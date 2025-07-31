Президент Лаоса пообещал подарить России двух слонов

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Президент Лаоса заявил, что хочет подарить России пару слонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Слоны — это символ нашей древней страны — страны миллионов слонов»,— сказал господин Сисулит (цитата по сайту Кремля). Он подчеркнул, что это животное символизирует в Лаосе мир и благополучие. Подарок будет сделан по случаю 75-летия восстановления дипломатических отношений двух стран.

Тхонглун Сисулит отметил, что слоны будут жить в зоопарке Санкт-Петербурга, где он учился. Господин Путин поблагодарил лаосского коллегу. «В хозяйстве пригодятся»,— добавил он.

Во время переговоров Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Лаос в прошлом году нарастили объем торговли на 66%. За первые пять месяцев этого года рост составил 20%