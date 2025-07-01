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Что обсудили Путин и Макрон во время разговора по телефону

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон созвонились впервые с сентября 2022 года. Президенты России и Франции обсудили военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также поддержание глобальной безопасности. Главные заявления по итогам разговора — в подборке «Ъ».

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О конфликте России и Украины

  • Путин напомнил, что конфликт – это прямое следствие политики Запада, который на протяжении многих лет игнорировал интересы безопасности России.
  • Президент РФ указал, что западные страны ведут линию на затягивание боевых действий на Украине, осуществляя подпитку Киева современными вооружениями.
  • Договоренности по урегулированию должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии, отметил Путин.
  • Макрон намерен продолжать контакты с Путиным, он выступает за перемирие на Украине, сообщила канцелярия французского президента.

О конфликте США и Израиля с Ираном

  • Путин и Макрон обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.
  • Президенты отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ.
  • Лидеры Франции и России выступают за решение проблемы иранского атома дипломатическим путем.

О глобальной безопасности

  • Путин и Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.

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