Что обсудили Путин и Макрон во время разговора по телефону
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон созвонились впервые с сентября 2022 года. Президенты России и Франции обсудили военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также поддержание глобальной безопасности. Главные заявления по итогам разговора — в подборке «Ъ».
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
О конфликте России и Украины
- Путин напомнил, что конфликт – это прямое следствие политики Запада, который на протяжении многих лет игнорировал интересы безопасности России.
- Президент РФ указал, что западные страны ведут линию на затягивание боевых действий на Украине, осуществляя подпитку Киева современными вооружениями.
- Договоренности по урегулированию должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии, отметил Путин.
- Макрон намерен продолжать контакты с Путиным, он выступает за перемирие на Украине, сообщила канцелярия французского президента.
О конфликте США и Израиля с Ираном
- Путин и Макрон обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.
- Президенты отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ.
- Лидеры Франции и России выступают за решение проблемы иранского атома дипломатическим путем.
О глобальной безопасности
- Путин и Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.