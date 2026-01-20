Обращавшийся к Путину владелец пекарни допустил скорое закрытие бизнеса

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Дмитрий Максимов, который обратился к президенту России Владимиру Путину на прямой линии с вопросом о налогах, объявил, что к апрелю-маю бизнес может закрыться. Об этом господин Максимов рассказал «Газете.Ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин с выпечкой из подмосковной пекарни «Машенька»

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин с выпечкой из подмосковной пекарни «Машенька»

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам владельца пекарни, обращение к президенту удвоило поток посетителей перед Новым годом и помогло бизнесу «пройти хорошо» в первой половине января. Средний чек и количество клиентов были на очень хорошем уровне, однако это не решает проблему, сообщил он.

«Периодически выходят на связь чиновники разного уровня, вплоть до министров Российской Федерации, но никакой конкретики нет. То есть, если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся — к апрелю, к маю»,— заявил предприниматель из Люберец.

Во время прямой линии Дмитрий Максимов пожаловался Владимиру Путину на проблемы перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Тогда президент пообещал помочь в поддержке предприятия и попросил угостить его выпечкой из «Машеньки». В ответ Владимир Путин отправил предпринимателю икону и вино.

Заведения общепита не входят в список правительства Московской области, который попадает под льготный налог по упрощенной системе, сообщил Дмитрий Максимов. По его словам, сейчас рентабельность пекарни составляет 15-16%. «Нам сейчас говорят: “12%, будьте любезны, заплатите”. То есть 3-4%, возможно, останется на жизнь»,— рассказал владелец пекарни. Он добавил, что в такой ситуации ему проще устроиться на работу в качестве наемного сотрудника.