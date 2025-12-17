Зато мы делаем коллегии

17 декабря президент России Владимир Путин провел расширенную коллегию Министерства обороны России, поблагодарил за боевую работу 2025 года и заявил, что именно в этом году Россия стала суверенной державой. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников хотел бы подтвердить или опровергнуть.

Когда-то предновогодние коллегии Минобороны были ежегодным рутинным мероприятием, которое не могло обойтись без участия Верховного главнокомандующего. Причем главным для армии и флота становился на них, похоже, доклад министра обороны, так как именно его затем изучали на всех политзанятиях в частях и соединениях — так же рутинно и неминуемо.

Теперь, конечно, все не так. Расширенная коллегия — это и правда главное мероприятие Минобороны (не считая таких мероприятий, конечно, как взятие Красноармейска, Северска или Волчанска). И выступление Верховного главнокомандующего — все, что есть святого в войсках для солдата и офицера.

— Наши войска уверенно продвигаются вперед,— констатировал Верховный главнокомандующий,— и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружениями. В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов.

Нельзя было не высказаться по поводу «наших северокорейских боевых соратников»:

— По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом, приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли.

Память погибших почтили минутой молчания.

— Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон»,— рассказал Владимир Путин.— За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть.

Ни слова не было сказано про испытания ракеты «Сармат», а хотелось бы услышать хоть что-то о том, как она доводится, а то слухи переполняют чашу журналистского терпения.

— До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник»,— добавил Владимир Путин.— В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение.

В последнее время Верховный главнокомандующий при каждом удобном и не самом удобном случае говорит о том, что Россия не собирается ни на кого (больше) нападать. Сказал и теперь:

— Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией: мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов, и все больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно.

На самом деле все иначе:

— Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы.

Владимир Путин сдержанно выразился об усилиях европейцев по мирному урегулированию. Очень и очень сдержанно:

— Приветствуем прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией. К сожалению, этого не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран.

Он просто-таки сдерживал себя. А чуть позже, как теперь известно, причем всему миру, перестал.

— Если противоборствующая сторона (Украину по имени Владимир Путин, похоже, перестал называть, а это плохой знак, в том числе и для судьбы мирного плана.— А. К.), а их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем,— не в первый раз добавил Верховный главнокомандующий.— Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться.

А последнее замечание говорит о том, что границы ЛНР и ДНР не предел для достижения целей СВО. Хотя бы потому, что границы России, как известно, не заканчиваются нигде.

Министр обороны Андрей Белоусов выступил со своим докладом и анонсировал выступление Владимира Путина в закрытой части, но Владимир Путин либо не все сказал в открытой, либо вообще решил открыть закрытую часть.

— Просто поделюсь с вами некоторыми соображениями общего характера,— сказал он.— Наверное, ничего особо нового и не скажу, тем не менее, полагаю, это важно.

И это был акт дополнительного доверия и внимания к коллегам. Он хотел, чтобы это слышали все в войсках и чтобы понимали, что это говорится именно на встрече с ними и непосредственно им. Да, это был заслуженный бонус.

— Хотел бы начать с нашей новейшей истории, с того, что происходило, для того чтобы понимать, где мы находимся и почему мы находимся там, где есть,— произнес Владимир Путин, и эту фразу немедленно, конечно, извратят до неузнаваемости те, кто повышает градус истерии.

И в этой части Владимир Путин, закончив с текстом речи, ни в коем случае не сдерживал себя и не отказывал себе в формулировках, которые по достоинству способен оценить именно армейский человек, а не какой-нибудь еще — просто в силу своей природной прямоты и последовательности.

— Сразу же после развала Советского Союза нам казалось, что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов, вообще цивилизованной западной семьи,— произнес Владимир Путин, и разве не так?

Это было его собственное чистосердечное признание. Все так.

Так, да не так:

— Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная, но неважно. Тогда казалось, что это хорошо и мы станем именно полноценной, равноправной частью этой семьи. Ничего подобного не произошло, понимаете в чем дело?! Ничего подобного, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи! Нет, напротив, Россию продолжали поддавливать со всех сторон, и, более того, все сильнее и сильнее! Практически все решалось в отношении России с позиции силы! Хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом, в том числе и вооруженным,— продолжал Верховный главнокомандующий.

Хоть он и оговорился, что уже не раз произносил все это, но тут появились по крайней мере новые интонации. Все было еще откровеннее, чем раньше. И Владимир Путин сейчас не скрывал своего раздражения. И он легко называл все своими именами.

— А как же?! — пожимал он плечами.— Поддержка сепаратизма и терроризма была именно продемонстрирована и осуществлялась вооруженным способом: террористов (очевидно, в Чечне.— А. К.) снабжали оружием, деньгами, оказывали им политическую и информационную поддержку по всему полю! Включали экономические ограничения — это ведь тоже силовое давление, и еще какое!

Появились эксклюзивные подробности.

— Очень хорошо помню лично! — воскликнул Владимир Путин.— Когда мы говорили: «Как же, мы обязаны защитить нашу страну от терроризма!..» А нам говорили: «Нет, делайте, что хотите, но вот это нельзя, это нельзя, то не положено, иначе не будет вам никаких, значит, кредитов, иначе не будет вам продления каких-то льготных режимов...» Прямое в сфере экономики силовое давление, ограничение…

Лекция, сравнимая с той, что была прочтена в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продолжалась:

— И, конечно, уже ничего не действовало из того, что было создано еще в послевоенный период! Все начало очень быстро деградировать, все правила и устав ООН начали игнорировать! События в Югославии — что такое, где же там устав ООН, применение силы?! Мы много раз об этом говорили, но это же факт: да нет ничего, просто делали то, что считали нужным! Удалось переломить, заставить проголосовать — хорошо, не удалось — плевать хотели… Применение впрямую вооруженных сил... И растерзали в конце концов эту Югославию и сербов растерзали — по разным государственным квартирам разодрали один народ, и все…

Он говорил военным то, что им дорого было услышать — в том числе и потому, что тогда именно российский батальон, один батальон только, и противостоял тому, чтобы разодрали весь народ.

— В конечном итоге сейчас даже не говорю про расширение НАТО, хотя это очевидная вещь — нам и сегодня говорят: «Вы не имеете права заставлять кого-то решать свои вопросы безопасности так, как вы хотите, и лишать их права так, как они это хотят делать!..» Мы никого не лишаем никакого права! — повторял Владимир Путин.— И мы ничего особенного ни от кого не требуем. Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на восток не будет. И что? Плевать хотели — пошла одна волна расширения за другой… Мы ничего особенного не требуем, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний.

Эта мысль тоже была новой в публичном поле — Владимир Путин до этого ею в таком виде не злоупотреблял. Все это время он просто настаивает на выполнении обещаний.

— Думаю,— продолжал он,— что всем в этом зале понятно, что одно дело — были договоренности с Советским Союзом, а другое дело — с современной Россией, когда Советский Союз развалился. Просто игнорировали все наши интересы напрочь!

То есть он хотел сразу и предупредить возражения на этот счет.

— Дело в конечном итоге дошло до государственного переворота на Украине,— таким образом, Владимир Путин просто раньше, чем обычно, начал и вот только что дошел до госпереворота.— Какая же здесь демократия, о которой нам вливали в уши десятилетиями?! Просто вооруженный переворот. Пошли бы на выборы, как я уже сотню раз раньше говорил, выиграли бы выборы — ничего не мешало, выиграли бы точно! Нет, просто показали силу, и все...

Дальше было общеизвестное, прежде всего потому, что он сам это говорил (и сделал таким образом общеизвестным.— А. К.) и продолжает говорить:

— А дальше начали подавлять юго-восток, юго-восточные регионы силой, практически развязали войну! Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада — по сути, Запад сам развязал эту войну… Мы только пытаемся ее закончить, прекратить… Причем сначала пытались мирными средствами, переговорами в Минске, как вы помните, а потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают. И этот обман вскрылся: без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить вооруженные силы Украины вооружением и техникой (и разве Ангела Меркель, стоявшая у истоков Минских соглашений, не подтвердила потом это? — А. К.). Довели до госпереворота, начали там боевые действия сознательно — уверен, что сознательно довели до войны!

Тут наконец и прозвучало то, что теперь Владимиру Путину, может, и не забудут в Европе (а с другой стороны, в Европе так высказывались по его поводу, что, скорее всего, и нет никакого смысла обижаться.— А. К.):

— Президент Трамп говорит, что, если бы он был тогда президентом, ничего подобного не было бы. Возможно, что и так. Потому что прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации (то есть речь сейчас шла не обо всех действующих европейских политиках, но при этом о многих.— А. К.) в надежде поживиться на развале нашей страны: вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш.

Так Владимир Путин вернул (а точнее, ввернул) в реальную политику сразу всю лексику из Telegram-канала Дмитрия Медведева.

— Вижу здесь, в зале, людей, которые приехали сюда прямо с фронта, с передовой, с линии боевого соприкосновения. Они здесь сидят, я их вижу!..— говорил Верховный главнокомандующий о тех, кого он, видимо, встретил недавно в Курской области и в других прифронтовых местах, куда сам ездил.— И они знают, что проблем еще очень много в армии, они каждый день с этим сталкиваются.

Если бы он этого не сказал, то прежде всего эти люди с недоумением слушали бы то, что он собирался сказать дальше:

— И все-таки наши вооруженные силы стали совершенно другими, совершенно другими!

Они бы сразу вспомнили, как там, откуда они приехали, на самом деле. Но оговорка была сделана, так что все норм.

— И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. Мы вернули себе этот статус, в том числе и в значительной степени с вашим участием, с участием вооруженных сил,— констатировал Владимир Путин.

Возможно, это было именно то, ради чего он хотел, чтобы закрытая часть стала открытой.

Но нельзя же, чтоб слова его были максимально убедительными, было бы не сказать еще и вот о чем:

— Наша армия стала совершенно другой… Это касается стратегической составляющей: наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы (есть же и неофициальные. И возможно, они, значит, еще даже более современные самой современной.— А. К.). Современность там сколько — свыше 80%?..

— 92%,— с удовлетворением уточнил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

— 92% современность наших ядерных сил! Нет такого ни в одной ядерной стране мира!

Владимир Путин тоже испытывал удовлетворение.

— И сухопутные силы растут и крепнут,— и чем больше он говорил, тем больше было удовлетворения.— Да, повторяю еще раз, ребята с фронта приехали, знают, что проблем много, но войска совершенно другие и они воеванные (какое хорошее новое слово.— А. К.)! Такой армии в мире больше нет, просто не существует!

Армия номер один. Все-таки.

— Да, вооруженные силы Украины проходят через горнило военных действий, но, к сожалению для них, как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам, также и вооруженные силы деградируют,— пожал плечами Верховный главнокомандующий, и это был уже, кажется инструмент деморализации противника, которым также не стоило пренебрегать.— Об этом говорит увеличивающееся количество дезертиров: только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше ста тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом! Это верный признак деградации.

И сравните:

— Наши вооруженные силы находятся на подъеме! Повторяю, еще многое нужно сделать (Владимир Путин постоянно оговаривался, что это не вся правда, и, что ж, это вызывало доверие — он же не хотел, чтобы люди с фронта думали, что он тут как минимум не в курсе чего-то.— А. К.), но это все будет сделано! И несмотря на это, мы всегда говорили и сейчас хочу это сказать: мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация Соединенных Штатов Америки демонстрирует такую готовность, мы ведем с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления — если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе.

Да, в рекордно короткий период было отправлено максимально возможное количество месседжей во все стороны.

В конце концов Верховный главнокомандующий поблагодарил коллег за боевую работу 2025 года.

Впрочем, для тех, кто на подъеме, год еще в разгаре.

