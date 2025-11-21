Владимир Путин застал всех на месте наступления

20 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Вооруженных сил. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что главная военная цель этого совещания состояла в том, чтобы поддержать политическую, то есть мирный план США и России.

Владимир Путин и Валерий Герасимов так долго шли по лабиринтам бункера, где находится командный пункт группировки «Запад», что всем должно было стать ясно: добраться до них хоть когда-нибудь кому бы то ни было не стоит даже и пытаться. Разве что сами немного заплутают.

— Мы подобное совещание проводили 25 октября в составе начальника Генерального штаба, начальника Главного оперативного управления и командующих двумя группировками — группировкой «Запад» и группировкой «Центр»,— сообщил Владимир Путин.— И тогда и командующий, и начальник Генерального штаба докладывали о ситуации, которая сложилась на тот момент времени в Красноармейске и Купянске, где вам удалось заблокировать крупные подразделения противника.

Верховный главнокомандующий рассказал, кого бы он хотел сейчас заслушать. Оказалось, больше людей, чем обычно — в открытом по крайней мере режиме.

То есть он считал, что есть о чем доложить.

— Просил бы вас при докладе сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке — насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта, а также в целом на ситуации в Краматорско-Дружковском направлении, в целом по этой агломерации и, конечно, вокруг Северска...— предложил он.— Затем просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника численностью — совсем недавно там было 18, сейчас, как уже начальник Генштаба докладывает, где-то примерно 15 батальонов... Как вы планируете дальнейшую работу на этом направлении, да и в целом в зоне вашей ответственности... Там, на левом берегу, у нас 6-я армия и 1-я танковая воюют? Поподробнее расскажете.

Валерий Герасимов начал доклад:

— Товарищ Верховный главнокомандующий! Условия эти созданы, и, учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен.

Он имел в виду украинских военнослужащих.

— Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает,— добавил начальник Генштаба.

— Понятно...— сочувственно произнес Владимир Путин.— Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство с марта прошлого года... Это группа лиц, преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках (это звучит даже обиднее, чем «унитазах».— А. К.), вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого...

Владимир Путин таким образом вносил в сухой доклад начальника Генштаба пронзительную лирическую ноту.

— Противник стремится остановить продвижение наших войск. При этом основные усилия сосредоточил на попытках стабилизировать обстановку на Красноармейском направлении,— признал Валерий Герасимов.

То есть о взятии Красноармейска (Покровска) речи пока нет.

На самом деле это было, на мой взгляд, оптимистичное заявление: Валерий Герасимов не настаивал, что город уже полностью под контролем российских войск, а, не исключено, хотелось — в условиях такой близости к Верховному главнокомандующему.

Это было о том, что к остальному, что он еще скажет, можно относиться с большим доверием, чем, может, даже планировалось.

— В границах ответственности группировки «Север» продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города,— докладывал Валерий Герасимов.

Бои в Волчанске, а точнее, в его окрестностях идут уже полтора года. До сих пор не получалось. Теперь звучит цифра 80%.

Но главная новость содержалась в информации про Купянск:

— Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.

А пленных все еще берут? Или это входит в понятие «уничтожение формирований»?

Утверждение претендовало на новость дня (или вечера: мы не знаем, когда происходило совещание, хоть и догадываемся).

— Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях,— продолжал Валерий Герасимов.— Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки «Центр» на Красноармейском направлении. Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. В этих условиях войска группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем.

Все-таки звонко зазвучали конкретные цифры.

— Группировка «Восток» продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника,— продолжал Валерий Герасимов.— С 1 ноября освободили территорию более 230 кв. км, и под наш контроль перешло 13 населенных пунктов: 6 — в Днепропетровской области, 7 — в Запорожской области. Передовые подразделения группировки «Восток» вышли к реке Гайчур. Наступление на данном направлении продолжается.

Никто не спорит с тем, что наступление принимает лавинообразный характер. Правда, так уже было. Но именно так, может, даже и не было.

Мы в открытом режиме даже услышали доклады командующих группировками.

Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев сообщил, что «в населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ». Это прежде всего означало, что российские войска действительно вошли в Северск.

— На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка,— добавил Сергей Медведев.— Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную части города, приступили к зачистке центра.

— Сергей Викторович, вы Северск разрезаете,— утвердительно произнес Верховный главнокомандующий.

Он-то это понимал, но хотел, чтобы и всем сейчас было ясно.

— Так точно,— подтвердил товарищ Медведев.— Сейчас охватываем, блокируем и будем рассекать по частям. В дальнейшем — зачищать.

— С севера, с юга, с востока вы уже подошли,— Верховный изучал карту.— Теперь подходите к западу.

Шансов у противника не было.

— Да, так точно,— кивнул Сергей Медведев.— Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населенного пункта и на южных окраинах, а также продолжаем охват населенного пункта, его блокирование.

— Ну а в Константиновке вы все-таки как оцениваете перспективу?

Владимир Путин хотел, чтобы прозвучали подробности.

Они прозвучали, и даже в большем объеме, чем, возможно, им стоило прозвучать:

— Населенный пункт Константиновка: по состоянию на сегодняшний день овладели более 4 тыс. зданий. Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта!

То есть Сергей Медведев сразу сорвался в уверенность в завтрашнем дне.

— Не будем ставить конкретных дат, неважно...— Верховный главнокомандующий покачал головой.— Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными... Спасибо, Сергей Викторович. Хочу пожелать вам успехов на месте командующего. То, что вы делали,— это очень важно. Штабная работа ключевой является. Но все-таки личная ответственность за то, что происходит в группировке, теперь лежит на ваших плечах, и это особая ответственность.

Как известно (кому надо), еще недавно Сергей Медведев был начальником штаба группировки «Юг».

Сергей Кузовлев, командующий группировкой войск «Запад», подтвердил, что «штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск».

— То есть все, закончили целиком? — хотел еще раз зафиксировать Владимир Путин.

— Так точно. Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Город являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром вооруженных сил Украины на данном направлении,— доложил командующий группировкой «Запад».— В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой. Противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол, а также старался вырваться из кольца окружения. Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено.

Все это и хотел услышать Владимир Путин. Каждое слово.

— На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Ямполь,— добавил Сергей Кузовлев.— Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожным узлом в регионе. Также взят под контроль его пригород — населенный пункт Маслякова.

Три года назад российские войска оставили Красный Лиман, и сейчас о том событии в войне разговора, конечно, не было. Но, надо полагать, едва ли не только это и подразумевалось.

— Сергей Юрьевич, все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, о котором я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, все исполнено,— откликнулся Верховный главнокомандующий.— Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу. Вас, весь личный состав группировки, весь командный состав. Спасибо, товарищи, за результаты.

Если этим совещанием следовало подтвердить, что в случае игнорирования нового мирного плана фронт для Украины рухнет по всем направлениям, то можно было уже не беспокоиться.

И даже расслабиться.

Вольно.