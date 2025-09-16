Мулино, не нервируй меня!

16 сентября президент России Владимир Путин приехал на масштабные «Стратегические учения», где наблюдал за ними в режиме реального времени, чего давно, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, не делал, а затем не отказал себе в удовольствии перезарядить новый пистолет концерна «Калашников» и выяснить для себя все, что так хотел, про новую снайперскую винтовку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На очки внимание Владимира Путина обратил Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На очки внимание Владимира Путина обратил Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вроде вот он, мирный город Нижний Новгород, а вот дачные поселки один за другим... А вот уже и табличка у дороги: «Осторожно, танки». И тут уже нежилой простор, грибы, и даже вымершее каким-то иезуитским способом село называется Груздевое. Кто-то понимал толк в грибах, если назвал его не Маслятино, что ли, и не Лисичкино, а именно что Груздевое.

На последнем КПП у въезда на полигон — некоторая давка из иностранных военных атташе:

— Первым проходит Мали!..— командуют им.— Сразу за ним — Буркина-Фасо!

И проходят, не задерживаются. Нам рассказывают, что они из 55 стран. Очень может быть.

— Вас заинтересовали какие-то образцы российской техники? — на ходу успевают спрашивать тележурналисты федеральных каналов отставших от основной группы атташе.

— Я представитель Министерства обороны Мали,— отвечает один из них.— Мы у себя в Мали последние 50 лет получаем все образцы российской военной техники.

По сценарию Владимир Путин намерен был сначала обойти выставку новых образцов вооружений, а потом подняться «на войну», на третий этаж командного пункта, откуда видно, что происходит на полигоне во время учений.

В том корнере, куда президент должен был прийти в самом начале, установлена продукция концерна «Калашников». Производители, седовласый человек с окладистой, можно сказать, бородой и молодая женщина, переживали, что не удалось выставить все изделия, какие привезли.

— Сказали, надо убрать все, про что не будем рассказывать президенту. Убрали... Оказалось, первоначально было в разы больше!

Того арсенала, который оставался на столах, было, впрочем, достаточно, мне казалось, для того чтобы до зубов вооружить небольшую африканскую армию. Пистолеты, карабины, автоматы, снайперские винтовки... Поразительное разнообразие. Вернее, поражающее. И не только, главное, воображение.

Несколько раз объявляли готовность номер один, но она никак не наступала. Надо признать, что на самом деле в этот раз ждали недолго. Правда, Верховный главнокомандующий уверенно прошел мимо экспонатов и поднялся наверх, в командный пункт. Сценарий, то есть, на ходу поменялся. Сначала предстояли 40 минут войны.

И она началась. В небо поднялись тучи дронов. В этом состояло принципиальное отличие этих учений от всех предыдущих. На дроны ложилась большая нагрузка. Точнее, они ее сбрасывали. На самом деле на дронах были установлены фальшзаряды, а многие из них поднялись, чтобы только снимать происходящее. Сразу скажу, что заряды на всем остальном в этот день были боевыми.

Постепенно начался просто невообразимый и непрерывный грохот. Командный пункт, без преувеличения, ходил ходуном от взрывов, казалось, уже прямо под ногами.

Диктор что-то докладывал о ходе учений по громкой связи, но, мне кажется, мало кто что-то слышал. Иностранные атташе на трибунах перестали прислушиваться к своим переводчикам и просто получали удовольствие.

— Эх, если бы с самого начала знать замысел учений...— с тоской вздохнул военный рядом со мной.

Над полигоном стелился туман войны.

Зайдя в маленькую комнату, где сидел Верховный главнокомандующий, я увидел, что ему все доходчиво объясняет генерал-полковник Андрей Мордвичёв, сидевший справа. Слева находился министр обороны Андрей Белоусов, но он в разговор предусмотрительно не вступал.

Здесь, на уровне третьего этажа, за окнами со всех сторон я видел бойцов с ружьями, про которые мне рассказывали до этого на выставке. Это были ружья для поражения дронов. И время от времени бойцы внезапно вскидывали эти ружья, как при стрельбе по тарелочкам. Нет, стрелять не приходилось. Но все-таки к дронам, стаями кружившим над полигоном, как чайки над свалкой, полного доверия, очевидно, не было.

Между тем окончательно складывалось впечатление, что по сравнению с другими, более ранними учениями это все-таки более мощное.

Хотя известно, что было задействовано меньше войск, чем на последних учениях «Запад-2021». Но ураганный огонь, причем, казалось, по штабам, был, мне кажется, намного плотнее со всех сторон. Или просто давно не было этих учений.

— Сейчас квадрики пойдут, а потом танки!..— с одобрением обсуждали происходящее офицеры высокого ранга вокруг меня.

Но сначала на бешеной скорости пошли мотоциклы, поднявшие невообразимую пыль. В пылевой завесе в наступление перешли квадроциклы и багги. За ними показались танки Т-72 с «мангалами», если не ошибаюсь, заводского производства (как раз такие мы видели не так давно на «Уралвагонзаводе»)...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый пистолет особенно заинтересовал верховного главнокомандующего

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Новый пистолет особенно заинтересовал верховного главнокомандующего

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На полигоне были возведены, я обратил внимание, несколько гражданских зданий, которые теперь планомерно разрушались изо всех орудий. То есть все было как в жизни. Последней пала «Почта».

Кто победил, кто побежден, было пока неясно. Для меня это осталось неясным до самого конца. Но явно никто тут не проиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без «мангала» на штурм не идут даже на учениях

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Без «мангала» на штурм не идут даже на учениях

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Потом уже, конечно, выяснилось, что основным содержанием этого этапа стратегических учений «Запад-2025» было «управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника (а в этом можно было не сомневаться с самого начала.— А. К.), в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств». А непосредственно на полигоне «Мулино», где мы и были, отрабатывались «совместные действия воинских контингентов государств-партнеров в ходе нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах и разгрома агрессора» (примерно даже понятно, какого: он всегда более или менее один и тот же).

— Так, встаем за прилавок! — обрадованно воскликнула сотрудница «Калашникова», увидев, что из дверей командного пункта, лишь утихла стрельба, выходит Верховный главнокомандующий.

Владимиру Путину докладывали обстоятельно. Он, в отличие от других выставок, интересовался практически всем тут.

Он долго и придирчиво изучал новый комплект обмундирования «Новатор», щупал материал штанов, расспрашивал про новый состав, из которого они изготовлены, и повторял:

— Надо же, вроде мелочь, а как важно...

— А вот, если позволите, новые оптические очки! — обратил внимание президента министр обороны.

На осмотр, надевание и рассмотр в очках окружающего у Владимира Путина ушли еще минут пять. Нет, он никуда не торопился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин изучал манекенов на выставке как живых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин изучал манекенов на выставке как живых

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Потом, пока ему рассказывали про новый автомат, машинально, по-моему, взял лежавший на столе пистолет, передернул затвор, а потом с размаху, с удовольствием, мощно вогнал на место тыльной стороной ладони магазин.

Затем увидел снайперскую винтовку и заинтересовался еще больше.

— Какая дальность? — спросил он у бойца, а вообще-то Героя России, стоявшего «за прилавком».

— 2,5 тыс. метров,— с достоинством ответил тот.

Верховный главнокомандующий оценил.

— Стрелял кто-нибудь из нее? — продолжал деликатно уточнять Владимир Путин.

— Я и стрелял,— пожал плечами боец.

Он хотел что-то еще добавить, но потом раздумал. А потом все-таки решил:

— Это моя винтовка. Я ее с СВО привез.

— И как?

— Ну как?..— призадумался боец.— Уж получше американских и канадских аналогов...

И даже голос у него не дрогнул.

Ответ полностью устроил российского президента.

А может, так ведь и есть.

Между тем я все искал глазами начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, но нет, его не было на этих учениях. Генштаб, таким образом, представлял генерал Мордвичёв.

Тем временем, покончив с выставкой, президент подошел к огромному шатру, под которым на самом-то деле всего-навсего стоял его автомобиль. И он скрылся было в шатре, чтобы ехать, очевидно, в аэропорт, но через полминуты вышел, поняв, видимо, что с кем-то не договорил.

Сразу стало понятно, с кем. Еще минут десять он проговорил со своим помощником Алексеем Дюминым, который все это время что-то горячо доказывал Верховному главнокомандующему. Но и тот ему тоже.

Но и это было еще не все. Владимир Путин не договорил и с господином Мордвичёвым. С ним он простоял еще дольше.

О чем были два эти разговора, знают только эти трое.

Но, может, скоро узнают и все остальные.

Андрей Колесников, Мулино