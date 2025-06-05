За язык не тянут

5 июня президент России Владимир Путин провел заседание Совета по русскому языку, на котором, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, обсудили и кто как сел, и избавление страны от латиницы, и триумфальное возвращение «Букваря», и конкурс поэтов-песенников, и неизбывную любовь к букве Ё, и обещающую стать культовой игру «Скажи по-русски!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с членами Совета по русскому языку держал дистанцию

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по русскому языку держал дистанцию

Фото: пресс-служба президента РФ

Заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России бывает приурочено ко дню рождения поэта Александра Пушкина.

Так было и теперь. С этим праздником Владимир Путин прежде всего и поздравил коллег-филологов, русистов, славистов, да и всех, кто говорит на русском языке. То есть это много людей-то.

Очевидно, что язык не может развиваться без разработки основ государственной языковой политики. То есть какой-то язык, черт его знает, вдруг и может, но только не русский.

— И конечно, предстоит серьезно работать на укрепление позиций русского языка,— подчеркнул президент.

Не случайно эти позиции последнее время совпадают с позициями российских войск на СВО.

— Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке. Да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит — кириллицу, а не «кашу» из латиницы и других символов. Наши писатели-классики еще в ХIХ веке иронизировали над таким подражательством,— обратил внимание Владимир Путин безо всякой иронии.

То есть вульгарным и механистичным вывескам на латинице придется не то что потесниться, а убраться с улиц городов и сел. Речь, похоже, не идет о том, что могут сосуществовать и каша из латиницы, и высокодуховная кириллица. Высокодуховная должна выдавить кашу.

Президент предложил с 2026 года запустить «Детскую книжную карту». Дети с трех лет до шести лет по этой карте смогут бесплатно ходить в музеи, театры, кино и на выставки. А вот это неплохо.

— Кроме того, предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова,— добавил Владимир Путин.— Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу.

Нужно ли русскому языку так демонстративно дистанцироваться от других языков России? Зачем ему?

Поэт Федор Тютчев покорил Владимира Путина не только своими рифмами, но и тем, что был «истинным патриотом, человеком образованным, широко мыслящим, мудрым. Обращаясь в одной из своих работ к европейцам — это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, он писал: “Россия готова уважать вашу историческую законность, но и вы со своей стороны научитесь уважать нас в нашем единстве и силе”».

То есть юбилей Федора Тютчева достоин того, чтобы быть широко отмеченным российской общественностью. Правильно: чтобы тебя по-настоящему отметили, мало уметь писать стихи.

Советник президента и председатель совета Елена Ямпольская «недавно размечталась: если бы у нас на федеральных каналах примерно в половине девятого вечера трансляция прерывалась бы буквально пятисекундным напоминанием: “Почитайте своим детям”. Это же такая уникальная, теплая картинка, когда у тебя за плечом посапывает малыш, а в полумраке комнаты разносится “У лукоморья дуб зеленый…”, или “Усатый-полосатый”, или народная сказка… Правда, я боюсь, что такой социальной рекламы никогда не будет, потому что некоторое количество зрителей действительно выключило бы телевизор и пошло бы читать».

Да, размечталась!

Елена Ямпольская не стала скрывать, что ей предложили возглавить экспертный совет по детской книге при Российском книжном союзе. Она не стала говорить, согласилась ли она: это и так очевидно. Еще одна должность? Да работающему на благо Родины человеку только в радость.

— А что касается названия (детской книжной карты. — А. К.), — добавила она, — осмелюсь предложить: может быть, «Золотой ключик»? Золотой ключик, которым открывается для ребенка дверь в мир большой литературы. Как вариант: вот такое предложение!

Между прочим, неплохо, свежо. Только, мне кажется, я где-то это название уже слышал.

— Полным ходом идет работа над единой государственной линейкой учебников по русскому языку и литературе, — сообщила Елена Ямпольская, и это, конечно, немного пугает. — Учебники, конечно, должны наследовать лучшим отечественным традициям, но при этом быть в лучшем смысле этого слова современными… Мы обратились, Владимир Владимирович, к нашим современным отечественным авторам, пишущим для детей. Пусть они попробуют свои силы в текстах для учебников по русскому языку. Чтобы все, что предлагается ученикам в качестве примеров, заданий, упражнений, несло в себе смыслы и ценности, выходящие за пределы безударных гласных.

Ничто не должно быть сделано без дополнительных смыслов и ценностей. Не то время. Не те смыслы и ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента Елена Ямпольская представила Владимиру Путину варианты «Букваря»

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Советник президента Елена Ямпольская представила Владимиру Путину варианты «Букваря»

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

— Вы помните, что нам с вами когда-то преподавали классовый подход к литературе: «разбудил декабристов», «зеркало революции», «Пушкин недопонял», «Некрасов боролся с уродливыми проявлениями крепостничества»… Спора нет, крепостничество, оно, конечно, уродливо. Но, может быть, мы для целостности картины расскажем, как жили в то же самое время свободные рабочие в Англии?! — перешла от одних слов к другим Елена Ямпольская. — Тот же самый Тютчев цитировал непредвзятое мнение, что в Соединенном Королевстве существует по крайней мере миллион людей, которые много бы выиграли, если бы их сослали в Сибирь!

Забыли про негров, которых линчевали. А уж как они бы выиграли, если бы их сослали в Сибирь!

— Наш с коллегами подход, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Владимирович, можно назвать патриотическим,— призналась Елена Ямпольская.

И вот в этом никаких сомнений быть не может.

— Исходим из того, что русская литература — одна из величайших в мире — скромно так говорим, хотя, наверное, в самом деле наиболее великая, — сразу поправила себя Елена Ямпольская. — Не противопоставляем русскую литературу русской истории.

То есть история, видимо, не такая великая.

— Разумеется, — оговорилась Елена Ямпольская, — предусмотрены метапредметные связи между курсами литературы и истории.

Интересно, как этот термин, «метапредметные», звучал бы по-русски?

— Предлагаем вернуть первому учебнику название «Букварь», — сообщила Елена Ямпольская,— сейчас это «Азбука»… Установить по стране единую дату прощания с букварем, это очень трогательный праздник, и для первоклашек он чрезвычайно важен.

И только захотелось согласиться с этим предложением, как Елена Ямпольская добавила:

— Позвольте попросить вас, уважаемый Владимир Владимирович, на первой странице будущего букваря, букваря из единой государственной линейки учебников, обратиться к каждому первокласснику! 1 сентября большинству из них ваше напутствие прочтут учителя, родители, бабушки, дедушки. Но чуть позже ребенок перечитает ваши слова сам. А вот эта гордость от того, что к нему, лично к нему, обратился президент страны, — она, конечно, останется и сделает начало школьной жизни, я уверена, еще более торжественным.

Даже Никите Хрущеву, при котором Владимир Путин пошел, надо полагать, в первый класс, это не приходило в голову. Можно не сомневаться, что все чувства, которые школьники будут испытывать к первому учебнику, они отнесут и на счет того, кто будет приветствовать их на первой странице и чьи пожелания им будут неумолимо зачитывать до дыр родители, бабушки, дедушки и учителя. И заставят учить наизусть ведь непременно. Как «Отче наш». Вернее, вместо.

В общем, идея может понравиться.

Елена Ямпольская призналась, что не все поручения удалось реализовать в срок. Это было на нее не похоже. Но выяснилось, конечно, почему. Мешали:

— Проблема у нас с принятием законодательной инициативы, ограничивающей засилье латиницы и англицизмов,— констатировала Елена Ямпольская.— Законопроект пока принят Государственной думой только в первом чтении.

И даже, похоже, саботаж:

— Не скрою, что с разных сторон предпринимаются попытки вывести различные сферы из-под действия данного закона: например, рекламу, например, коммерческие обозначения, то есть все-таки максимально латиницу вокруг нас сохранить.

Недружественные буквы хуже недружественных стран, конечно: все время на них натыкаешься.

А с другой стороны, поток иностранных туристов, нуждающихся в латинице, резко снизился до прожиточного минимума в этих странах. А про иероглифы, между прочим, ничего не было сказано. Так что они и в метро будут, видимо, шириться, да и везде.

— Зато с опережением, уважаемый Владимир Владимирович, выполнено ваше поручение по созданию мобильной игры «Скажи по-русски», которая как раз и направлена на то, чтобы молодежь могла на практике оценить уникальные преимущества родного языка, — рассказала Елена Ямпольская. — Да, конечно, английский — емкий! Английский емкий и удобный, я его обычно сравниваю с лапшой быстрого приготовления: кипятком залил — вот у тебя в одном сразу масса значений! А русские слова — это натуральные ингредиенты, из которых получается сытное, вкусное и полезное блюдо, и ароматное блюдо, скажу еще, благоуханное! Английский — он для тех, кто торопится, а русский — для тех, за кем вечность!

Никто еще так уничижительно, быть может, не высказывался про язык Байрона и Шекспира. А быть может, и высказывался.

— И в заключение, — произнесла наконец Елена Ямпольская. — Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте предложить провести в нашей стране конкурс песенной поэзии.

Такое, конечно, не запретить, ведь сердцу не прикажешь (а хотелось бы).

— Наш коллега по совету Александр Алексеевич Шаганов, замечательный поэт-песенник, готов возглавить жюри конкурса (причем всегда готов. — А. К.)… Я бы предложила присвоить конкурсу имя незабвенного Николая Николаевича Добронравова, а в почетные председатели жюри пригласить Александру Николаевну Пахмутову, — поделилась своей идеей Елена Ямпольская. — Признаюсь, что уже проговорили с ней такую возможность, и Александра Николаевна сердечно откликнулась.

А можно не проводить конкурс, и пусть Александра Пахмутова просто напишет музыку на стихи Александра Шаганова, и он будет счастлив, и на этом все закончится, а?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский во время заседания

Фото: пресс-служба президента РФ Помощник президента России Владимир Мединский во время заседания

Фото: пресс-служба президента РФ

Член президиума совета Максим Древаль доложил, как он сказал, о статусе четырех проектов. Ведь есть всероссийский конкурс, например, «Родная игрушка», где Елена Александровна (госпожа Ямпольская.— А. К.) возглавила организационный комитет (кто бы сомневался.— А. К.). Очень рад, что именно она осуществляет общую координацию конкурса.

Да все рады как дети.

— Огромный путь прошли участники конкурса, — рассказал Максим Древаль. — Но прежде чем игрушки окажутся в руках детей... Впереди их ждет прототипирование.

Это слово тоже нуждалось в переводе на русский.

— Впрочем, именно для этого предназначена игра «Скажи по-русски»:

— Механика очень простая: нужно заменять англицизмы на русские слова, тем самым расширяя свой словарный запас, — пояснил Максим Древаль, который пока слабоват в такой игре. — Делая это быстро и точно, ребята зарабатывают очки, соревнуются друг с другом и повышают свой уровень. Кстати, каждый уровень в игре посвящен одному из героев русских сказок. Так молодые люди могут пройти путь от Колобка до Ильи Муромца, а девушки — от Жихарки до Елены Премудрой.

Чем ему не угодили Колобок и Жихарка, не очень понятно. Поумнее некоторых были, да и попремудрее.

Просто пока «игра существует в пилотном режиме. Мы тестируем ее», добавил Максим Древаль.

Эх, знал бы Колобок, катясь по ухабам Отчизны, что впереди его ждет прототипирование…

Впечатлял размах озвученной Евгением Князевым, членом совета и ректором Театрального института имени Бориса Щукина, идеи чтецких клубов: до конца года открыть больше тысячи. Евгений Князев наконец-то нашел себе дело по душе.

— В каждом регионе России будут проведены литературные встречи: участники будут читать и обсуждать прозаические и поэтические произведения, приглашенные артисты, в свою очередь, проведут мастер-классы для школьников, выступят с чтением произведений, — рассказал Евгений Князев. — Кстати, мы закладываем еще такой воспитательной компонент, что в лучшие чтецкие клубы, как бы далеко эти клубы ни находились, туда приедут и выступят ведущие артисты со всей страны, те, которых, может быть, они даже сами выберут и захотят, чтобы к ним приехали.

И ведь захотят, есть подозрение, все. Тут попробуй не захотеть.

Евгений Князев продемонстрировал свои чтецкие навыки, зачитав стихотворение советского фантаста Вадима Шефнера: «Есть слова — словно раны, слова — словно суд,— с ними в плен не сдаются и в плен не берут…»

Евгений Князев предупредил, что «вот такие стихи завтра в Пушкинских горах один из молодых людей будет читать».

Звучало как ультиматум.

Лилиана Воронова, завкафедрой русского языка как иностранного в ДВФУ, призналась:

— Хочу сказать, что очень люблю букву Ё (а кто не любит.— А. К.) и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание как нашему национальному достоянию…

Из предложений запомнилось:

— Можно представить региональную лексику и показать особенности русского слова в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В вузе Евгения Князева эту задачу назвали бы «материалом на сопротивление».

Лилиана Воронова немного рассказала президенту про русский язык:

— У нас в русском языке очень интересная сочетаемость слов. Например: «облака плывут», «лед тронулся», «книга вышла», «грибы пошли»… У нас идут часы, годы, снег, дождь, поезд. И что значит «семь пятниц на неделе», «лето на носу», «руки не доходят» или, например, «ждать у моря погоды»?

Она не стала говорить, что и в других языках есть идиоматические выражения.

Александр Рудяков, ректор Крымского института постдипломного педагогического образования, поблагодарил Владимира Путина за свое:

— За возможность жить в родной стране и говорить на родном русском языке беспрепятственно и без каких-то препонов. Мне кажется, что идеально это чувство — и мое, и всех крымчан — описал поэт-патриот Анатолий Пшеничный. У него есть стихи «Работа над ошибками», там есть такие строки:

Нам вопрос этот не на засыпку —

За отцов отвечают сыны.

Мы сумели исправить ошибку:

В слове «Крым» снова пишется «Ы»!

В написанном виде выглядит, признаться, лучше, чем в озвученном.

Под главой Российского книжного союза Сергеем Степашиным долго звучал ерзавший по полу стул.

— Видимо, не так сел снова… — нашел в себе силы припомнить Сергей Степашин.

И это была хорошая шутка.

В свое время это же ему была адресована знаменитая реплика Бориса Ельцина: «Не так сели… Степашин — первый зам… Сергей Вадимыч, пересядьте!.. Больше вроде ошибок нет…»

Андрей Колесников