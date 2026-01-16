Только в полете живет беспилотье

16 января президент России Владимир Путин приехал в метродепо «Аминьевское», где исследовал предложенные ему беспилотные и автономные системы. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников в ходе совещания, посвященного развитию этих систем, осознал, что речь идет о попытке революции.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Экспонаты выставки в депо «Аминьевское» были многообразны. Например, имелся электропоезд. А также беспилотный трамвай. Правда, в кабине беспилотного трамвая имелось массивное кресло для пилота, что, мне казалось, выдавало неуверенность изготовителей в самих себе.

А вот шаттл Navio изначально и демонстративно сделан без водительской кабины. «Езжу без водителя»,— повествовал он о себе бегущей строкой пониже лобового стекла. «Соблюдаю правила ПДД». «Снижаю себестоимость перевозки» (в это не верилось тоже).

Не верилось, признаться, вообще уже ни во что, так как без мнимой прокладки между рулем и сиденьем беспилотный автомобиль не может тронуться с места в России. Закон «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» будет принят только в 2027 году. А пока лоббисты выясняют отношения: кто в случае чего отвечает за ДТП, к примеру. И пока ответственность на изготовителях, которых это почему-то не устраивает.

Между тем большинство экспонатов так или иначе уже используются в экспериментальном режиме. С переменным успехом. Платформа «Пиранья» возит грузы в аэропорту «Пулково». Автономный дорожный каток может закатать асфальт, а может — и в асфальт.

Глава Ассоциации цифрового транспорта и логистики Полина Давыдова рассказывала мне, стоя возле многообещающего беспилотного «КамАЗа»:

— Не так давно мы поехали по М-11 на трех машинах. И на каждом «КамАЗе» большими буквами написано, что он «БЕСПИЛОТНЫЙ». Я сама сидела, так сказать, за рулем.

— И были проблемы?

— Да, с водителями других машин. Они тормозят резко, пытаясь проверить, как этот беспилотный грузовик остановится. Сможет ли, успеет ли?..

— А, ну это же знаменитый русский характер,— обрадовался я.

— Да, я увидела, как люди бесстрашно подрезают, просто чтобы посмотреть, что будет! — взволнованно воскликнула Полина Давыдова.

— Было такое, что ваши водители или вы лично не успевали затормозить? — я тоже разволновался.— Краш-тесты?..

— Ну, наши водители аккуратничают, естественно. Не было! Я тут что хочу сказать... Мы запускали небольшой участок ЦКАД в 25-м году... Между Ленинградским и Ярославским шоссе...

— Да, наконец-то...— не удержался я.

— И вот одна наша машина в самый ответственный момент не поехала! Мы все испугались! Я вообще не поняла, что произошло. А оказывается, в 300 метрах от машины на дорогу с камерой вышел журналист!

— Как обычно! От них все беды...— признал я.

— Да! — горячо подтвердила Полина Давыдова.— А в машине оно (устройство.— А. К.) считывает журналиста и не едет! И потом разработчик уже кинулся вытаскивать журналиста с дороги, и мы тоже... Да все!.. Только так потом и поехала... Очень умная машина, я хочу вам сказать...

— А вы бы поехали на беспилотном автомобиле? — интересовались журналисты у мэра Москвы Сергея Собянина.

— Я на трамвае съездил, мне этого хватило! — похохатывая, отвечал Сергей Собянин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Будущее беспилотного трамвая и такси рисовалось туманным.

Впрочем, на нервах на самом деле все были оттого, что ожидание Верховного главнокомандующего затянулось к этому моменту часов уже на восемь.

Но и это прошло. Владимир Путин начал с того, что осмотрел метропоезд.

— Вот первый беспилотный поезд,— показывал президенту Сергей Собянин неземной красоты красные вагоны.— Пока будет без пассажиров...

То есть это был не беспилотный поезд, а беспассажирный.

— С вагоновожатым,— рисовал дальнейшую перспективу Сергей Собянин.— И вне графика. В ночь выезжает. Это будет первый официальный беспилотный поезд.

— Беспилотный? — казалось, с сомнением переспросил Владимир Путин.

— В 2027 году поезд пойдет как полностью беспилотный,— пообещал Сергей Собянин.— Без машиниста и в графике движения. А в 2030 году у нас целая линия метро будет беспилотная.

Сергей Собянин тем временем показал президенту один из первых вагонов московского метро, и отнюдь не беспилотный, а просто один из первых.

— В чем тут фишка была?.. — стал объяснять московский мэр.— Первый вагон, который тогда пошел... Ну, люди боялись...

Президент смотрел на него вопросительно и большим интересом.

То есть больше всего во всем многообразии восхитительных беспилотных аппаратов его заинтересовал ископаемый экземпляр доисторической метроэпохи.

Да и всех остальных тоже.

— Ну когда первые вагоны начали ходить, люди боялись садиться в метро. Поэтому сделали шикарные сиденья... — увлеченно рассказывал Сергей Собянин.— Ну, это уровень такой был!.. Кабинета серьезного... Поставили патефон!.. И играл! Реально играл патефон!..

Они уже расположились на этих шикарных сиденьях и никуда не спешили.

— Так, чтобы психологически снять напряжение людей и показать, что там все безопасно... — улыбался Сергей Собянин.

— Курить разрешили, потому что боялись чертей... Курили в вагоне! — добавил кто-то из-за спины мэра.

— Курили? — совсем уж удивился Владимир Путин.

Не знал он этого.

— Курили!! Они боялись чертей в подземке, поэтому им разрешали курить.

— Чтобы чертей отгонять... — осознал президент.

— Да!

— Правильно,— кивнул президент.— Отгонять надо. Мы отгоним всех!

Это было, конечно, уже не про московское метро.

— Единственное, не наливали,— констатировал Сергей Собянин.— Но все остальное было!

Затем президент сел в кабину того самого беспилотного трамвая «Львенок», и сразу, как привык, на место пилота. Сергей Собянин, стоя рядом, объяснял ему, как поедет беспилотный трамвай. Президент надежно держал в руке ручку «газа», компрометируя идею беспилотного трамвая.

Проходя мимо БПЛА самолетного типа, Верховный главнокомандующий любовно покрутил его пропеллер.

Нет, выставка, по крайней мере ее открытая часть, не заинтересовала Владимира Путина. Где-то он, казалось, все это видел.

На самом деле и не казалось. Выставка, которую, по информации “Ъ”, готовили примерно месяц, собрали из экземпляров, которые уже занимали свои почетные места на многих других выставках. Вот безэкипажный катер с полицейскими мигалками... Да, точно, был выставлен на Транспортной неделе...

Правда, была еще и закрытая часть.

Амбиции в беспилотии, как его называет Владимир Путин, стали понятны, когда президент открыл совещание:

— Речь в целом о спектре транспортных, промышленных и сервисных систем, которые пока еще под внешним управлением (вот как это называется.— А. К.), под командой человека, а некоторые уже и полностью без его участия могут работать во всех средах на земле, в воздухе, в водном и космическом пространстве.

Удовлетворения, как я понял, нет.

— По отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран,— сообщил господин Путин.— Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров в беспилотных такси.

А у нас новый закон на эту тему заработает в 2027 году, хотелось подсказать то, что и без меня известно.

— Что еще важнее,— добавил российский президент,— в ряде стран достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники.

То есть у нас он не достигнут.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Об этом шла речь и на недавнем Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Хотел бы повторить еще раз: внедрение в жизнь автономных беспилотных решений — это, разумеется, не мода. Это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов, обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России.

Как решать демографические вызовы с помощью беспилотных систем, пока не очень ясно. Ну, есть, наверное, технологии...

— Также прошу правительство,— обратил внимание Владимир Путин,— подготовить планы мероприятий по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики. Речь о росте производительности труда, повышении качества жизни людей. В том числе такие системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд и способствовать формированию экономики высоких заработных плат.

На выставке президенту рассказывали и об этом, и судя по тому, что он отвлекся сейчас от текста речи, в этом месте ему стало интересно на выставке:

— Разумеется, освобождение людей от того, чем они занимаются... Это низкопроизводительная работа... Прямо скажем, не престижная, да и низкооплачиваемая... Это приведет к освобождению рабочей силы и возможности направить людей на другие участки работы!

То есть грядут массовые увольнения и в лучшем случае курсы переквалификации для самых стойких. Нестойкие сделают свой классический выбор, то есть запьют.

— Обращаю внимание участников совещания и всех коллег в правительстве, от экспериментов,— говорил президент,— от тестирования нужно быстрее переходить к повсеместному использованию автономных решений.

Видимо, беспилотный метропоезд поедет без машиниста пораньше.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Прошу губернаторов смелее пользоваться уже действующими правилами регулирования полетов гражданских дронов,— призывал президент.— Так, в прошлом, в 2025 году, причем на всей территории страны, для них введен новый класс воздушного пространства. Для регионов открываются новые возможности в применении беспилотной авиации!

Впрочем, в российских регионах в последнее время и так наблюдается слишком много всякой беспилотной авиации. И вообще-то ее сбивают.

И, может быть, о главном:

— На основе уже полученного опыта нужно безотлагательно ввести в юридическое поле не только крупные, даже небольшие устройства, например, роботов-доставщиков,— заявил президент,— организовать сертификацию различных типов беспилотных систем, установить для них измеримые требования и стандарты, выработать подходы к определению ответственности за действия, а в определенных случаях и за бездействия беспилотников в ходе транспортных происшествий.

Наказывать беспилотные системы за их бездействие в ДТП — это просто вызов.

— Конечно, задача непростая,— сам с собой соглашался Владимир Путин,— но этим обязательно, Владимир Александрович (господин Колокольцев, министр внутренних дел.— А. К.), нужно обязательно заниматься! Подчеркну, все эти шаги нужно реализовывать с четким пониманием конечной цели! Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни, поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» — это ошибочное направление!

Предложена таким образом некоторая революция в отношении к дронам.

— Необходимо активнее формировать правовую основу для управления автономными объектами через спутники…,— заявил господин Путин.— Руководитель «Роскосмоса» докладывал об этом сегодня. Такие возможности тоже существуют. Уже в текущем году необходимо принять поправки в нормативную базу, а также в другие нормативные документы.

И вот он, апофеоз амбиций:

— Технологические меры необходимо принять, которые нужны для скорейшего введения сквозной идентификации беспилотных систем во всех средах, а также их мониторинга в реальном времени. Это первый, но принципиальный шаг к созданию системы одновременного управления любым количеством автономных объектов. То есть мы последовательно двигаемся к бесшовному цифровому небу, когда дроны, наземный и водный беспилотный транспорт, космические аппараты интегрированы в единую сеть и обмениваются между собой информацией, передают и обрабатывают гигантские объемы данных!

Я слушал Владимира Путина и спрашивал себя: хотел бы я жить под этим бесшовным цифровым небом?

Нет, я бы под небом голубым.

Андрей Колесников, Аминьево