

Первый раз звучала прямая и явная угроза такого рода.

Первый раз за весь день у меня возникло ощущение, что на наших глазах происходит что-то очень важное.

— Надеюсь, что до этого никогда не дойдет,— закончил российский президент.

Впрочем, он оговорился, что «никаких, слава богу, подтверждений о намерениях Киева сбросить ядерную бомбу нет, но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».

Следовало передохнуть, быть может.

Передохнули, говоря об экономике, хотя модератор опять сделал попытку свернуть на Ближний Восток. Но эта тема была исчерпана всеми и особенно оставшимися участниками форума, которым было откровенно невмоготу.

Отдохнули на теме инфляции. Владимир Путин высказался насчет того, какой она может быть, и выяснилось, что даже к концу года — 7–8%. А Эльвира Набиуллина даже кивнула — теперь все говорят, что самонадеянно.

— Это значит, что меры, которые предпринимаются, дают положительный результат. Есть вопросы, их много...— Владимир Путин снова посмотрел на Эльвиру Набиуллину, то есть вопросы были к ней.— Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает...

Что ж, Герман Греф сгоряча поступил подобно Эльвире Набиуллиной, хотя утверждает, что ни за что так не будет делать — после той процентной ставки, до которой однажды возвысилась Эльвира Набиуллина.

То есть Герман Греф тоже кивнул.

— А ему чего, понимаете, не улыбаться...— развеселился Владимир Путин.— У него маржа 5,7%... А в западных финансовых институтах — 3,7 максимум...

Улыбка сошла с лица Германа Грефа. У него в этой ситуации другая логика.

— Да, и в банковском секторе есть на что обратить особое внимание,— согласился и с ним Владимир Путин.— Но в целом ситуация устойчивая, надежная...

Господин Путин пытался сделать ее устойчивее с помощью этих самых слов в том числе.

Что ж, на этом можно было и закончить наконец.

Спикеры встали с мест. Владимир Путин со всеми попрощался.

Но Надим Котейш-то нет. Он вытащил свой телефон (смог прожить без него четыре часа) и показал коллегам, что еще надо сделать селфи. Под телефоном все, включая Владимира Путина, быстро устроились. Чуть не опоздал командир Королевской гвардии Бахрейна. Но и это был ведь старый солдат. Когда Надим Котейш нажал белый кружок на экране телефона — тот был на месте.

Вот теперь было все.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург