Что обсудили Путин и Макрон во время разговора по телефону

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон созвонились впервые с сентября 2022 года. Президенты России и Франции обсудили военные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также поддержание глобальной безопасности. Главные заявления по итогам разговора — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О конфликте России и Украины

Путин напомнил, что конфликт – это прямое следствие политики Запада, который на протяжении многих лет игнорировал интересы безопасности России.

Президент РФ указал, что западные страны ведут линию на затягивание боевых действий на Украине, осуществляя подпитку Киева современными вооружениями.

Договоренности по урегулированию должны носить долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин и опираться на реалии, отметил Путин.

Макрон намерен продолжать контакты с Путиным, он выступает за перемирие на Украине, сообщила канцелярия французского президента.

О конфликте США и Израиля с Ираном

Путин и Макрон обсудили ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по иранским ядерным объектам.

Президенты отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Лидеры Франции и России выступают за решение проблемы иранского атома дипломатическим путем.

О глобальной безопасности