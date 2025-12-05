Вложения за три моря

5 декабря президент России Владимир Путин осуществил государственный визит в Индию, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников пытался разобраться, чем чреват торговый дисбаланс в товарообороте двух стран и закрыта или открыта тема индийской креветки, а также в чем была причина беспрецедентного досмотра в Хайдарабадском дворце.

Графинчик на стойке для микрофона наводит на мысли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Утро не задалось. Хотя, казалось бы. По телевизору в восемь утра показывали беспечный мультик про то, как господа Моди и Путин едут на мотоцикле и поют песни, причем за рулем индийский премьер, а российский президент сидит в коляске и играет на губной гармошке (потом они меняются местами), но вот у них заканчивается бензин, и они заезжают на первую попавшуюся заправку: фу-у, успели... И видят там Дональда Трампа с пистолетом (заправочным), приглашающего располагаться на его стороне вожделенной АЗС. А рядом — шланг с российским бензином. Ну тут Нарендра Моди, конечно, заливает российский, дает газу, успевая сорвать с американского президента бейсболку, и демонстративно уезжает, продолжая распевать знаменитую болливудскую песню про вечную российско-индийскую дружбу.

Казалось бы, смотри мультик и радуйся. Но тем не менее утро не задалось.

Мы же поехали в знаменитый Хайдарабадский дворец, где должны были пройти переговоры добравшихся до него мотоциклистов.

Там-то и началось. Нас предупреждали насчет пауэрбанков, и почти никто, скрепя сердце, и не взял с собой. Но не предупредили насчет остального. У меня, например, конфисковали обычную зарядку для телефона. Но почему у кого-то пострадала мышка для компьютера? И с этим смирились. Но потом у девушек начали изымать помаду и туалетную воду. Пудреницы вызывали у индийских мужчин, которые разбирали вещи в женских сумках в шесть рук, чувство особенного протеста. Я уж не говорю о том, что у брелока от машины с самого начала не было ни одного шанса.

Но почему, поколебавшись, индианка изъяла у российской журналистки тампоны? Откуда такая жестокость? А расчески? А резинки (для волос)?

— Ничего личного,— объясняли сотрудники службы безопасности.— Протоколы безопасности.

Глаза их были чисты и проникновенны. Проникали они прежде всего в косметички.

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин, министр обороны Андрей Белоусов и «Рендж Ровер» премьер-министра Индии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я подумал: как хорошо, что члены российской делегации не испытывают таких сложностей. Но как же жестоко я ошибался. Заставили пройти жестокий контроль с выворачиванием карманов спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, потом главу «Роскосмоса» Дмитрия Баканова...

Не смогли толком подступиться, по моим наблюдениям, лишь к главе «Роснефти» Игорю Сечину. Что-то такое они в нем разглядели. Да, лучше было даже не пытаться.

Между тем Владимир Путин уже начал свою программу. Ему предстояло подойти к мемориалу Махатме Ганди. Он же так хотел поговорить. Ни с кем, кроме. Причем с кем-то разговор без галстуков. А с Махатмой Ганди — без обуви. Всем, кто подходит к мемориалу, предстоит снять ее. Посыпать место кремации лепестками роз. Сделать круг, а лучше два. Начать думать.

Вскоре Владимир Путин был уже на дневных переговорах с коллегой. Несмотря на то что они должны были стать дежурными после их ночной встречи, не стали. Переговоры в узком составе продолжались пару часов. И правда, было, видимо, что обсудить. Торговый дисбаланс, и что делать с индийскими рупиями, которыми партнеры платят за нефть (глава ВТБ Андрей Костин накануне предложил конвертировать рупии в юани, за которые можно закупать по крайней мере китайские товары).

У Нарендры Моди хорошая подушка безопасности

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

А тема индийской креветки разве раскрыта? Накануне креветка подверглась энергичному обсуждению на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. Дело в том, что индийцы традиционно поставляли свою креветку в США. Но появились тарифы, которые кажутся индийцам заградительными. Куда девать креветку? Российские коллеги, в том числе из Минсельхоза, предлагают закупать ее для российских нужд. Правда, есть особенности. Российские производители и сами добывают много креветки. К тому же есть мнение, что индийская креветка не так уж хороша, как некоторым хотелось бы. Правда, на форуме некоторые возражали: если американцы покупали ее для своих разборчивых сограждан, то уж и для россиян она сгодится.

Просто есть установка от Владимира Путина, и ее реализует своей железной рукой замглавы администрации президента Максим Орешкин: торговый дисбаланс (а сейчас индийский импорт в Россию — 2% от общего товарооборота) устранить. Ставкой в этой игре неожиданно стала индийская креветка. И ставка эта высока. И она еще не сделана. Почему? Скорее всего, индийскую креветку никто не ищет, потому что она никому не нужна. Но политическая воля превыше всего. Возможно, даже выше здравого смысла.

Время от времени к журналистам подходили участники переговоров. Кирилл Дмитриев, категорически отказываясь от комментариев по поводу переговоров с господами Уиткоффом и Кушнером, зато охотно разъяснял, насколько хороши инвестиции в индийскую экономику, просто это мало кто понимает, то есть почти что никто.

— Я бы оценил эти инвестиции так: вдумчивые,— ронял Кирилл Дмитриев.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев комментировал контракт с Индией на поставку топлива для АЭС «Кудамкулан» как беспрецедентный, размером $7 млрд, а я думал только о том, как же он усиливает торговый дисбаланс между двумя нашими странами.

Владимир Путин и Нарендра Моди в этот день здоровались много раз почти подряд

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин выступил с заявлением (решено было, по информации “Ъ”, не устраивать пресс-конференцию с участием российского президента по итогам поездки, ибо не получилось бы ощущения, что в последнее время он и так, как бы сказать, частит).

— Господин премьер-министр,— рассказал Владимир Путин,— передал нам сегодня целый список вопросов, которые, безусловно, подлежат и с нашей стороны, и с индийской стороны самому внимательному рассмотрению. Мы обязательно это будем делать.

То есть не все эти вопросы перед так долго готовившимся визитом были, как утверждалось, решены.

— Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии,— продолжал президент.— Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики.

Вопрос в том, готова ли быстрорастущая экономика и далее пользоваться этими услугами в условиях надвигающихся санкций и тарифов.

И о чем нельзя не говорить и говорить тем более в таких заявлениях:

— Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику.

Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций,— сообщил российский президент.— В их числе — право каждой страны на собственный путь развития и сохранение своей культурно-цивилизационной идентичности, уважение суверенитета, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и вице-премьер Денис Мантуров предлагают инвестировать вдумчиво и трепетно

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главное тут — «право нации на собственный путь». То есть на самоопределение. Ничего не было сказано о пункте, декларирующем территориальную целостность государств. А они друг другу, как известно, противоречат.

— Ваше превосходительство, дорогой друг, господин Владимир Путин! — с чувством произнес Нарендра Моди.

И дальше он в основном славил российского президента:

— За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал наши взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением! В каждой ситуации именно его руководство привело к тому, что укрепились взаимные отношения и достигли новых высот!.. За последние 80 лет мир прошел через различные эпизоды взлетов и падений. Человечеству пришлось вынести множественные кризисы и испытания. И все это время дружба между Россией и Индией выдержала этот шторм!..

Про Украину он, кстати, высказался аккуратно:

— В том, что касается Украины, Индия выступает за мир, как мы это и делали с самого начала. Мы приветствуем все инициативы, все усилия для нахождения мирного, долгосрочного урегулирования этого вопроса. Индия всегда была готова помогать таким усилиям, и мы будем также готовы помогать этому в будущем...

Разве не аккуратно?

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев стал яркой иллюстрацией того, что для службы безопасности премьера Индии нет авторитетов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В нашей программе было еще посещение бизнес-форума, куда поехал президент, но странно, что «кремлевский пул» никуда не пустили: часть его просидела часа два у эскалатора на входе, а другая часть вернулась в отель, с которого начиналось наше путешествие в Индию.

Владимир Путин открывал еще вещание RT в Индии, встречался с президентом Индии... А здесь, в отеле «Ле Меридиен», я застал настоящее, просто откровенное, демонстративное веселье: открывали восьмиметровую елку, целиком состоящую из вечнозеленых микросхем.

Здесь Санта-Клаусом при ближайшем рассмотрении оказывалась щекастая индийка, которая хотела с каждым сфотографироваться, по-моему, больше, чем каждый с ней. Здесь хор прекрасных юных индиек распевал «Джингл белс, джингл белс!..» Здесь открывалась, наконец, выставка работ, будем называть все своими именами, Никаса Сафронова, и можно было прикоснуться к творчеству не только Никаса Сафронова, но и к самому Никасу Сафронову.

Казалось странным, что здесь нет только Владимира Путина и Нарендры Моди.

Ведь они в этот день были везде.

Андрей Колесников, Нью-Дели